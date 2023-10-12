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ТОП-10 найдешевших нових кросоверів в Україні у 2023 році

12 жовтня 2023 16:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 10 найдешевших нових кросоверів в Україні у 2023 році
На українському ринку присутні бюджетні моделі кросоверів відомих виробників. Фото: autozeitung.de
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

В Україні у 2023 році продаж кросоверів та позашляховиків зріс на майже 76% порівняно з аналогічними показниками торік. При цьому на ринку вистачає бюджетних пропозицій нових авто таких моделей за ціною до 20 тис. доларів.

Про це повідомив Focus.ua.

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ТОП-10 найдешевших нових кросоверів в Україні у 2023 році

  1. Chery Tiggo 2/2 Pro — від 477 300 грн (13 050 доларів);
  2. FAW X40 — від 574 900 грн (15 715 дол.);
  3. JAC JS2 — від 575 000 грн (15 719 дол.);
  4. Chery Tiggo 4/4Pro — від 603 100 грн (16 490 дол.);
  5. JAC JS3 — від 640 000 грн (17 500 дол.);
  6. Opel Crossland — від 663 000 грн (18 125 дол.);
  7. Renault Duster — від 671 900 грн (18 370 дол.);
  8. JAC JS4 — від 699 900 грн (19 100 дол.);
  9. MG ZS — від 711 921 грн (19 450 дол.);
  10. Nissan Juke — від 763 280 грн (20 870 дол.).

Китайські автомобілі

Серед десятки найдешевших нових кросоверів сім представляють китайських виробників.

Попри бюджетні ціни, ці авто оснащені досить пристойно. У базовій комплектації вони мають двигуни 1,5 – 1.6 л та багажники від 420 до 600 літрів, а деякі початкові моделі оснащені:

  • кондиціонером;
  • безключовим доступом;
  • клімат-контролем;
  • круїз-контролем;
  • камерами;
  • парктроніком;
  • підігрівом сидінь та керма;
  • датчиком світла;
  • віртуальним щитком приладів та сенсорними кнопками;
  • Apple CarPlay/Android Auto;
  • навіть люком у даху.

Opel Crossland

Початковий варіант оснащений 1,2 л 82-сильним двигуном та 5-ступінчастою механічною КПП. До базової комплектації входить двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, підігрів керма і сидінь, а також мультимедіа з Android Auto та Apple CarPlay.

Renault Duster

Базовий варіант має 1,6 л 115-сильний мотор. Комплектується діодними фарами, ESP, кондиціонером, круїз-контролем, парктроніком та датчиком світла. Доступна з повним приводом.

Nissan Juke (2 покоління)

Має 114-сильний турбомотор й у базовому виконанні отримав діодні фари, кондиціонер, круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

Раніше ми писали про найкращі компактні кросовери у 2023 році. Також представили ТОП-20 вживаних кросоверів, які майже не ламаються.

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