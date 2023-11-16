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ТОП 3 самых выносливых испанских авто по оценкам пиренейских водителей

16 ноября 2023 17:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 3 самых выносливых испанских авто по оценкам пиренейских водителей
SEAT остается самой популярной маркой авто на вторичном рынке Испании. Фото: carwow.es
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Через несколько лет марка SEAT прекратит свое существование, ведь компания решила сосредоточиться на развитии нового бренда Cupra. Как бы там ни было, но среди испанских автолюбителей некоторые автомобили SEAT заслужили репутацию надежных и долговечных, они также доступны в Украине.

Об этом написала Avtosota.

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SEAT Ibiza

Фото: topgear.com

Ibiza остается классикой среди автомобилей испанского производства. Автовладельцы особенно отмечают сбалансированные характеристики машины.

  • Двигатели мощностью от 75 до 150 л.с.
  • Топливная эффективность: 5-6 л/100 км.
  • Разгон до 100 км/ч зависит от двигателя — 9-10 с.

SEAT Leon

Фото: infocar.ua

Компактный семейный автомобиль ценят за универсальность, дизайн и отличные характеристики. Испанские автовладельцы подчеркивают хорошо продуманный интерьер Leon, комфортную и динамичную езду.

  • Двигатели мощностью от 90 до 150 л.с.
  • Топливная эффективность: 4-6 л/100 км.
  • Разгон до 100 км/ч зависит от двигателя — 8-10 с.

SEAT Ateca

Фото: topgear.com

Компактный кроссовер удобен и практичен для ежедневного использования. Владельцы ценят Ateca за просторную кабину, вместительный багажник, хорошее управление и стабильную производительность на дороге.

  • Двигатели мощностью от 90 до 150 л.с.
  • Топливная эффективность: 4-6 л/100 км.
  • Разгон до 100 км/ч в зависимости от двигателя — 8-10 с.

Ранее мы писали о наиболее надежных подержанных автомобилях американского и итальянского производства.

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