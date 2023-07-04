Найкращі хетчбеки для покупки у 2023 році: ТОП 3

ТОП-3 хетчбеки для купівлі у 2023 році
Більшість автолюбителів частіше купують маленькі хетчбеки, ніж будь-який інший тип автомобіля. Позаяк ринок таких авто є одним із найбільш масових, то й існує безліч моделей на вибір.
Британське видання What Car? пропонує свою версію найкращих компактних автомобілів, які можна придбати у 2023 році.
1. Honda Jazz
Гібридний двигун авто забезпечує високу продуктивність та реальну економію палива. А повільна амортизація машини компенсує досить високу ціну на Jazz. Спокійна їзда та обладнання для безпеки, найкращу позицію водія за кермом та видимість серед будь-яких автомобілів цього класу.
Плюси
- Дуже просторий салон із великою гнучкістю розміщення місць.
- Велика кількість стандартного обладнання.
Мінуси
- Дорогий за мірками маленького автомобіля.
- Не сама тиха машина.
- Розчаровує інформаційно-розважальна система.
2 Skoda Fabia
Незалежні експерти Euro NCAP нагородили авто 5 зірками з 5.
Плюси
- Просторий інтер'єр із розумними функціями.
- Досить гнучка їзда.
Мінуси
- Інтер'єр майже не плюшевий.
- Не такий практичний, як Honda Jazz.
- Схильна до помилок інформаційно-розважальна система.
3. Dacia Sandero
Sandero пропонує зручну їзду та щедре оснащення. Авто має гарні двигуни TCe 90 та TCe 100 Bi-Fuel.
Плюси
- Гарна ціна.
- Багато місця для пасажирів і багажу.
- Комфортна їзда.
Мінуси
- Низький рейтинг безпеки порівняно з конкурентами.
- Деякі конкуренти тихіші.
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