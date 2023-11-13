ТОП 20 самых быстрых подержанных авто в 2023 году
Покупка б/у автомобиля помогает сэкономить бюджет и приобрести крутую машину с высокими характеристиками. Быстрые автомобили, возможно, не самые надежные, но эти машины с пробегом точно не разорят вас.
Специалисты из HotCars составили рейтинг самых выгодных и быстрых подержанных автомобилей, которые можно купить в 2023 году.
1. BMW M3 2002
Разгон до 100 км/ч за 4,8 с
Возможно, самый лучший автомобиль M в истории немецкого бренда. M3, скорее всего, выставит дорогой счет за ремонт, если какой-то компонент двигателя выйдет из строя. Но вы не будете слишком беспокоиться за это, как только сядете за руль.
2. Volkswagen Golf R 2012
Разгон до 100 км/ч за 4,5 с
Golf R может выглядеть как медленный автомобиль для поездок за продуктами или на работу, но на самом деле это авто — один из самых веселых хотхетчей на рынке.
3. Nissan 370Z 2011
Разгон до 100 км/ч за 4,6 с
Автомобиль представляет собой идеальное сочетание надежности и скорости. Задний привод и жесткая подвеска позволят уверенно проходить повороты. Впрочем, чрезмерная жажда гонки может обернуться дорогостоящим ремонтом.
ТОП 20 самых быстрых подержанных авто в 2023 году
- BMW M3 2002 — разгон до 100 км/ч за 4,8 с;
- Volkswagen Golf R 2012 — 4,5 с;
- Nissan 370Z 2011 — 4,6 с;
- Chevrolet Camaro SS 2010 — 4,5 с;
- Chevrolet Corvette С5 2001 — 4,5 с;
- Mitsubishi 3000GT 1998 — 5 с;
- Audi S5 2010 — 4,8 с;
- Lexus IS 350 2007 — 5,6 с;
- Porsche 968 1995 — 6 с;
- Mercedes-Benz C55 AMG 2006 — 4,8 с;
- Dodge Charger R/T 2012 — 5,2 с;
- Mazdaspeed 6 2006 — 5,3 с;
- Lincoln MKS 2012 — 5,3 с;
- Ford Mustang 2014 — 5,3;
- Subaru Impreza WRX STI 2004 — 4,6 с;
- Jaguar XJR 2005 — 5 с;
- Mitsubishi Lancer Evolution X 2013 — 4,5 с;
- BMW M6 E63 2010 — 4,5 с;
- Lexus GS 2015 — 5,5 с;
- Nissan 350Z/Fairlady Z (Z33) 2008 — 5,1 с.
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