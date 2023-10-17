ТОП 3 найбільш надійних вживаних 8-місних кросоверів у 2023 році

Головна претензія до кращих великих кросоверів 2016-2018 модельних рядів — застаріле мультимедіа. Фото: motortrend.com

Сімейні трирядні кросовери можуть задовольнити майже усі потреби сучасних автолюбителів. Фахівці назвали найбільш надійні великі авто, які здатні пробігти сотні тисяч кілометрів без серйозних поломок.

Рейтинг склали експерти американського Motorbiscuit на основі даних авторитетного агентства J.D. Power

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1. Toyota Highlander 2016

Фото: autoweek.com

Оцінка надійності: 83 бали зі 100 можливих.

83 бали зі 100 можливих. Найпоширеніша скарга автовласників: застаріла мультимедійна система.

Ціна вживаного Toyota Highlander 2016 в Україні від 25 500 доларів.

Двигун: бензиновий (3456 см³).

бензиновий (3456 см³). Потужність: 249 к.с.

249 к.с. Крутильний момент: 336 Н-м

336 Н-м Коробка передач: АКПП 8 ступенів.

АКПП 8 ступенів. Привід: повний.

повний. Розгін до 100 км/год: 8,8 с.

8,8 с. Максимальна швидкість: 180 км/год.

180 км/год. Витрата пального (л/100 км) місто / траса / змішаний: 12.8 / 7.6 / 9.5.

2. Honda Pilot 2018

Фото: itc.ua

Оцінка надійності: 82 бали зі 100 можливих.

82 бали зі 100 можливих. Найпоширеніші скарги автовласників: слабка шумоізоляція, проблемна мультимедійна система.

Ціна вживаного Honda Pilot 2018 в Україні від 21 900 доларів.

Двигун: бензиновий (2997 см³).

Потужність: 249 к.с.

Крутильний момент: 294 Н-м.

Коробка передач: АКПП 6 ступенів.

Привід: повний.

Розгін до 100 км/год: 9,1 с.

Максимальна швидкість: 192 км/год.

Витрата пального (л/100 км) місто / траса / змішаний: 14.3 / 8.2 / 10.4.

3. Ford Explorer 2018

Фото: jeephendrick.com

Оцінка надійності: 82 бали зі 100 можливих.

82 бали зі 100 можливих. Найпоширеніші скарги автовласників: незручні сидіння третього ряду, недостатня загальна місткість порівняно з конкурентами.

Ціна вживаного Ford Explorer 2018 в Україні від 17 200 доларів.

Двигун: бензиновий (3496 см³).

бензиновий (3496 см³). Потужність: 249 к.с.

249 к.с. Крутильний момент: 346 Н-м.

346 Н-м. Коробка передач: АКПП 6 ступенів.

АКПП 6 ступенів. Привід: повний.

повний. Розгін до 100 км/год: 8,7 с.

8,7 с. Максимальна швидкість: 183 км/год.

183 км/год. Витрата пального (л/100 км) місто / траса / змішаний: 13.8 / 10.2 / 12.4.

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