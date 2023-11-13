Перед тим як придбати доступний вживаний спортивний автомобіль, варто переконатися, які моделі можуть забезпечити потрібний рівень продуктивності. Фото: topgear.com

Купівля вживаного автомобіля допомагає заощадити бюджет та придбати круту машину з високими характеристиками. Швидкі автомобілі, можливо, не найнадійніші, але ці машини з пробігом точно не розорять вас.

Фахівці зі HotCars склали рейтинг найвигідніших швидких вживаних авто, які можна купити у 2023 році.

Читайте також:

1. BMW M3 2002

Розгін до 100 км/год за 4,8 с

Фото: exoticmotorsportsok.com

Можливо, найкращий автомобіль M в історії німецького бренду. M3, швидше за все, виставить дорогий рахунок за ремонт, якщо якийсь компонент двигуна вийде з ладу. Але ви не будете надто перейматися цим, щойно сядете за кермо.

2. Volkswagen Golf R 2012

Розгін до 100 км/год за 4,5 с

Фото: caranddriver.com

Golf R може виглядати як повільний автомобіль для поїздок за продуктами або на роботу, але насправді це авто — один з найвеселіших хотхетчів на ринку.

3. Nissan 370Z 2011

Розгін до 100 км/год за 4,6 с

Фото: carbuzz.com

Автомобіль є ідеальним поєднанням надійності та швидкості. Задній привід та жорстка підвіска дозволять впевнено проходити повороти. Втім, надмірна жага перегонів може обернутися дорогим ремонтом.

ТОП 20 найшвидших вживаних авто у 2023 році

BMW M3 2002 — розгін до 100 км/год за 4,8 с; Volkswagen Golf R 2012 — 4,5 с; Nissan 370Z 2011 — 4,6 с; Chevrolet Camaro SS 2010 — 4,5 с; Chevrolet Corvette С5 2001 — 4,5 с; Mitsubishi 3000GT 1998 — 5 с; Audi S5 2010 — 4,8 с; Lexus IS 350 2007 — 5,6 с; Porsche 968 1995 — 6 с; Mercedes-Benz C55 AMG 2006 — 4,8 с; Dodge Charger R/T 2012 — 5,2 с; Mazdaspeed 6 2006 — 5,3 с; Lincoln MKS 2012 — 5,3 с; Ford Mustang 2014 — 5,3; Subaru Impreza WRX STI 2004 — 4,6 с; Jaguar XJR 2005 — 5 с; Mitsubishi Lancer Evolution X 2013 — 4,5 с; BMW M6 E63 2010 — 4,5 с; Lexus GS 2015 — 5,5 с; Nissan 350Z/Fairlady Z (Z33) 2008 — 5,1 с.

Раніше ми представили ТОП 3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.