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ТОП-3 найкращих люксових авто у 2023 році

9 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП-3 найкращих люксових авто у 2023 році
Люксові авто об'єднують чудовий комфорт та вишуканість. Фото: freepik
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Розкішний автомобіль має виготовлятися з люксових матеріалів, бути вишуканим, комфортним та обладнаний найкращими авторозробками. При цьому асортимент таких авто найширший — від представницьких машин до найпотужніших позашляховиків.

Експерти What Car? склали рейтинг найкращих люксових авто. Пропонуємо вам трійку лідерів.

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1. Range Rover Sport

Фото: completecar

Range Rover Sport демонструє, що найкращий розкішний автомобіль не обов'язково є найдорожчим. Найкраща модель — плагін-гібрид P440e — пропонує значний запас ходу на одній лише електроенергії (майже 113 км).

Плюси

  • Пропонує багато якостей Range Rover за нижчою ціною.
  • Неймовірна прохідність на бездоріжжі.

Мінуси

  • Дешевше, ніж Range Rover, але все одно дуже дорогий.
  • Конкуренти трохи кращі в управлінні.
  • Історія надійності Land Rover викликає занепокоєння.

2. BMW i7

Фото: bmw.ua

Електрокар має розкішний, наповнений технологіями інтер'єр, дуже тихе водіння та вражаючий офіційний запас ходу до майже 623 км (хоча він міняється в залежності від комплектації).

Плюси

  • Приголомшливий інтер'єр.
  • Опціонний 31-дюймовий 8K сенсорний екран для кінотеатру.
  • Надзвичайно комфортний для всіх пасажирів.

Мінуси

  • Асортимент не вражає.
  • Бажані опції дуже дорогі.
  • Зовнішній вигляд сподобається не всім.

3. BMW X7

Фото: bmw.ua

BMW X7 — найбільший та найрозкішніший позашляховик BMW. Інтер'єр чудово виконаний з використанням люксових матеріалів, до того ж на відміну від конкурента Porsche Cayenne, він має сім сидінь у стандартній комплектації.

Плюси

  • Надзвичайно тихий та комфортний.
  • Неймовірно просторий та практичний.
  • Має чудову інформаційно-розважальну систему.

Мінуси

  • Є дешевші альтернативи.
  • Відчуває свій розмір та вагу на дорозі.
  • Зовнішній вигляд не на будь-який смак.

Раніше ми публікували рейтинг вживаних машин з "вічними" двигунами. Також писали про типові поломки та вартість ремонту дев'яти найненадійніших седанів та універсалів.

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