ТОП 3 самых комфортных семейных кроссоверов в 2023 году

Во время долгой поездки в авто важно чувствовать комфорт. Фото: motortrend.com

Просторный салон и приятная езда стали стандартом для современных семейных кроссоверов. А чтобы авто стало идеальным средством для комфортной семейной поездки, автопроизводители пытаются подчеркнуть его мягкость качественными материалами, удобными сиденьями, массажными креслами с поясничной поддержкой, подогревом и вентиляцией.

Рейтинг самых комфортных семейных кроссоверов составил CarBuzz. Публикуем тройку победителей.

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1. Kia Telluride

Фото: bossautoukraine.com.ua

Автомобиль имеет три ряда сидений, которые могут вместить до восьми пассажиров. Благодаря роскошному интерьеру из высококачественных материалов и удобным сиденьям с обивкой из искусственной или натуральной кожи, Kia Telluride обеспечивает ощущение роскошного внедорожника по доступной цене — от 36 тыс. долларов.

Плавный ход, достаточное грузовое пространство и 3,8 л двигатель V6 (291 л.с.) делают Kia Telluride хорошим выбором для семей, ищущих баланс между комфортом и практичностью.

2. Subaru Outback

Фото: infocar.ua

Со стандартным полным приводом, усовершенствованными системами безопасности и мягкими сиденьями Outback является одним из самых комфортных среднеразмерных кроссоверов.

Авто предлагается с двумя двигателями на выбор: 182-сильным 2,5 л 4-цилиндровым мотором с естественным всасыванием или 260-сильным 2,4 л с турбонаддувом.

3. Chevrolet Suburban 2025

Фото: motorauthority.com

Квинтэссенция большого семейного автомобиля, в котором достаточно места для восьми пассажиров, чтобы вытянуть ноги. Детям на задних сиденьях не даст скучать во время долгих путешествий опциональная развлекательная система.

Есть выбор из трех двигателей: 5,3л V8 (355 л.с.), 6,2л V8 (420 л.с.) и 3 л дизель (305 л.с.).

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