ТОП 20 найшвидших вживаних авто у 2023 році
Купівля вживаного автомобіля допомагає заощадити бюджет та придбати круту машину з високими характеристиками. Швидкі автомобілі, можливо, не найнадійніші, але ці машини з пробігом точно не розорять вас.
Фахівці зі HotCars склали рейтинг найвигідніших швидких вживаних авто, які можна купити у 2023 році.
1. BMW M3 2002
Розгін до 100 км/год за 4,8 с
Можливо, найкращий автомобіль M в історії німецького бренду. M3, швидше за все, виставить дорогий рахунок за ремонт, якщо якийсь компонент двигуна вийде з ладу. Але ви не будете надто перейматися цим, щойно сядете за кермо.
2. Volkswagen Golf R 2012
Розгін до 100 км/год за 4,5 с
Golf R може виглядати як повільний автомобіль для поїздок за продуктами або на роботу, але насправді це авто — один з найвеселіших хотхетчів на ринку.
3. Nissan 370Z 2011
Розгін до 100 км/год за 4,6 с
Автомобіль є ідеальним поєднанням надійності та швидкості. Задній привід та жорстка підвіска дозволять впевнено проходити повороти. Втім, надмірна жага перегонів може обернутися дорогим ремонтом.
ТОП 20 найшвидших вживаних авто у 2023 році
- BMW M3 2002 — розгін до 100 км/год за 4,8 с;
- Volkswagen Golf R 2012 — 4,5 с;
- Nissan 370Z 2011 — 4,6 с;
- Chevrolet Camaro SS 2010 — 4,5 с;
- Chevrolet Corvette С5 2001 — 4,5 с;
- Mitsubishi 3000GT 1998 — 5 с;
- Audi S5 2010 — 4,8 с;
- Lexus IS 350 2007 — 5,6 с;
- Porsche 968 1995 — 6 с;
- Mercedes-Benz C55 AMG 2006 — 4,8 с;
- Dodge Charger R/T 2012 — 5,2 с;
- Mazdaspeed 6 2006 — 5,3 с;
- Lincoln MKS 2012 — 5,3 с;
- Ford Mustang 2014 — 5,3;
- Subaru Impreza WRX STI 2004 — 4,6 с;
- Jaguar XJR 2005 — 5 с;
- Mitsubishi Lancer Evolution X 2013 — 4,5 с;
- BMW M6 E63 2010 — 4,5 с;
- Lexus GS 2015 — 5,5 с;
- Nissan 350Z/Fairlady Z (Z33) 2008 — 5,1 с.
Раніше ми представили ТОП 3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.
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