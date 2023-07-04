Лучшие хэтчбеки для покупки в 2023 году: ТОП 3

Покупатели предпочитают хэтчбеки из-за их компактности, маневренности и огромного багажника. Фото: Skoda

Большинство автолюбителей чаще покупают маленькие хэтчбеки, чем любой другой тип автомобиля. Поскольку рынок таких авто является одним из самых массовых, то существует множество моделей на выбор.

Британское издание What Car? предлагает свою версию самых лучших компактных автомобилей, которые можно приобрести в 2023 году.

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1. Honda Jazz

Фото: wikimedia

Гибридный двигатель автомобиля обеспечивает высокую производительность и реальную экономию топлива. А медленная амортизация машины компенсирует достаточно высокую цену на Jazz. Спокойная езда и оборудование для безопасности, лучшая позиция водителя за рулем и видимость среди любых автомобилей этого класса.

Плюсы

Очень просторный салон с большой гибкостью размещения мест.

Большое количество стандартного оборудования.

Минусы

Дороговато по меркам маленького автомобиля.

Не самая тихая машина.

Разочаровывает информационно-развлекательная система.

2 Skoda Fabia

Фото: wikimedia

Независимые эксперты Euro NCAP наградили авто 5 звездами из 5.

Плюсы

Просторный интерьер с умными функциями.

Достаточно гибкая езда.

Минусы

Интерьер почти не плюшевый.

Не так практичен, как Honda Jazz.

Информационно-развлекательная система допускает ошибки.

3. Dacia Sandero

Фото: wikimedia

Sandero предлагает удобную езду и обильное оснащение. Автомобиль имеет хорошие двигатели TCe 90 и TCe 100 Bi-Fuel.

Плюсы

Хорошая цена.

Много места для пассажиров и багажа.

Комфортная езда.

Минусы

Низкий рейтинг безопасности по сравнению с конкурентами.

Некоторые конкуренты тише.

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