Mazda: ТОП 3 найнадійніших автомобілів бренда

ТОП 3 найнадійніших автомобілів Mazda
Японські автомобілі є одними з найнадійніших на ринку. У довгому списку автомобільних брендів Mazda є відносно невеликим виробником, але її машинам довіряють мільйони автолюбителів по всьому світу.
Про це написав HotCars.
1. 2007 Mazda MX-5 Miata
Оцінка надійності: 86/100
- 2007 рік випуску, ймовірно, найкращий для моделі, яка посіла перше місце в рейтингу компактних спортивних автомобілів J.D. Power.
- Середні річні витрати на обслуговування: 365 доларів.
- Найгірший рік для купівлі вживаного авто: Mazda MX-5 Miata 2012 року випуску краще уникати через численні скарги автовласників щодо відколів фарби та інших проблем з кузовом.
2. 2017 Mazda 6
Оцінка надійності: 84/100
- Посідає четверте місце в рейтингу середньорозмірних автомобілів J.D. Power.
- Середні річні витрати на обслуговування: 396 доларів.
- Найгірший рік для купівлі вживаної машини: Mazda 6 2004 року випуску отримала численні скарги на проблеми з двигуном, тому цю модель краще уникати через її потенційну ненадійність.
3. 2018 Mazda CX-5
Оцінка надійності: 83/100
Автомобіль посів третє місце в рейтингу надійності компактних позашляховиків J.D. Power.
Середні щорічні витрати на обслуговування: 339 доларів.
Найгірший рік для купівлі вживаного авто: Mazda CX-5 2016 року випуску має кілька скарг щодо проблем з двигуном, і її краще уникати.
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