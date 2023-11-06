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ТОП 3 самых надежных автомобилей Mazda

6 ноября 2023 12:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Mazda: ТОП 3 самых надежных автомобилей бренда
Модельный ряд Mazda не так разнообразен, как у некоторых ее конкурентов, но автомобили компании могут похвастаться надежностью и низкими затратами на обслуживание. Фото: mikeditz.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Японские автомобили являются одними из самых надежных на рынке. В длинном списке автомобильных брендов Mazda является относительно небольшим производителем, но ее машины внушают доверие миллионам автолюбителей по всему миру.

Об этом написал HotCars.

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1. 2007 Mazda MX-5 Miata

Фото: grautogallery.com

Оценка надежности: 86/100

  • 2007 год выпуска, вероятно, самый лучший для модели, занявшей первое место в рейтинге компактных спортивных автомобилей J.D. Power.
  • Средние годовые расходы по обслуживанию: 365 долларов.
  • Худший год для покупки подержанного авто: Mazda MX-5 Miata 2012 года выпуска лучше избегать из-за многочисленных жалоб автовладельцев относительно сколов краски и других проблем с кузовом.

2. 2017 Mazda 6

Фото: motor1.com

Оценка надежности: 84/100

  • Занимает четвертое место в рейтинге среднеразмерных автомобилей J.D. Power.
  • Средние годовые расходы по обслуживанию: 396 долларов.
  • Худший год для покупки подержанной машины: Mazda 6 2004 года выпуска получила многочисленные жалобы на проблемы с двигателем, поэтому эту модель лучше избегать из-за ее потенциальной ненадежности.

3. 2018 Мазда CX-5

Фото: caranddriver.com

Оценка надежности: 83/100

Автомобиль занял третье место в рейтинге надежности компактных внедорожников J.D. Power.
Средние ежегодные расходы по обслуживанию: 339 долларов.
Худший год для покупки подержанного авто: Mazda CX-5 2016 года выпуска имеет несколько жалоб по поводу проблем с двигателем, и ее лучше избегать.

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