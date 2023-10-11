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ТОП 9 авто, которые не создали владельцам серозных технических проблем в 2023 году

11 октября 2023 16:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
ТОП 9 авто, которые не создали владельцам серозных технических проблем в 2023 году
Места в рейтинге надежности разделили между собой корейские, японские и американские автомобили. Фото: autotrader.ca
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Долговечность, надежность и цена авто являются тремя китами, на которых держится пользовательское решение при выборе автомобиля, без особой разницы — новая это машина, или подержанная. Ведь беспроблемное в эксплуатации авто можно гораздо проще и дороже перепродать через несколько лет.

Эксперты американского портала Yahoo.Finance на основе данных известного агентства JD Power составили рейтинг самых надежных автомобилей в 2023 году по девяти номинациям.

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Список лучших автомобилей по категориям был сформирован на основе отзывов владельцев транспортных средств об эксплуатации их машин.

ТОП 9 самых надежных авто в 2023 году

  • "Лучший компактный автомобиль" — Kia Cerato;
  • "Лучший среднеразмерный автомобиль" — Kia K5;
  • "Лучший небольшой кроссовер" — Toyota C-HR;
  • "Лучший компактный кроссовер" — Kia Sportage;
  • "Лучший среднеразмерный кроссовер" — Chevrolet Blazer;
  • "Лучший большой внедорожник" — Chevrolet Tahoe;
  • "Лучший минивэн" - Toyota Sienna;
  • "Лучший среднеразмерный пикап" — Toyota Tacoma;
  • "Лучший большой пикап" — GMC Sierra.

Таким образом, в рейтинге представлены по три марки Kia, Toyota и компании General Motors.

Ранее мы публиковали ТОП 3 самых надежных внедорожников и кроссоверов в Украине в 2023 году. Также мы писали, какие подержанные машины выгодно покупать для Украины в Германии.

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