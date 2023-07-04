Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow ТОП-3 хетчбеки для купівлі у 2023 році arrow

ТОП-3 хетчбеки для купівлі у 2023 році

4 липня 2023 21:10
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Найкращі хетчбеки для покупки у 2023 році: ТОП 3
Покупці віддають перевагу хетчбекам за їхню компактність, маневреність та величезний багажник. Фото: Skoda
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Більшість автолюбителів частіше купують маленькі хетчбеки, ніж будь-який інший тип автомобіля. Позаяк ринок таких авто є одним із найбільш масових, то й існує безліч моделей на вибір.

Британське видання What Car? пропонує свою версію найкращих компактних автомобілів, які можна придбати у 2023 році.

Читайте також:

1. Honda Jazz

Фото: wikimedia

Гібридний двигун авто забезпечує високу продуктивність та реальну економію палива. А повільна амортизація машини компенсує досить високу ціну на Jazz. Спокійна їзда та обладнання для безпеки, найкращу позицію водія за кермом та видимість серед будь-яких автомобілів цього класу.

Плюси

  • Дуже просторий салон із великою гнучкістю розміщення місць.
  • Велика кількість стандартного обладнання.

Мінуси

  • Дорогий за мірками маленького автомобіля.
  • Не сама тиха машина.
  • Розчаровує інформаційно-розважальна система.

2 Skoda Fabia

Фото: wikimedia

Незалежні експерти Euro NCAP нагородили авто 5 зірками з 5.

Плюси

  • Просторий інтер'єр із розумними функціями.
  • Досить гнучка їзда.

Мінуси

  • Інтер'єр майже не плюшевий.
  • Не такий практичний, як Honda Jazz.
  • Схильна до помилок інформаційно-розважальна система.

3. Dacia Sandero

Фото: wikimedia

Sandero пропонує зручну їзду та щедре оснащення. Авто має гарні двигуни TCe 90 та TCe 100 Bi-Fuel.

Плюси

  • Гарна ціна.
  • Багато місця для пасажирів і багажу.
  • Комфортна їзда.

Мінуси

  • Низький рейтинг безпеки порівняно з конкурентами.
  • Деякі конкуренти тихіші.

Раніше ми писали про найкращі преміальні вживані авто, які не варто купувати навіть за привабливої ціни.

Також було названо найпопулярніший автомобіль у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз