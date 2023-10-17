ТОП 3 самых надежных подержанных 8-местных кроссоверов в 2023 году

Главная претензия к большим кроссоверам 2016-2018 модельных рядов — устаревшее мультимедиа. Фото: motortrend.com

Семейные трехрядные кроссоверы могут удовлетворить практически все потребности современных автолюбителей. Специалисты назвали наиболее надежные большие автомобили, которые способны пробежать сотни тысяч километров без серьезных поломок.

Рейтинг составили эксперты американского Motorbiscuit на основе данных авторитетного агентства J.D. Power

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Агентство опрашивает сотни тысяч владельцев автомобилей ежегодно и выясняет частоту и сложность поломок их машин.

1. Toyota Highlander 2016

Фото: autoweek.com

Оценка надежности: 83 балла из 100 возможных.

83 балла из 100 возможных. Самая распространенная жалоба автовладельцев: устаревшая мультимедийная система.

Цена подержанного Toyota Highlander 2016 в Украине от 25 500 долларов.

Двигатель: бензиновый (3456 см³).

бензиновый (3456 см³). Мощность: 249 л.с.

249 л.с. Крутящий момент: 336 Н-м

336 Н-м Коробка передач: АКПП 8 ступеней.

АКПП 8 ступеней. Привод: полный.

полный. Разгон до 100 км/ч: 8,8 с.

8,8 с. Максимальная скорость: 180 км/ч.

180 км/ч. Расход горючего (л/100 км) город/трасса/смешанный: 12.8/7.6/9.5.

2. Honda Pilot 2018

Фото: itc.ua

Оценка надежности: 82 балла из 100 возможных.

82 балла из 100 возможных. Самые распространенные жалобы автовладельцев: слабая шумоизоляция, проблемная мультимедийная система.

Цена подержанного Honda Pilot 2018 в Украине от 21 900 долларов.

Двигатель: бензиновый (2997 см³).

Мощность: 249 л.с.

Крутящий момент: 294 Н-м.

Коробка передач: АКПП 6 ступеней.

Привод: полный.

Разгон до 100 км/ч: 9,1 с.

Максимальная скорость: 192 км/ч.

Расход горючего (л/100 км) город/трасса/смешанный: 14.3/8.2/10.4.

3. Ford Explorer 2018

Фото: jeephendrick.com

Оценка надежности: 82 балла из 100 возможных.

82 балла из 100 возможных. Самые распространенные жалобы автовладельцев: неудобные сиденья третьего ряда, недостаточная общая емкость по сравнению с конкурентами.

Цена подержанного Ford Explorer 2018 в Украине от 17 200 долларов.

Двигатель: бензиновый (3496 см³).

бензиновый (3496 см³). Мощность: 249 л.с.

249 л.с. Крутящий момент: 346 Н-м.

346 Н-м. Коробка передач: АКПП 6 ступеней.

АКПП 6 ступеней. Привод: полный.

полный. Разгон до 100 км/ч: 8,7 с.

8,7 с. Максимальная скорость: 183 км/ч.

183 км/ч. Расход горючего (л/100 км) город/трасса/смешанный: 13.8/10.2/12.4.

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