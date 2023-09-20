ТОП 12 лучших электрических минивэнов в 2023 году
Приобрести электрический минивэн является довольно удачным решением, особенно если вы преимущественно ездите по городу, а заряжаетесь дома или на работе. Электрический фургон должен быть практичным, удобным и способным функционировать как мобильный офис, когда он заряжается.
Эксперты What Car? составили рейтинг лучших минивэнов и назвали преимущества и недостатки каждой модели.
ТОП 12 лучших электрических минивэнов в 2023 году
1. Ford E-Transit
Сильные стороны
- Потрясающая мощность.
- Привлекательная информационно-развлекательная система
- Большой выбор типов кузова.
Слабые стороны
- Высокая задняя подножка.
- К двухступенчатому рекуперативному торможению нужно привыкнуть.
2. Nissan Townstar EV
Сильные стороны
- Умный интерьер.
- Комфортное и легкое управление
Слабые стороны
- Плохая информационно-развлекательная система.
- Только топовая комплектация имеет полный комплект безопасности.
- Нет возможности быстрой зарядки на базовых моделях.
3. Mercedes eCitan
Сильные стороны
- Тихий и комфортный.
- Просторный салон.
- Высокая степень безопасности.
Слабые стороны
- Ограничение в базовой комплектации.
- Дороже конкурентов.
4. Renault Kangoo E-Tech
Сильные стороны
- Хороший запас хода.
- Мощный двигатель.
- Просторный пассажирский и грузовой отсеки.
Слабые стороны
- Отсутствие некоторых опций.
- Чуть дороже конкурентов.
5. Citroën e-Berlingo Van
Сильные стороны
- Низкие эксплуатационные расходы.
- Быстрая зарядка.
- Хорошо продуманное грузовое пространство.
Слабые стороны
- Маленькие зеркала заднего вида.
- Нет варианта с высокой крышей
6. Peugeot e-Partner
Сильные стороны
- Низкие эксплуатационные расходы.
- Быстрая зарядка.
- Хорошо продуманное грузовое пространство.
Слабые стороны
- Маленькие зеркала заднего вида.
- Нет варианта с высокой крышей
7. Toyota Proace City Electric
Сильные стороны
- Щедрое оснащение.
- Быстрая зарядка.
Слабые стороны
- Малые зеркала заднего вида.
- Ограниченный выбор кузовов.
- Высокая начальная цена.
8. Opel Combo Electric
Сильные стороны
- Быстрая зарядка.
- Хороший запас хода.
Слабые стороны
- Динамическая обработка только базовая.
- Аналогичные фургоны других производителей получают большую комплектацию
9. Citroën e-Dispatch
Сильные стороны
- Отличный выбор вариантов кузова.
- Запас хода.
- Широкие возможности комплектации.
Слабые стороны
- Дорогой.
- Быстро дешевеет.
- Тесный салон.
10. Peugeot e-Expert
Сильные стороны
- Высокая грузоподъемность.
- Большое количество размеров кузова.
- Щедрое оснащение.
Слабые стороны
- Дороже конкурентов.
- Быстро дешевеет.
- Требует больше места для ног.
11. Toyota Proace Electric
Сильные стороны
- Быстрая зарядка.
- Запас хода.
Слабые стороны
- Динамическая обработка только базовая.
- Бедная комплектация.
12. Opel Vivaro-e
Сильные стороны
- Быстрая зарядка.
- Запас хода.
Слабые стороны
- Динамическая обработка только базовая.
- Бедная комплектация.
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