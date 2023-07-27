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ТОП-10 правил вождения авто в дождливую погоду: полезные лайфхаки

27 июля 2023 14:24
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-10 правил вождения авто в дождливую погоду: полезные лайфхаки
Плохая видимость вынуждает водителей к другому стилю вождения. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Дождливая погода с почти тропическими ливнями в Украине требует повышенного внимания водителей. Нужно перестраивать стиль вождения авто в тяжелых погодных условиях, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения.

Об этом сообщило Блиц-авто.

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Во время дождя для водителя существенно снижается видимость, дорога становится скользкой, грязь ухудшает сцепление покрышек с поверхностью дороги, поэтому и управлять машиной становится гораздо сложнее. Помним, что асфальт более опасен во время дождя, чем бетон и брусчатка.

Как водителю избежать неприятностей во время дождя

  1. Скорость автомобиля не должна превышать 50 км.
  2. Начинайте торможение заранее, что позволит другим машинам своевременно сориентироваться и снизить скорость.
  3. Выключите круиз-контроль, потому что часто эта система не адаптирована под сырые погодные условия и считает, что машина едет по сухому асфальту.
  4. Автомобиль с включенными противотуманными фарами заметнее в плохую погоду.
  5. Соблюдайте дистанцию до автомобиля впереди, так как тормозной путь на мокрой дороге увеличивается.
  6. Запрещено движение с неисправными "дворниками".
  7. Если автомобиль занесло, не нужно делать резкие повороты руля и давить на тормоза, ведь автомобиль закрутит.
  8. Перед пешеходными переходами очень заранее сбавляйте скорость, ведь пешеходы во время непогоды теряют бдительность, стараясь поскорее скрыться от дождя.
  9. Эффективность тормозов заметно снижается, когда колодки намокли. Поэтому следует проехать небольшое расстояние, чуть-чуть нажимая на педаль тормоза несколько раз — колодки согреются, вода испарится.
  10. Тормозите перед лужами всегда, потому что под ними может быть яма или открытый люк. К тому же вода может попасть в тормозные колодки. Наконец, может возникнуть эффект аквапланирования: на высокой скорости вода не успевает уходить из-под колес, и автомобиль "плывет", становится практически неуправляемым.

Раньше мы писали, что делать, когда виновник скрылся с места ДТП. Также автоэксперт сообщил, каковы оптимальные обороты мотора во время езды.

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