ТОП-3 лучших люксовых авто в 2023 году

Люксовые авто объединяют отличный комфорт и изысканность. Фото: freepik

Роскошный автомобиль должен производиться из люксовых материалов, быть изысканным, комфортным и оборудован лучшими авторазработками. При этом ассортимент таких авто самый широкий — от представительских машин до самых мощных внедорожников.

Эксперты What Car? составили рейтинг лучших люксовых автомобилей. Предлагаем вам тройку лидеров.

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1. Range Rover Sport

Фото: completecar

Range Rover Sport демонстрирует, что самый лучший роскошный автомобиль не обязательно самый дорогой. Лучшая модель — плагин-гибрид P440e — предлагает значительный запас хода на одной только электроэнергии (около 113 км).

Плюсы

Предлагает много качеств Range Rover по более низкой цене.

Невероятная проходимость на бездорожье.

Минусы

Дешевле, чем Range Rover, но все равно очень дорогой.

Конкуренты немного лучше в управлении.

История надежности Land Rover вызывает беспокойство.

2. BMW i7

Фото: bmw.ua

Электрокар имеет роскошный, наполненный технологиями интерьер, очень тихое вождение и впечатляющий официальный запас хода почти до 623 км (хотя он меняется в зависимости от комплектации).

Плюсы

Потрясающий интерьер.

Опциональный 31-дюймовый сенсорный 8K экран для кинотеатра.

Чрезвычайно удобен для всех пассажиров.

Минусы

Ассортимент не впечатляет.

Желательные опции очень дорогие.

Внешний вид понравится не всем.

3. BMW X7

Фото: bmw.ua

BMW X7 — самый большой и самый роскошный внедорожник BMW. Интерьер прекрасно выполнен с использованием люксовых материалов, к тому же, в отличие от конкурента Porsche Cayenne, он имеет семь сидений в стандартной комплектации.

Плюсы

Необычайно тихий и комфортный.

Невероятно просторный и практичный.

Имеет отличную информационно-развлекательную систему.

Минусы

Есть более дешевые альтернативы.

Чувствует свой размер и вес на дороге.

Внешний вид не на любой вкус.

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