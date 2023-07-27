ТОП-10 правил водіння авто в дощову погоду: корисні лайфхаки
Дощова погода з майже тропічними зливами в Україні вимагає підвищеної уваги водіїв. Потрібно перебудовувати стиль водіння авто у важких погодних умовах, щоб не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху.
Про це повідомило Бліц-авто.
Під час дощу для водія істотно знижується видимість, дорога стає слизькою, бруд погіршує зчеплення шин з поверхнею дороги, тому й управляти машиною стає набагато складніше. Пам'ятаємо, що асфальт більш небезпечний під час дощу, ніж бетон і бруківка.
Як водієві уникнути неприємностей під час дощу
- Швидкість автомобіля не повинна перевищувати 50 км год.
- Починайте гальмування заздалегідь, що дозволить іншим машинам вчасно зорієнтуватися і знизити швидкість.
- Вимкніть круїз-контроль, бо часто ця система не адаптована під сирі погодні умови й вважає, що машина їде по сухому асфальту.
- Авто із включеними протитуманними фарами помітніше в погану погоду.
- Дотримуйтеся дистанції до авто попереду, бо гальмівний шлях на мокрій дорозі збільшується.
- Заборонено рух з несправними "двірниками".
- Якщо автомобіль занесло, не потрібно робити різких поворотів керма й тиснути на гальма, адже автомобіль закрутить.
- Перед пішохідними переходами дуже заздалегідь зменшуйте швидкість, адже пішоходи під час негоди втрачають пильність, намагаючись скоріше сховатися від дощу.
- Ефективність гальм помітно знижується, коли колодки намокли. Тому слід проїхати невелику відстань, трохи натискаючи на педаль гальма кілька разів — колодки зігріються, вода випарується.
- Гальмуйте перед калюжами завжди, бо в них може бути яма або відкритий люк. До того ж вода може потрапити в гальмівні колодки. Нарешті може виникнути ефект аквапланування: на високій швидкості вода не встигає йти з-під коліс, і автомобіль "пливе", стає практично некерованим.
Раніше ми писали, що робити, коли винуватець втік з місця ДТП. Також автоексперт повідомив, якими є оптимальні оберти мотора під час їзди.