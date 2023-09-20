ТОП 12 найкращих електричних мінівенів у 2023 році
Придбати електричний мінівен є досить вдалим рішенням, особливо якщо ви переважно їздите містом, а заряджаєтеся вдома або на роботі. Електричний фургон має бути практичним, зручним та здатним функціонувати як мобільний офіс, коли він заряджається.
Експерти What Car? склали рейтинг найкращих мінівенів та назвали переваги та недоліки кожної моделі.
ТОП 12 найкращих електричних мінівенів у 2023 році
1. Ford E-Transit
Сильні сторони
- Приголомшлива потужність.
- Приваблива інформаційно-розважальна система
- Величезний вибір типів кузова.
Слабкі сторони
- Висока задня підніжка.
- До двоступеневого рекуперативного гальмування потрібно звикнути.
2. Nissan Townstar EV
Сильні сторони
- Розумний інтер'єр.
- Комфортне та легке керування
Слабкі сторони
- Погана інформаційно-розважальна система.
- Лише топова комплектація має повний комплект безпеки.
- Немає можливості швидкої зарядки на базових моделях.
3. Mercedes eCitan
Сильні сторони
- Тихий та комфортний.
- Просторий салон.
- Високий рівень безпеки.
Слабкі сторони
- Обмеження в базовій комплектації.
- Дорожчий за конкурентів.
4. Renault Kangoo E-Tech
Сильні сторони
- Хороший запас ходу.
- Потужний двигун.
- Просторий пасажирський й вантажний відсіки.
Слабкі сторони
- Відсутність деяких опцій.
- Трохи дорожчий за конкурентів.
5. Citroën e-Berlingo Van
Сильні сторони
- Низькі експлуатаційні витрати.
- Швидка зарядка.
- Добре продуманий вантажний простір.
Слабкі сторони
- Маленькі дзеркала заднього виду.
- Немає варіанту з високим дахом
6. Peugeot e-Partner
Сильні сторони
- Низькі експлуатаційні витрати.
- Швидка зарядка.
- Добре продуманий вантажний простір.
Слабкі сторони
- Маленькі дзеркала заднього виду.
- Немає варіанту з високим дахом
7. Toyota Proace City Electric
Сильні сторони
- Щедре оснащення.
- Швидка зарядка.
Слабкі сторони
- Малі дзеркала заднього виду.
- Обмежений вибір кузовів.
- Висока початкова ціна.
8. Opel Combo Electric
Сильні сторони
- Швидка зарядка.
- Хороший запас ходу.
Слабкі сторони
- Динамічна обробка лише базова.
- Аналогічні фургони інших виробників отримують більшу комплектацію
9. Citroën e-Dispatch
Сильні сторони
- Хороший вибір варіантів кузова.
- Запас ходу.
- Широкі можливості комплектації.
Слабкі сторони
- Дорогий.
- Швидко дешевшає.
- Тісний салон.
10. Peugeot e-Expert
Сильні сторони
- Висока вантажопідйомність.
- Велика кількість розмірів кузова.
- Щедре оснащення.
Слабкі сторони
- Дорожчий за конкурентів.
- Швидко дешевшає.
- Потребує більше місця для ніг.
11. Toyota Proace Electric
Сильні сторони
- Швидка зарядка.
- Запас ходу.
Слабкі сторони
- Динамічна обробка лише базова.
- Бідна комплектація.
12. Opel Vivaro-e
Сильні сторони
- Швидка зарядка.
- Запас ходу.
Слабкі сторони
- Динамічна обробка лише базова.
- Бідна комплектація.
Раніше ми писали, що Jaguar повністю припиняє виробництво усіх авто з ДВЗ у 2025 році. Також повідомляли, що Tesla випустила бюджетні версії Model S та X.