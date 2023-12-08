ТОП-3 найкращих компактних кросоверів 2023 року

Невеликі кросовери демонструють легку керованість, при цьому можуть долати помірно розбиті дороги. Фото: autoevolution.com

Компактні кросовери забезпечують чудовий огляд дороги, не маючі громіздких габаритів своїх повнорозмірних колег. Вони дешевші, а в останні роки значно покращили свій дизайн.

Про це написав Autocar.

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1. Volvo XC40

Фото: claveyscorner.com

XC40 — комфортна, вишукана, зручна і проста у використанні машина. Авто випускається з 2017 року, й за цей час його модельний ряд змінився. Раніше були механічні, дизельні, повнопривідні та гібридні варіанти. На 2024 рік залишилася лише пара передньопривідних бензинових авто з АКПП та пара XC40 Recharge EV.

Плюси

широкий вибір двигунів;

гарний інтер'єр;

комфортна підвіска.

Мінуси

не найприємніша керованість;

не найпросторіший салон.

2. Mazda CX-5

Фото: thetailoredman.com.au

CX-5 — один з найкрасивіших компактних кросоверів на ринку. Машина пропонує достатньо місця для пасажирів і багажника. З двигунів краще обрати 2,2 л дизель, який поєднує в собі середню потужність та пристойну економічність.

Плюси

гарна керованість;

практичний салон;

комфортна підвіска.

Мінуси

коробка передач працює нестабільно;

може бути гучним.

3. Hyundai Tucson

Фото: cision.com

Tucson четвертого покоління стилістично різко відійшов від своїх гарних, але трохи тьмяних попередників. Найкраще він показує себе у простих комплектаціях: 1.6 м'який гібрид добре працює як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач.

Плюси

паливна ефективність;

яскравий дизайн;

практичний салон.

Мінуси

млява АКПП;

недостатня динаміка руху.

Раніше ми писали про найбільш надійні вживані 8-місні кросовери у 2023 році. Також ми повідомляли, що Honda випустила дешевий кросовер Elevate.