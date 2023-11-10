ТОП 3 самых надежных классических французских автомобилей
Франция имеет мощную автомобильную промышленность и культовые машины. Но эти три автомобиля пережили свою эпоху и олицетворяют долговечность, практичность и стиль.
Об этом написала Avtosota.
Citroën 2CV
Микролитражный автомобиль, который выпускали с 1949-го по 1990 год. За это время было продано 8 756 688 единиц 2CV и модификаций на его базе. Во Франции этот автомобиль сыграл ту же роль, что Ford Model T в США и Volkswagen "жук" в Германии — посадил за руль целую нацию.
2CV проектировался как очень доступный по цене, простой в обслуживании и ремонте, топливо экономичный, утилитарный автомобиль, пригодный для плохих дорог и перевозки небольших грузов.
Машина получила легкий в обслуживании двигатель, регулируемую торсионную подвеску, относительно большой клиренс, а съемная матерчатая крыша позволяла перевозить негабаритный груз.
Этот автомобиль славится долговечностью, его часто называют "неубиваемым".
Renault 4
Городской автомобиль особенно малого класса производился в 1961-1994 годах. Универсальная и надежная машина мощностью от 17 до 34 л.с.
Владельцы отмечают его необычайную прочность и функциональность. Автомобиль демонстрирует авангардный дизайн с акцентом на практичность и адаптивность.
Коробчатая конструкция обеспечивала обильное внутреннее пространство машины, что делало ее идеальным семейным автомобилем. Несмотря на вялый разгон, он предлагал эффективное потребление топлива — 5,4-7,1 л/100 км.
Peugeot 205
Автомобиль малого класса выпускался с 1983 по 1998 годы. За это время было продано более 5 млн единиц, что составило рекорд Peugeot, побить который смогла только Peugeot 206.
Этот 5-местный компактный переднеприводный хэтчбек был одним из самых популярных в Европе машин в своем классе. Мощность автомобиля составляла от 44 до 128 л.с., в зависимости от модели.
Владельцы Peugeot 205 высоко оценивают его хорошую управляемость и точное рулевое управление, что делает удобной езду по городу и на извилистых дорогах. Автомобиль имел хорошую топливную эффективность (5,6 л/100 км) и оптимальное сочетание мощности и экономичности.
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