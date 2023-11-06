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ТОП 3 найнадійніших автомобілів Mazda

6 листопада 2023 12:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Mazda: ТОП 3 найнадійніших автомобілів бренда
Модельний ряд Mazda не такий різноманітний, як у деяких її конкурентів, але автомобілі компанії можуть похвалитися надійністю та низькими витратами на обслуговування. Фото: mikeditz.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Японські автомобілі є одними з найнадійніших на ринку. У довгому списку автомобільних брендів Mazda є відносно невеликим виробником, але її машинам довіряють мільйони автолюбителів по всьому світу.

Про це написав HotCars.

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1. 2007 Mazda MX-5 Miata

Фото: grautogallery.com

Оцінка надійності: 86/100

  • 2007 рік випуску, ймовірно, найкращий для моделі, яка посіла перше місце в рейтингу компактних спортивних автомобілів J.D. Power.
  • Середні річні витрати на обслуговування: 365 доларів.
  • Найгірший рік для купівлі вживаного авто: Mazda MX-5 Miata 2012 року випуску краще уникати через численні скарги автовласників щодо відколів фарби та інших проблем з кузовом.

2. 2017 Mazda 6

Фото: motor1.com

Оцінка надійності: 84/100

  • Посідає четверте місце в рейтингу середньорозмірних автомобілів J.D. Power.
  • Середні річні витрати на обслуговування: 396 доларів.
  • Найгірший рік для купівлі вживаної машини: Mazda 6 2004 року випуску отримала численні скарги на проблеми з двигуном, тому цю модель краще уникати через її потенційну ненадійність.

3. 2018 Mazda CX-5

Фото: caranddriver.com

Оцінка надійності: 83/100

Автомобіль посів третє місце в рейтингу надійності компактних позашляховиків J.D. Power.
Середні щорічні витрати на обслуговування: 339 доларів.
Найгірший рік для купівлі вживаного авто: Mazda CX-5 2016 року випуску має кілька скарг щодо проблем з двигуном, і її краще уникати.

Раніше були названі найбільш продавані нові легкові авто в Україні у жовтні 2023 року. Також ми представляли ТОП 3 кросоверів Honda, які здолають 500 тис. км пробігу без серйозних проблем.

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