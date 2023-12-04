ТОП 3 найкомфортніших сімейних кросоверів у 2023 році
Просторий салон та приємна їзда стали стандартом для сучасних сімейних кросоверів. А щоб авто стало ідеальним засобом для комфортної родинної подорожі, автовиробники намагаються підкреслити його м'якість якісними матеріалами, зручними сидіннями, масажними кріслами з поперековою підтримкою, підігрівом та вентиляцією.
Рейтинг найкомфортніших сімейних кросоверів склав CarBuzz. Публікуємо трійку переможців.
1. Kia Telluride
Авто має три ряди сидінь, які можуть вмістити до восьми пасажирів. Завдяки розкішному інтер'єру з високоякісних матеріалів та зручним сидінням з оббивкою зі штучної або натуральної шкіри, Kia Telluride забезпечує відчуття розкішного позашляховика за доступною ціною — від 36 тис. доларів.
Плавний хід, достатній вантажний простір та 3,8 л двигун V6 (291 к.с.) роблять Kia Telluride гарним вибором для родин, які шукають баланс між комфортом та практичністю.
2. Subaru Outback
Зі стандартним повним приводом, вдосконаленими системами безпеки та м'якими сидіннями Outback є одним з найкомфортніших середньорозмірних кросоверів.
Авто пропонується з двома двигунами на вибір: 182-сильним 2,5 л 4-циліндровим мотором з природним всмоктуванням, або 260-сильним 2,4 л з турбонаддувом.
3. Chevrolet Suburban 2025
Квінтесенція великого сімейного автомобіля, в якому достатньо місця для восьми пасажирів, щоб витягнути ноги. Дітям на задніх сидіннях не дасть нудьгувати під час довгих подорожей опціональна розважальна система.
Є вибір з трьох двигунів: 5,3 л V8 (355 к.с.), 6,2 л V8 (420 к.с.) та 3 л дизель (305 к.с.).
Раніше ми писали про найбільш надійні вживані 8-місні кросовери у 2023 році. Також повідомляли, які південнокорейські кросовери з пробігом за ціною до 800 тис. грн можна купити в Україні.
Читайте Новини.LIVE!