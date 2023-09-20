ТОП 12 найкращих електричних мінівенів у 2023 році

Найбільший у класі запас ходу в 350 км та великий вибір варіантів довжини кузова робить Ford E-Transit кращим мінівеном цього року. Фото: caranddriver.com

Придбати електричний мінівен є досить вдалим рішенням, особливо якщо ви переважно їздите містом, а заряджаєтеся вдома або на роботі. Електричний фургон має бути практичним, зручним та здатним функціонувати як мобільний офіс, коли він заряджається.

Експерти What Car? склали рейтинг найкращих мінівенів та назвали переваги та недоліки кожної моделі.

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1. Ford E-Transit

Сильні сторони

Приголомшлива потужність.

Приваблива інформаційно-розважальна система

Величезний вибір типів кузова.

Слабкі сторони

Висока задня підніжка.

До двоступеневого рекуперативного гальмування потрібно звикнути.

2. Nissan Townstar EV

Сильні сторони

Розумний інтер'єр.

Комфортне та легке керування

Слабкі сторони

Погана інформаційно-розважальна система.

Лише топова комплектація має повний комплект безпеки.

Немає можливості швидкої зарядки на базових моделях.

3. Mercedes eCitan

Сильні сторони

Тихий та комфортний.

Просторий салон.

Високий рівень безпеки.

Слабкі сторони

Обмеження в базовій комплектації.

Дорожчий за конкурентів.

4. Renault Kangoo E-Tech

Сильні сторони

Хороший запас ходу.

Потужний двигун.

Просторий пасажирський й вантажний відсіки.

Слабкі сторони

Відсутність деяких опцій.

Трохи дорожчий за конкурентів.

5. Citroën e-Berlingo Van

Сильні сторони

Низькі експлуатаційні витрати.

Швидка зарядка.

Добре продуманий вантажний простір.

Слабкі сторони

Маленькі дзеркала заднього виду.

Немає варіанту з високим дахом

6. Peugeot e-Partner

Сильні сторони

Низькі експлуатаційні витрати.

Швидка зарядка.

Добре продуманий вантажний простір.

Слабкі сторони

Маленькі дзеркала заднього виду.

Немає варіанту з високим дахом

7. Toyota Proace City Electric

Сильні сторони

Щедре оснащення.

Швидка зарядка.

Слабкі сторони

Малі дзеркала заднього виду.

Обмежений вибір кузовів.

Висока початкова ціна.

8. Opel Combo Electric

Сильні сторони

Швидка зарядка.

Хороший запас ходу.

Слабкі сторони

Динамічна обробка лише базова.

Аналогічні фургони інших виробників отримують більшу комплектацію

9. Citroën e-Dispatch

Сильні сторони

Хороший вибір варіантів кузова.

Запас ходу.

Широкі можливості комплектації.

Слабкі сторони

Дорогий.

Швидко дешевшає.

Тісний салон.

10. Peugeot e-Expert

Сильні сторони

Висока вантажопідйомність.

Велика кількість розмірів кузова.

Щедре оснащення.

Слабкі сторони

Дорожчий за конкурентів.

Швидко дешевшає.

Потребує більше місця для ніг.

11. Toyota Proace Electric

Сильні сторони

Швидка зарядка.

Запас ходу.

Слабкі сторони

Динамічна обробка лише базова.

Бідна комплектація.

12. Opel Vivaro-e

Сильні сторони

Швидка зарядка.

Запас ходу.

Слабкі сторони

Динамічна обробка лише базова.

Бідна комплектація.

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