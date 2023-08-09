ТОП-3 найкращих люксових авто у 2023 році

Люксові авто об'єднують чудовий комфорт та вишуканість. Фото: freepik

Розкішний автомобіль має виготовлятися з люксових матеріалів, бути вишуканим, комфортним та обладнаний найкращими авторозробками. При цьому асортимент таких авто найширший — від представницьких машин до найпотужніших позашляховиків.

Експерти What Car? склали рейтинг найкращих люксових авто. Пропонуємо вам трійку лідерів.

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1. Range Rover Sport

Фото: completecar

Range Rover Sport демонструє, що найкращий розкішний автомобіль не обов'язково є найдорожчим. Найкраща модель — плагін-гібрид P440e — пропонує значний запас ходу на одній лише електроенергії (майже 113 км).

Плюси

Пропонує багато якостей Range Rover за нижчою ціною.

Неймовірна прохідність на бездоріжжі.

Мінуси

Дешевше, ніж Range Rover, але все одно дуже дорогий.

Конкуренти трохи кращі в управлінні.

Історія надійності Land Rover викликає занепокоєння.

2. BMW i7

Фото: bmw.ua

Електрокар має розкішний, наповнений технологіями інтер'єр, дуже тихе водіння та вражаючий офіційний запас ходу до майже 623 км (хоча він міняється в залежності від комплектації).

Плюси

Приголомшливий інтер'єр.

Опціонний 31-дюймовий 8K сенсорний екран для кінотеатру.

Надзвичайно комфортний для всіх пасажирів.

Мінуси

Асортимент не вражає.

Бажані опції дуже дорогі.

Зовнішній вигляд сподобається не всім.

3. BMW X7

Фото: bmw.ua

BMW X7 — найбільший та найрозкішніший позашляховик BMW. Інтер'єр чудово виконаний з використанням люксових матеріалів, до того ж на відміну від конкурента Porsche Cayenne, він має сім сидінь у стандартній комплектації.

Плюси

Надзвичайно тихий та комфортний.

Неймовірно просторий та практичний.

Має чудову інформаційно-розважальну систему.

Мінуси

Є дешевші альтернативи.

Відчуває свій розмір та вагу на дорозі.

Зовнішній вигляд не на будь-який смак.

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