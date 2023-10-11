ТОП 9 авто, которые не создали владельцам серозных технических проблем в 2023 году
Долговечность, надежность и цена авто являются тремя китами, на которых держится пользовательское решение при выборе автомобиля, без особой разницы — новая это машина, или подержанная. Ведь беспроблемное в эксплуатации авто можно гораздо проще и дороже перепродать через несколько лет.
Эксперты американского портала Yahoo.Finance на основе данных известного агентства JD Power составили рейтинг самых надежных автомобилей в 2023 году по девяти номинациям.
Список лучших автомобилей по категориям был сформирован на основе отзывов владельцев транспортных средств об эксплуатации их машин.
ТОП 9 самых надежных авто в 2023 году
- "Лучший компактный автомобиль" — Kia Cerato;
- "Лучший среднеразмерный автомобиль" — Kia K5;
- "Лучший небольшой кроссовер" — Toyota C-HR;
- "Лучший компактный кроссовер" — Kia Sportage;
- "Лучший среднеразмерный кроссовер" — Chevrolet Blazer;
- "Лучший большой внедорожник" — Chevrolet Tahoe;
- "Лучший минивэн" - Toyota Sienna;
- "Лучший среднеразмерный пикап" — Toyota Tacoma;
- "Лучший большой пикап" — GMC Sierra.
Таким образом, в рейтинге представлены по три марки Kia, Toyota и компании General Motors.
Ранее мы публиковали ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году. Также мы писали, какие подержанные машины выгодно покупать для Украины в Германии.