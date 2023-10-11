ТОП 9 авто, які не створили власникам серозних технічних проблем у 2023 році

Місця в рейтингу надійності поділили між собою корейські, японські та американські автомобілі. Фото: autotrader.ca

Довговічність, надійність та ціна авто є трьома китами, на яких тримається рішення користувача під час вибору автомобіля, без особливої різниці — нова це машина, або вживана. Адже безпроблемне в експлуатації авто можна набагато простіше й дорожче перепродати за кілька років.

Експерти американського порталу Yahoo.Finance на основі даних відомого агентства J.D. Power склали рейтинг найнадійніших авто у 2023 році за дев'ятьма номінаціями.

Читайте також:

Перелік кращих автомобілів по категоріях було сформовано на основі відгуків власників транспортних засобів про експлуатацію їхніх машин.

ТОП 9 найнадійніших авто у 2023 році

"Найкращий компактний автомобіль"— Kia Cerato;

"Найкращий середньорозмірний автомобіль" — Kia K5;

"Найкращий невеликий кросовер" — Toyota C-HR;

"Найкращий компактний кросовер" — Kia Sportage;

"Найкращий середньорозмірний кросовер" — Chevrolet Blazer;

"Найкращий великий позашляховик" — Chevrolet Tahoe;

"Найкращий мінівен" — Toyota Sienna;

"Найкращий середньорозмірний пікап" — Toyota Tacoma;

"Найкращий великий пікап" — GMC Sierra.

Таким чином, у рейтингу представлено по три марки Kia, Toyota та компанії General Motors.

Раніше ми публікували ТОП 3 найнадійніших позашляховиків та кросоверів в Україні у 2023 році. Також ми писали, які вживані машини вигідно купувати для України в Німеччині.