Найкращі хетчбеки для покупки у 2023 році: ТОП 3

Покупці віддають перевагу хетчбекам за їхню компактність, маневреність та величезний багажник. Фото: Skoda

Більшість автолюбителів частіше купують маленькі хетчбеки, ніж будь-який інший тип автомобіля. Позаяк ринок таких авто є одним із найбільш масових, то й існує безліч моделей на вибір.

Британське видання What Car? пропонує свою версію найкращих компактних автомобілів, які можна придбати у 2023 році.

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1. Honda Jazz

Фото: wikimedia

Гібридний двигун авто забезпечує високу продуктивність та реальну економію палива. А повільна амортизація машини компенсує досить високу ціну на Jazz. Спокійна їзда та обладнання для безпеки, найкращу позицію водія за кермом та видимість серед будь-яких автомобілів цього класу.

Плюси

Дуже просторий салон із великою гнучкістю розміщення місць.

Велика кількість стандартного обладнання.

Мінуси

Дорогий за мірками маленького автомобіля.

Не сама тиха машина.

Розчаровує інформаційно-розважальна система.

2 Skoda Fabia

Фото: wikimedia

Незалежні експерти Euro NCAP нагородили авто 5 зірками з 5.

Плюси

Просторий інтер'єр із розумними функціями.

Досить гнучка їзда.

Мінуси

Інтер'єр майже не плюшевий.

Не такий практичний, як Honda Jazz.

Схильна до помилок інформаційно-розважальна система.

3. Dacia Sandero

Фото: wikimedia

Sandero пропонує зручну їзду та щедре оснащення. Авто має гарні двигуни TCe 90 та TCe 100 Bi-Fuel.

Плюси

Гарна ціна.

Багато місця для пасажирів і багажу.

Комфортна їзда.

Мінуси

Низький рейтинг безпеки порівняно з конкурентами.

Деякі конкуренти тихіші.

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