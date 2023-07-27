ТОП-10 правил водіння авто в дощову погоду: корисні лайфхаки

Погана видимість змушує водіїв до іншого стилю керування авто. Фото: freepik

Дощова погода з майже тропічними зливами в Україні вимагає підвищеної уваги водіїв. Потрібно перебудовувати стиль водіння авто у важких погодних умовах, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху.

Про це повідомило Бліц-авто.

Читайте також:

Під час дощу для водія істотно знижується видимість, дорога стає слизькою, бруд погіршує зчеплення шин з поверхнею дороги, тому й управляти машиною стає набагато складніше. Пам'ятаємо, що асфальт більш небезпечний під час дощу, ніж бетон і бруківка.

Як водієві уникнути неприємностей під час дощу

Швидкість автомобіля не повинна перевищувати 50 км год. Починайте гальмування заздалегідь, що дозволить іншим машинам вчасно зорієнтуватися і знизити швидкість. Вимкніть круїз-контроль, бо часто ця система не адаптована під сирі погодні умови й вважає, що машина їде по сухому асфальту. Авто із включеними протитуманними фарами помітніше в погану погоду. Дотримуйтеся дистанції до авто попереду, бо гальмівний шлях на мокрій дорозі збільшується. Заборонено рух з несправними "двірниками". Якщо автомобіль занесло, не потрібно робити різких поворотів керма й тиснути на гальма, адже автомобіль закрутить. Перед пішохідними переходами дуже заздалегідь зменшуйте швидкість, адже пішоходи під час негоди втрачають пильність, намагаючись скоріше сховатися від дощу. Ефективність гальм помітно знижується, коли колодки намокли. Тому слід проїхати невелику відстань, трохи натискаючи на педаль гальма кілька разів — колодки зігріються, вода випарується. Гальмуйте перед калюжами завжди, бо в них може бути яма або відкритий люк. До того ж вода може потрапити в гальмівні колодки. Нарешті може виникнути ефект аквапланування: на високій швидкості вода не встигає йти з-під коліс, і автомобіль "пливе", стає практично некерованим.

Раніше ми писали, що робити, коли винуватець втік з місця ДТП. Також автоексперт повідомив, якими є оптимальні оберти мотора під час їзди.