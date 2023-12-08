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ТОП-3 лучших компактных кроссоверов 2023 года

8 декабря 2023 12:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП-3 лучших компактных кроссоверов 2023 года
Небольшие кроссоверы демонстрируют легкую управляемость, при этом могут преодолевать умеренно разбитые дороги. Фото: autoevolution.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Компактные кроссоверы обеспечивают отличный обзор дороги, не имея громоздких габаритов своих полноразмерных коллег. Они дешевле, а в последние годы значительно улучшили свой дизайн.

Об этом написал Autocar.

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1. Volvo XC40

Фото: claveyscorner.com

XC40 — комфортная, изысканная, удобная и простая в использовании машина. Авто выпускается с 2017 года и за это время его модельный ряд изменился. Раньше были механические, дизельные, полноприводные и гибридные варианты. На 2024 год осталась лишь пара переднеприводных бензиновых автомобилей с АКПП и пара XC40 Recharge EV.

Плюсы

  • широкий выбор двигателей;
  • хороший интерьер;
  • комфортная подвеска.

Минусы

  • не самая приятная управляемость;
  • не самый просторный салон.

2. Mazda CX-5

Фото: thetailoredman.com.au

CX-5 — один из самых красивых компактных кроссоверов на рынке. Машина предлагает достаточно места для пассажиров и багажника. Из двигателей лучше выбрать 2,2 л дизель, сочетающий в себе среднюю мощность и приличную экономичность.

Плюсы

  • хорошая управляемость;
  • практичный салон;
  • комфортная подвеска.

Минусы

  • коробка передач работает нестабильно;
  • может быть громким.

3. Hyundai Tucson

Фото: cision.com

Tucson четвертого поколения стилистически резко отошел от своих красивых, но немного тусклых предшественников. Лучше всего он показывает себя в простых комплектациях: 1.6 мягкий гибрид хорошо работает как с механической, так и автоматической коробкой передач.

Плюсы

  • топливная эффективность;
  • яркий дизайн;
  • практичный салон.

Минусы

  • вялая АКПП;
  • недостаточная динамика движения.

Ранее мы писали о наиболее надежных подержанных 8-местных кроссоверах в 2023 году. Также мы сообщали, что Honda выпустила дешевый кроссовер Elevate.

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