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ТОП-3 лучших люксовых авто в 2023 году

9 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП-3 лучших люксовых авто в 2023 году
Люксовые авто объединяют отличный комфорт и изысканность. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Роскошный автомобиль должен производиться из люксовых материалов, быть изысканным, комфортным и оборудован лучшими авторазработками. При этом ассортимент таких авто самый широкий — от представительских машин до самых мощных внедорожников.

Эксперты What Car? составили рейтинг лучших люксовых автомобилей. Предлагаем вам тройку лидеров.

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1. Range Rover Sport

Фото: completecar

Range Rover Sport демонстрирует, что самый лучший роскошный автомобиль не обязательно самый дорогой. Лучшая модель — плагин-гибрид P440e — предлагает значительный запас хода на одной только электроэнергии (около 113 км).

Плюсы

  • Предлагает много качеств Range Rover по более низкой цене.
  • Невероятная проходимость на бездорожье.

Минусы

  • Дешевле, чем Range Rover, но все равно очень дорогой.
  • Конкуренты немного лучше в управлении.
  • История надежности Land Rover вызывает беспокойство.

2. BMW i7

Фото: bmw.ua

Электрокар имеет роскошный, наполненный технологиями интерьер, очень тихое вождение и впечатляющий официальный запас хода почти до 623 км (хотя он меняется в зависимости от комплектации).

Плюсы

  • Потрясающий интерьер.
  • Опциональный 31-дюймовый сенсорный 8K экран для кинотеатра.
  • Чрезвычайно удобен для всех пассажиров.

Минусы

  • Ассортимент не впечатляет.
  • Желательные опции очень дорогие.
  • Внешний вид понравится не всем.

3. BMW X7

Фото: bmw.ua

BMW X7 — самый большой и самый роскошный внедорожник BMW. Интерьер прекрасно выполнен с использованием люксовых материалов, к тому же, в отличие от конкурента Porsche Cayenne, он имеет семь сидений в стандартной комплектации.

Плюсы

  • Необычайно тихий и комфортный.
  • Невероятно просторный и практичный.
  • Имеет отличную информационно-развлекательную систему.

Минусы

  • Есть более дешевые альтернативы.
  • Чувствует свой размер и вес на дороге.
  • Внешний вид не на любой вкус.

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