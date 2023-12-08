ТОП-3 найкращих компактних кросоверів 2023 року
Компактні кросовери забезпечують чудовий огляд дороги, не маючі громіздких габаритів своїх повнорозмірних колег. Вони дешевші, а в останні роки значно покращили свій дизайн.
Про це написав Autocar.
1. Volvo XC40
XC40 — комфортна, вишукана, зручна і проста у використанні машина. Авто випускається з 2017 року, й за цей час його модельний ряд змінився. Раніше були механічні, дизельні, повнопривідні та гібридні варіанти. На 2024 рік залишилася лише пара передньопривідних бензинових авто з АКПП та пара XC40 Recharge EV.
Плюси
- широкий вибір двигунів;
- гарний інтер'єр;
- комфортна підвіска.
Мінуси
- не найприємніша керованість;
- не найпросторіший салон.
2. Mazda CX-5
CX-5 — один з найкрасивіших компактних кросоверів на ринку. Машина пропонує достатньо місця для пасажирів і багажника. З двигунів краще обрати 2,2 л дизель, який поєднує в собі середню потужність та пристойну економічність.
Плюси
- гарна керованість;
- практичний салон;
- комфортна підвіска.
Мінуси
- коробка передач працює нестабільно;
- може бути гучним.
3. Hyundai Tucson
Tucson четвертого покоління стилістично різко відійшов від своїх гарних, але трохи тьмяних попередників. Найкраще він показує себе у простих комплектаціях: 1.6 м'який гібрид добре працює як з механічною, так і з автоматичною коробкою передач.
Плюси
- паливна ефективність;
- яскравий дизайн;
- практичний салон.
Мінуси
- млява АКПП;
- недостатня динаміка руху.
Раніше ми писали про найбільш надійні вживані 8-місні кросовери у 2023 році. Також ми повідомляли, що Honda випустила дешевий кросовер Elevate.
Читайте Новини.LIVE!