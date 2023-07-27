ТОП-10 правил вождения авто в дождливую погоду: полезные лайфхаки
Дождливая погода с почти тропическими ливнями в Украине требует повышенного внимания водителей. Нужно перестраивать стиль вождения авто в тяжелых погодных условиях, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения.
Об этом сообщило Блиц-авто.
Во время дождя для водителя существенно снижается видимость, дорога становится скользкой, грязь ухудшает сцепление покрышек с поверхностью дороги, поэтому и управлять машиной становится гораздо сложнее. Помним, что асфальт более опасен во время дождя, чем бетон и брусчатка.
Как водителю избежать неприятностей во время дождя
- Скорость автомобиля не должна превышать 50 км.
- Начинайте торможение заранее, что позволит другим машинам своевременно сориентироваться и снизить скорость.
- Выключите круиз-контроль, потому что часто эта система не адаптирована под сырые погодные условия и считает, что машина едет по сухому асфальту.
- Автомобиль с включенными противотуманными фарами заметнее в плохую погоду.
- Соблюдайте дистанцию до автомобиля впереди, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается.
- Запрещено движение с неисправными "дворниками".
- Если автомобиль занесло, не нужно делать резкие повороты руля и давить на тормоза, ведь автомобиль закрутит.
- Перед пешеходными переходами очень заранее сбавляйте скорость, ведь пешеходы во время непогоды теряют бдительность, стараясь поскорее скрыться от дождя.
- Эффективность тормозов заметно снижается, когда колодки намокли. Поэтому следует проехать небольшое расстояние, чуть-чуть нажимая на педаль тормоза несколько раз — колодки согреются, вода испарится.
- Тормозите перед лужами всегда, потому что под ними может быть яма или открытый люк. К тому же вода может попасть в тормозные колодки. Наконец, может возникнуть эффект аквапланирования: на высокой скорости вода не успевает уходить из-под колес, и автомобиль "плывет", становится практически неуправляемым.
Раньше мы писали, что делать, когда виновник скрылся с места ДТП. Также автоэксперт сообщил, каковы оптимальные обороты мотора во время езды.