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ТОП 3 найкомфортніших сімейних кросоверів у 2023 році

4 грудня 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 3 найкомфортніших сімейних кросоверів у 2023 році
Під час довгої поїздки в авто важливо відчувати комфорт. Фото: motortrend.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Просторий салон та приємна їзда стали стандартом для сучасних сімейних кросоверів. А щоб авто стало ідеальним засобом для комфортної родинної подорожі, автовиробники намагаються підкреслити його м'якість якісними матеріалами, зручними сидіннями, масажними кріслами з поперековою підтримкою, підігрівом та вентиляцією.

Рейтинг найкомфортніших сімейних кросоверів склав CarBuzz. Публікуємо трійку переможців.

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1. Kia Telluride

Фото: bossautoukraine.com.ua

Авто має три ряди сидінь, які можуть вмістити до восьми пасажирів. Завдяки розкішному інтер'єру з високоякісних матеріалів та зручним сидінням з оббивкою зі штучної або натуральної шкіри, Kia Telluride забезпечує відчуття розкішного позашляховика за доступною ціною — від 36 тис. доларів.

Плавний хід, достатній вантажний простір та 3,8 л двигун V6 (291 к.с.) роблять Kia Telluride гарним вибором для родин, які шукають баланс між комфортом та практичністю.

2. Subaru Outback

Фото: infocar.ua

Зі стандартним повним приводом, вдосконаленими системами безпеки та м'якими сидіннями Outback є одним з найкомфортніших середньорозмірних кросоверів.

Авто пропонується з двома двигунами на вибір: 182-сильним 2,5 л 4-циліндровим мотором з природним всмоктуванням, або 260-сильним 2,4 л з турбонаддувом.

3. Chevrolet Suburban 2025

Фото: motorauthority.com

Квінтесенція великого сімейного автомобіля, в якому достатньо місця для восьми пасажирів, щоб витягнути ноги. Дітям на задніх сидіннях не дасть нудьгувати під час довгих подорожей опціональна розважальна система.

Є вибір з трьох двигунів: 5,3 л V8 (355 к.с.), 6,2 л V8 (420 к.с.) та 3 л дизель (305 к.с.).

Раніше ми писали про найбільш надійні вживані 8-місні кросовери у 2023 році. Також повідомляли, які південнокорейські кросовери з пробігом за ціною до 800 тис. грн можна купити в Україні.

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