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ТОП 12 лучших электрических минивэнов в 2023 году

20 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 12 лучших электрических минивэнов в 2023 году
Самый большой в классе запас хода в 350 км и хороший выбор вариантов длины кузова делает Ford E-Transit лучшим минивэном в этом году. Фото: caranddriver.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Приобрести электрический минивэн является довольно удачным решением, особенно если вы преимущественно ездите по городу, а заряжаетесь дома или на работе. Электрический фургон должен быть практичным, удобным и способным функционировать как мобильный офис, когда он заряжается.

Эксперты What Car? составили рейтинг лучших минивэнов и назвали преимущества и недостатки каждой модели.

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ТОП 12 лучших электрических минивэнов в 2023 году

1. Ford E-Transit

Сильные стороны

  • Потрясающая мощность.
  • Привлекательная информационно-развлекательная система
  • Большой выбор типов кузова.

Слабые стороны

  • Высокая задняя подножка.
  • К двухступенчатому рекуперативному торможению нужно привыкнуть.

2. Nissan Townstar EV

Сильные стороны

  • Умный интерьер.
  • Комфортное и легкое управление

Слабые стороны

  • Плохая информационно-развлекательная система.
  • Только топовая комплектация имеет полный комплект безопасности.
  • Нет возможности быстрой зарядки на базовых моделях.

3. Mercedes eCitan

Сильные стороны

  • Тихий и комфортный.
  • Просторный салон.
  • Высокая степень безопасности.

Слабые стороны

  • Ограничение в базовой комплектации.
  • Дороже конкурентов.

4. Renault Kangoo E-Tech

Сильные стороны

  • Хороший запас хода.
  • Мощный двигатель.
  • Просторный пассажирский и грузовой отсеки.

Слабые стороны

  • Отсутствие некоторых опций.
  • Чуть дороже конкурентов.

5. Citroën e-Berlingo Van

Сильные стороны

  • Низкие эксплуатационные расходы.
  • Быстрая зарядка.
  • Хорошо продуманное грузовое пространство.

Слабые стороны

  • Маленькие зеркала заднего вида.
  • Нет варианта с высокой крышей

6. Peugeot e-Partner

Сильные стороны

  • Низкие эксплуатационные расходы.
  • Быстрая зарядка.
  • Хорошо продуманное грузовое пространство.

Слабые стороны

  • Маленькие зеркала заднего вида.
  • Нет варианта с высокой крышей

7. Toyota Proace City Electric

Сильные стороны

  • Щедрое оснащение.
  • Быстрая зарядка.

Слабые стороны

  • Малые зеркала заднего вида.
  • Ограниченный выбор кузовов.
  • Высокая начальная цена.

8. Opel Combo Electric

Сильные стороны

  • Быстрая зарядка.
  • Хороший запас хода.

Слабые стороны

  • Динамическая обработка только базовая.
  • Аналогичные фургоны других производителей получают большую комплектацию

9. Citroën e-Dispatch

Сильные стороны

  • Отличный выбор вариантов кузова.
  • Запас хода.
  • Широкие возможности комплектации.

Слабые стороны

  • Дорогой.
  • Быстро дешевеет.
  • Тесный салон.

10. Peugeot e-Expert

Сильные стороны

  • Высокая грузоподъемность.
  • Большое количество размеров кузова.
  • Щедрое оснащение.

Слабые стороны

  • Дороже конкурентов.
  • Быстро дешевеет.
  • Требует больше места для ног.

11. Toyota Proace Electric

Сильные стороны

  • Быстрая зарядка.
  • Запас хода.

Слабые стороны

  • Динамическая обработка только базовая.
  • Бедная комплектация.

12. Opel Vivaro-e

Сильные стороны

  • Быстрая зарядка.
  • Запас хода.

Слабые стороны

  • Динамическая обработка только базовая.
  • Бедная комплектация.

Ранее мы писали, что Jaguar полностью прекращает производство всех автомобилей с ДВС в 2025 году. Также сообщалось, что Tesla выпустила бюджетные версии Model S и X.

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