ТОП 3 найбільш надійних класичних французьких автомобілів

Класичні автомобілі, якими дорожать французи, відрізняються своїми унікальними характеристиками. Фото: classicandsportscar.com

Франція має потужну автомобільну промисловість та культові машини у доробку. Але ці три авто пережили свою епоху та уособлюють довговічність, практичність та стиль.

Про це написала Avtosota.

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Citroën 2CV

Фото: classicdriver.com

Мікролітражний автомобіль, який випускали з 1949-го по 1990 рік. За цей час було продано 8 756 688 одиниць 2CV та модифікацій на його базі. У Франції це авто зіграло ту саму роль, що Ford Model T в США та Volkswagen "жук" в Німеччині — посадив за кермо цілу націю.

2CV проєктувався як дуже доступний за ціною, простий в обслуговуванні та ремонті, паливо економічний, утилітарний автомобіль, придатний для поганих доріг та перевезення невеликих вантажів.

Машина отримала легкий в обслуговуванні двигун, регульовану торсіонну підвіску, відносно великий кліренс, а знімний матерчатий дах дозволяв перевозити негабаритний вантаж.

Цей автомобіль славиться довговічністю, його часто називають "незнищенним".

Renault 4

Фото: carmagazine.co.uk

Міський автомобіль особливо малого класу вироблявся в 1961-1994 роках. Універсальна та надійна машина потужністю від 17 до 34 к.с. Власники відзначають його надзвичайну міцність і функціональність. Авто демонструє авангардний дизайн з акцентом на практичність та адаптивність.

Коробчаста конструкція забезпечувала щедрий внутрішній простір машини, що робило її ідеальним сімейним автомобілем. Попри млявий розгін, він пропонував ефективне споживання палива — 5,4-7,1 л/100 км.

Peugeot 205

Фото: motor1.com

Автомобіль малого класу випускався з 1983 по 1998 роки, й за цей час було продано понад 5 млн одиниць, що склало рекорд Peugeot, побити який змогла лише Peugeot 206.

Цей 5-місний компактний передньопривідний хетчбек був одним з найпопулярніших в Європі машин у своєму класі. Потужність авто становила від 44 до 128 к.с., залежно від моделі.

Власники Peugeot 205 високо оцінюють його гарну керованість та точне рульове управління, що робить зручною їзду в межах міста та на звивистих дорогах. Авто мало гарну паливну ефективність (5,6 л/100 км) та оптимальне поєднання потужності та економічності.

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