ТОП 9 авто, которые не создали владельцам серозных технических проблем в 2023 году

Места в рейтинге надежности разделили между собой корейские, японские и американские автомобили. Фото: autotrader.ca

Долговечность, надежность и цена авто являются тремя китами, на которых держится пользовательское решение при выборе автомобиля, без особой разницы — новая это машина, или подержанная. Ведь беспроблемное в эксплуатации авто можно гораздо проще и дороже перепродать через несколько лет.

Эксперты американского портала Yahoo.Finance на основе данных известного агентства JD Power составили рейтинг самых надежных автомобилей в 2023 году по девяти номинациям.

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Список лучших автомобилей по категориям был сформирован на основе отзывов владельцев транспортных средств об эксплуатации их машин.

ТОП 9 самых надежных авто в 2023 году

"Лучший компактный автомобиль" — Kia Cerato;

"Лучший среднеразмерный автомобиль" — Kia K5;

"Лучший небольшой кроссовер" — Toyota C-HR;

"Лучший компактный кроссовер" — Kia Sportage;

"Лучший среднеразмерный кроссовер" — Chevrolet Blazer;

"Лучший большой внедорожник" — Chevrolet Tahoe;

"Лучший минивэн" - Toyota Sienna;

"Лучший среднеразмерный пикап" — Toyota Tacoma;

"Лучший большой пикап" — GMC Sierra.

Таким образом, в рейтинге представлены по три марки Kia, Toyota и компании General Motors.

Ранее мы публиковали ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году. Также мы писали, какие подержанные машины выгодно покупать для Украины в Германии.