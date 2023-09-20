Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП 12 найкращих електричних мінівенів у 2023 році arrow

ТОП 12 найкращих електричних мінівенів у 2023 році

20 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 12 найкращих електричних мінівенів у 2023 році
Найбільший у класі запас ходу в 350 км та великий вибір варіантів довжини кузова робить Ford E-Transit кращим мінівеном цього року. Фото: caranddriver.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Придбати електричний мінівен є досить вдалим рішенням, особливо якщо ви переважно їздите містом, а заряджаєтеся вдома або на роботі. Електричний фургон має бути практичним, зручним та здатним функціонувати як мобільний офіс, коли він заряджається.

Експерти What Car? склали рейтинг найкращих мінівенів та назвали переваги та недоліки кожної моделі.

Читайте також:

ТОП 12 найкращих електричних мінівенів у 2023 році

1. Ford E-Transit

Сильні сторони

  • Приголомшлива потужність.
  • Приваблива інформаційно-розважальна система
  • Величезний вибір типів кузова.

Слабкі сторони

  • Висока задня підніжка.
  • До двоступеневого рекуперативного гальмування потрібно звикнути.

2. Nissan Townstar EV

Сильні сторони

  • Розумний інтер'єр.
  • Комфортне та легке керування

Слабкі сторони

  • Погана інформаційно-розважальна система.
  • Лише топова комплектація має повний комплект безпеки.
  • Немає можливості швидкої зарядки на базових моделях.

3. Mercedes eCitan

Сильні сторони

  • Тихий та комфортний.
  • Просторий салон.
  • Високий рівень безпеки.

Слабкі сторони

  • Обмеження в базовій комплектації.
  • Дорожчий за конкурентів.

4. Renault Kangoo E-Tech

Сильні сторони

  • Хороший запас ходу.
  • Потужний двигун.
  • Просторий пасажирський й вантажний відсіки.

Слабкі сторони

  • Відсутність деяких опцій.
  • Трохи дорожчий за конкурентів.

5. Citroën e-Berlingo Van

Сильні сторони

  • Низькі експлуатаційні витрати.
  • Швидка зарядка.
  • Добре продуманий вантажний простір.

Слабкі сторони

  • Маленькі дзеркала заднього виду.
  • Немає варіанту з високим дахом

6. Peugeot e-Partner

Сильні сторони

  • Низькі експлуатаційні витрати.
  • Швидка зарядка.
  • Добре продуманий вантажний простір.

Слабкі сторони

  • Маленькі дзеркала заднього виду.
  • Немає варіанту з високим дахом

7. Toyota Proace City Electric

Сильні сторони

  • Щедре оснащення.
  • Швидка зарядка.

Слабкі сторони

  • Малі дзеркала заднього виду.
  • Обмежений вибір кузовів.
  • Висока початкова ціна.

8. Opel Combo Electric

Сильні сторони

  • Швидка зарядка.
  • Хороший запас ходу.

Слабкі сторони

  • Динамічна обробка лише базова.
  • Аналогічні фургони інших виробників отримують більшу комплектацію

9. Citroën e-Dispatch

Сильні сторони

  • Хороший вибір варіантів кузова.
  • Запас ходу.
  • Широкі можливості комплектації.

Слабкі сторони

  • Дорогий.
  • Швидко дешевшає.
  • Тісний салон.

10. Peugeot e-Expert

Сильні сторони

  • Висока вантажопідйомність.
  • Велика кількість розмірів кузова.
  • Щедре оснащення.

Слабкі сторони

  • Дорожчий за конкурентів.
  • Швидко дешевшає.
  • Потребує більше місця для ніг.

11. Toyota Proace Electric

Сильні сторони

  • Швидка зарядка.
  • Запас ходу.

Слабкі сторони

  • Динамічна обробка лише базова.
  • Бідна комплектація.

12. Opel Vivaro-e

Сильні сторони

  • Швидка зарядка.
  • Запас ходу.

Слабкі сторони

  • Динамічна обробка лише базова.
  • Бідна комплектація.

Раніше ми писали, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році. Також повідомляли, що Tesla випустила бюджетні версії Model S та X.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз