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ТОП 20 самых быстрых подержанных авто в 2023 году

13 ноября 2023 17:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 20 самых быстрых подержанных авто в 2023 году
Перед тем, как приобрести доступный подержанный спортивный автомобиль, стоит убедиться, какие модели могут обеспечить нужный уровень производительности. Фото: topgear.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Покупка б/у автомобиля помогает сэкономить бюджет и приобрести крутую машину с высокими характеристиками. Быстрые автомобили, возможно, не самые надежные, но эти машины с пробегом точно не разорят вас.

Специалисты из HotCars составили рейтинг самых выгодных и быстрых подержанных автомобилей, которые можно купить в 2023 году.

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1. BMW M3 2002

Разгон до 100 км/ч за 4,8 с

Фото: exoticmotorsportsok.com

Возможно, самый лучший автомобиль M в истории немецкого бренда. M3, скорее всего, выставит дорогой счет за ремонт, если какой-то компонент двигателя выйдет из строя. Но вы не будете слишком беспокоиться за это, как только сядете за руль.

2. Volkswagen Golf R 2012

Разгон до 100 км/ч за 4,5 с

Фото: caranddriver.com

Golf R может выглядеть как медленный автомобиль для поездок за продуктами или на работу, но на самом деле это авто — один из самых веселых хотхетчей на рынке.

3. Nissan 370Z 2011

Разгон до 100 км/ч за 4,6 с

Фото: carbuzz.com

Автомобиль представляет собой идеальное сочетание надежности и скорости. Задний привод и жесткая подвеска позволят уверенно проходить повороты. Впрочем, чрезмерная жажда гонки может обернуться дорогостоящим ремонтом.

ТОП 20 самых быстрых подержанных авто в 2023 году

  1. BMW M3 2002 — разгон до 100 км/ч за 4,8 с;
  2. Volkswagen Golf R 2012 — 4,5 с;
  3. Nissan 370Z 2011 — 4,6 с;
  4. Chevrolet Camaro SS 2010 — 4,5 с;
  5. Chevrolet Corvette С5 2001 — 4,5 с;
  6. Mitsubishi 3000GT 1998 — 5 с;
  7. Audi S5 2010 — 4,8 с;
  8. Lexus IS 350 2007 — 5,6 с;
  9. Porsche 968 1995 — 6 с;
  10. Mercedes-Benz C55 AMG 2006 — 4,8 с;
  11. Dodge Charger R/T 2012 — 5,2 с;
  12. Mazdaspeed 6 2006 — 5,3 с;
  13. Lincoln MKS 2012 — 5,3 с;
  14. Ford Mustang 2014 — 5,3;
  15. Subaru Impreza WRX STI 2004 — 4,6 с;
  16. Jaguar XJR 2005 — 5 с;
  17. Mitsubishi Lancer Evolution X 2013 — 4,5 с;
  18. BMW M6 E63 2010 — 4,5 с;
  19. Lexus GS 2015 — 5,5 с;
  20. Nissan 350Z/Fairlady Z (Z33) 2008 — 5,1 с.

Ранее мы представили ТОП 3 спортивных автомобилей, значительно дешевле Porsche 911. Также сообщалось, что в США обнаружили коллекцию редких автомобилей 1960-х годов.

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