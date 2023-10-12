ТОП-10 найдешевших нових кросоверів в Україні у 2023 році

На українському ринку присутні бюджетні моделі кросоверів відомих виробників. Фото: autozeitung.de

В Україні у 2023 році продаж кросоверів та позашляховиків зріс на майже 76% порівняно з аналогічними показниками торік. При цьому на ринку вистачає бюджетних пропозицій нових авто таких моделей за ціною до 20 тис. доларів.

Про це повідомив Focus.ua.

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Chery Tiggo 2/2 Pro — від 477 300 грн (13 050 доларів); FAW X40 — від 574 900 грн (15 715 дол.); JAC JS2 — від 575 000 грн (15 719 дол.); Chery Tiggo 4/4Pro — від 603 100 грн (16 490 дол.); JAC JS3 — від 640 000 грн (17 500 дол.); Opel Crossland — від 663 000 грн (18 125 дол.); Renault Duster — від 671 900 грн (18 370 дол.); JAC JS4 — від 699 900 грн (19 100 дол.); MG ZS — від 711 921 грн (19 450 дол.); Nissan Juke — від 763 280 грн (20 870 дол.).

Китайські автомобілі

Серед десятки найдешевших нових кросоверів сім представляють китайських виробників.

Попри бюджетні ціни, ці авто оснащені досить пристойно. У базовій комплектації вони мають двигуни 1,5 – 1.6 л та багажники від 420 до 600 літрів, а деякі початкові моделі оснащені:

кондиціонером;

безключовим доступом;

клімат-контролем;

круїз-контролем;

камерами;

парктроніком;

підігрівом сидінь та керма;

датчиком світла;

віртуальним щитком приладів та сенсорними кнопками;

Apple CarPlay/Android Auto;

навіть люком у даху.

Opel Crossland

Початковий варіант оснащений 1,2 л 82-сильним двигуном та 5-ступінчастою механічною КПП. До базової комплектації входить двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів керма і сидінь, а також мультимедіа з Android Auto та Apple CarPlay.

Renault Duster

Базовий варіант має 1,6 л 115-сильний мотор. Комплектується діодними фарами, ESP, кондиціонером, круїз-контролем, парктроніком та датчиком світла. Доступна з повним приводом.

Nissan Juke (2 покоління)

Має 114-сильний турбомотор й у базовому виконанні отримав діодні фари, кондиціонер, круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

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