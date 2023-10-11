ТОП 9 авто, які не створили власникам серозних технічних проблем у 2023 році
Довговічність, надійність та ціна авто є трьома китами, на яких тримається рішення користувача під час вибору автомобіля, без особливої різниці — нова це машина, або вживана. Адже безпроблемне в експлуатації авто можна набагато простіше й дорожче перепродати за кілька років.
Експерти американського порталу Yahoo.Finance на основі даних відомого агентства J.D. Power склали рейтинг найнадійніших авто у 2023 році за дев'ятьма номінаціями.
Перелік кращих автомобілів по категоріях було сформовано на основі відгуків власників транспортних засобів про експлуатацію їхніх машин.
ТОП 9 найнадійніших авто у 2023 році
- "Найкращий компактний автомобіль"— Kia Cerato;
- "Найкращий середньорозмірний автомобіль" — Kia K5;
- "Найкращий невеликий кросовер" — Toyota C-HR;
- "Найкращий компактний кросовер" — Kia Sportage;
- "Найкращий середньорозмірний кросовер" — Chevrolet Blazer;
- "Найкращий великий позашляховик" — Chevrolet Tahoe;
- "Найкращий мінівен" — Toyota Sienna;
- "Найкращий середньорозмірний пікап" — Toyota Tacoma;
- "Найкращий великий пікап" — GMC Sierra.
Таким чином, у рейтингу представлено по три марки Kia, Toyota та компанії General Motors.
Раніше ми публікували ТОП 3 найнадійніших позашляховиків та кросоверів в Україні у 2023 році. Також ми писали, які вживані машини вигідно купувати для України в Німеччині.