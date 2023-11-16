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ТОП 3 найбільш витривалих іспанських авто за оцінками піренейських водіїв

16 листопада 2023 17:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 3 найбільш витривалих іспанських авто за оцінками піренейських водіїв
SEAT залишається найпопулярнішою маркою авто на вторинному ринку Іспанії. Фото: carwow.es
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

За кілька років марка SEAT припинить своє існування, адже компанія вирішила зосередитися на розвитку нового бренду Cupra. Хай там як, але серед іспанських автолюбителів деякі автомобілі SEAT заслужили репутацію надійних та довговічних, вони також доступні в Україні.

Про це написала Avtosota.

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SEAT Ibiza

Фото: topgear.com

Ibiza залишається класикою серед автомобілів іспанського виробництва. Автовласники особливо відзначають збалансовані характеристики машини.

  • Двигуни потужністю від 75 до 150 к.с.
  • Паливна ефективність: 5-6 л/100 км.
  • Розгін до 100 км/год залежить від двигуна — 9-10 с.

SEAT Leon

Фото: infocar.ua

Компактний сімейний автомобіль цінують за універсальність, дизайн та відмінні характеристики. Іспанські автовласники підкреслюють гарно продуманий інтер’єр Leon, комфортну та динамічну їзду.

  • Двигуни потужністю від 90 до 150 к.с.
  • Паливна ефективність: 4-6 л/100 км.
  • Розгін до 100 км/год залежить від двигуна — 8-10 с.

SEAT Ateca

Фото: topgear.com

Компактний кросовер зручний та практичний для щоденного використання. Власники цінують Ateca за простору кабіну, місткий багажник, гарне кермування та стабільну продуктивність на дорозі.

  • Двигуни потужністю від 90 до 150 к.с.
  • Паливна ефективність: 4-6 л/100 км.
  • Розгін до 100 км/год в залежності від двигуна — 8-10 с.

Раніше ми писали про найбільш надійні вживані авто американського та італійського виробництва.

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