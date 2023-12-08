ТОП-3 лучших компактных кроссоверов 2023 года
Компактные кроссоверы обеспечивают отличный обзор дороги, не имея громоздких габаритов своих полноразмерных коллег. Они дешевле, а в последние годы значительно улучшили свой дизайн.
Об этом написал Autocar.
1. Volvo XC40
XC40 — комфортная, изысканная, удобная и простая в использовании машина. Авто выпускается с 2017 года и за это время его модельный ряд изменился. Раньше были механические, дизельные, полноприводные и гибридные варианты. На 2024 год осталась лишь пара переднеприводных бензиновых автомобилей с АКПП и пара XC40 Recharge EV.
Плюсы
- широкий выбор двигателей;
- хороший интерьер;
- комфортная подвеска.
Минусы
- не самая приятная управляемость;
- не самый просторный салон.
2. Mazda CX-5
CX-5 — один из самых красивых компактных кроссоверов на рынке. Машина предлагает достаточно места для пассажиров и багажника. Из двигателей лучше выбрать 2,2 л дизель, сочетающий в себе среднюю мощность и приличную экономичность.
Плюсы
- хорошая управляемость;
- практичный салон;
- комфортная подвеска.
Минусы
- коробка передач работает нестабильно;
- может быть громким.
3. Hyundai Tucson
Tucson четвертого поколения стилистически резко отошел от своих красивых, но немного тусклых предшественников. Лучше всего он показывает себя в простых комплектациях: 1.6 мягкий гибрид хорошо работает как с механической, так и автоматической коробкой передач.
Плюсы
- топливная эффективность;
- яркий дизайн;
- практичный салон.
Минусы
- вялая АКПП;
- недостаточная динамика движения.
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