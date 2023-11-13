Перед тем, как приобрести доступный подержанный спортивный автомобиль, стоит убедиться, какие модели могут обеспечить нужный уровень производительности. Фото: topgear.com

Покупка б/у автомобиля помогает сэкономить бюджет и приобрести крутую машину с высокими характеристиками. Быстрые автомобили, возможно, не самые надежные, но эти машины с пробегом точно не разорят вас.

Специалисты из HotCars составили рейтинг самых выгодных и быстрых подержанных автомобилей, которые можно купить в 2023 году.

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1. BMW M3 2002

Разгон до 100 км/ч за 4,8 с

Фото: exoticmotorsportsok.com

Возможно, самый лучший автомобиль M в истории немецкого бренда. M3, скорее всего, выставит дорогой счет за ремонт, если какой-то компонент двигателя выйдет из строя. Но вы не будете слишком беспокоиться за это, как только сядете за руль.

2. Volkswagen Golf R 2012

Разгон до 100 км/ч за 4,5 с

Фото: caranddriver.com

Golf R может выглядеть как медленный автомобиль для поездок за продуктами или на работу, но на самом деле это авто — один из самых веселых хотхетчей на рынке.

3. Nissan 370Z 2011

Разгон до 100 км/ч за 4,6 с

Фото: carbuzz.com

Автомобиль представляет собой идеальное сочетание надежности и скорости. Задний привод и жесткая подвеска позволят уверенно проходить повороты. Впрочем, чрезмерная жажда гонки может обернуться дорогостоящим ремонтом.

ТОП 20 самых быстрых подержанных авто в 2023 году

BMW M3 2002 — разгон до 100 км/ч за 4,8 с; Volkswagen Golf R 2012 — 4,5 с; Nissan 370Z 2011 — 4,6 с; Chevrolet Camaro SS 2010 — 4,5 с; Chevrolet Corvette С5 2001 — 4,5 с; Mitsubishi 3000GT 1998 — 5 с; Audi S5 2010 — 4,8 с; Lexus IS 350 2007 — 5,6 с; Porsche 968 1995 — 6 с; Mercedes-Benz C55 AMG 2006 — 4,8 с; Dodge Charger R/T 2012 — 5,2 с; Mazdaspeed 6 2006 — 5,3 с; Lincoln MKS 2012 — 5,3 с; Ford Mustang 2014 — 5,3; Subaru Impreza WRX STI 2004 — 4,6 с; Jaguar XJR 2005 — 5 с; Mitsubishi Lancer Evolution X 2013 — 4,5 с; BMW M6 E63 2010 — 4,5 с; Lexus GS 2015 — 5,5 с; Nissan 350Z/Fairlady Z (Z33) 2008 — 5,1 с.

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