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ТОП 20 найшвидших вживаних авто у 2023 році

13 листопада 2023 17:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 20 найшвидших вживаних авто у 2023 році
Перед тим як придбати доступний вживаний спортивний автомобіль, варто переконатися, які моделі можуть забезпечити потрібний рівень продуктивності. Фото: topgear.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Купівля вживаного автомобіля допомагає заощадити бюджет та придбати круту машину з високими характеристиками. Швидкі автомобілі, можливо, не найнадійніші, але ці машини з пробігом точно не розорять вас.

Фахівці зі HotCars склали рейтинг найвигідніших швидких вживаних авто, які можна купити у 2023 році.

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1. BMW M3 2002

Розгін до 100 км/год за 4,8 с

Фото: exoticmotorsportsok.com

Можливо, найкращий автомобіль M в історії німецького бренду. M3, швидше за все, виставить дорогий рахунок за ремонт, якщо якийсь компонент двигуна вийде з ладу. Але ви не будете надто перейматися цим, щойно сядете за кермо.

2. Volkswagen Golf R 2012

Розгін до 100 км/год за 4,5 с

Фото: caranddriver.com

Golf R може виглядати як повільний автомобіль для поїздок за продуктами або на роботу, але насправді це авто — один з найвеселіших хотхетчів на ринку.

3. Nissan 370Z 2011

Розгін до 100 км/год за 4,6 с

Фото: carbuzz.com

Автомобіль є ідеальним поєднанням надійності та швидкості. Задній привід та жорстка підвіска дозволять впевнено проходити повороти. Втім, надмірна жага перегонів може обернутися дорогим ремонтом.

ТОП 20 найшвидших вживаних авто у 2023 році

  1. BMW M3 2002 — розгін до 100 км/год за 4,8 с;
  2. Volkswagen Golf R 2012 — 4,5 с;
  3. Nissan 370Z 2011 — 4,6 с;
  4. Chevrolet Camaro SS 2010 — 4,5 с;
  5. Chevrolet Corvette С5 2001 — 4,5 с;
  6. Mitsubishi 3000GT 1998 — 5 с;
  7. Audi S5 2010 — 4,8 с;
  8. Lexus IS 350 2007 — 5,6 с;
  9. Porsche 968 1995 — 6 с;
  10. Mercedes-Benz C55 AMG 2006 — 4,8 с;
  11. Dodge Charger R/T 2012 — 5,2 с;
  12. Mazdaspeed 6 2006 — 5,3 с;
  13. Lincoln MKS 2012 — 5,3 с;
  14. Ford Mustang 2014 — 5,3;
  15. Subaru Impreza WRX STI 2004 — 4,6 с;
  16. Jaguar XJR 2005 — 5 с;
  17. Mitsubishi Lancer Evolution X 2013 — 4,5 с;
  18. BMW M6 E63 2010 — 4,5 с;
  19. Lexus GS 2015 — 5,5 с;
  20. Nissan 350Z/Fairlady Z (Z33) 2008 — 5,1 с.

Раніше ми представили ТОП 3 спортивних автомобілів, значно дешевших за Porsche 911. Також повідомлялося, що в США виявили колекцію рідкісних автівок 1960-х років.

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