ТОП 12 лучших электрических минивэнов в 2023 году

Самый большой в классе запас хода в 350 км и хороший выбор вариантов длины кузова делает Ford E-Transit лучшим минивэном в этом году. Фото: caranddriver.com

Приобрести электрический минивэн является довольно удачным решением, особенно если вы преимущественно ездите по городу, а заряжаетесь дома или на работе. Электрический фургон должен быть практичным, удобным и способным функционировать как мобильный офис, когда он заряжается.

Эксперты What Car? составили рейтинг лучших минивэнов и назвали преимущества и недостатки каждой модели.

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1. Ford E-Transit

Сильные стороны

Потрясающая мощность.

Привлекательная информационно-развлекательная система

Большой выбор типов кузова.

Слабые стороны

Высокая задняя подножка.

К двухступенчатому рекуперативному торможению нужно привыкнуть.

2. Nissan Townstar EV

Сильные стороны

Умный интерьер.

Комфортное и легкое управление

Слабые стороны

Плохая информационно-развлекательная система.

Только топовая комплектация имеет полный комплект безопасности.

Нет возможности быстрой зарядки на базовых моделях.

3. Mercedes eCitan

Сильные стороны

Тихий и комфортный.

Просторный салон.

Высокая степень безопасности.

Слабые стороны

Ограничение в базовой комплектации.

Дороже конкурентов.

4. Renault Kangoo E-Tech

Сильные стороны

Хороший запас хода.

Мощный двигатель.

Просторный пассажирский и грузовой отсеки.

Слабые стороны

Отсутствие некоторых опций.

Чуть дороже конкурентов.

5. Citroën e-Berlingo Van

Сильные стороны

Низкие эксплуатационные расходы.

Быстрая зарядка.

Хорошо продуманное грузовое пространство.

Слабые стороны

Маленькие зеркала заднего вида.

Нет варианта с высокой крышей

6. Peugeot e-Partner

Сильные стороны

Низкие эксплуатационные расходы.

Быстрая зарядка.

Хорошо продуманное грузовое пространство.

Слабые стороны

Маленькие зеркала заднего вида.

Нет варианта с высокой крышей

7. Toyota Proace City Electric

Сильные стороны

Щедрое оснащение.

Быстрая зарядка.

Слабые стороны

Малые зеркала заднего вида.

Ограниченный выбор кузовов.

Высокая начальная цена.

8. Opel Combo Electric

Сильные стороны

Быстрая зарядка.

Хороший запас хода.

Слабые стороны

Динамическая обработка только базовая.

Аналогичные фургоны других производителей получают большую комплектацию

9. Citroën e-Dispatch

Сильные стороны

Отличный выбор вариантов кузова.

Запас хода.

Широкие возможности комплектации.

Слабые стороны

Дорогой.

Быстро дешевеет.

Тесный салон.

10. Peugeot e-Expert

Сильные стороны

Высокая грузоподъемность.

Большое количество размеров кузова.

Щедрое оснащение.

Слабые стороны

Дороже конкурентов.

Быстро дешевеет.

Требует больше места для ног.

11. Toyota Proace Electric

Сильные стороны

Быстрая зарядка.

Запас хода.

Слабые стороны

Динамическая обработка только базовая.

Бедная комплектация.

12. Opel Vivaro-e

Сильные стороны

Быстрая зарядка.

Запас хода.

Слабые стороны

Динамическая обработка только базовая.

Бедная комплектация.

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