Три автомобиля Hyundai, которые рекомендуют корейские автолюбители

Hyundai выпускает автомобили как для бюджетных, так и для премиум покупателей. Фото: facebook

Компания Hyundai имеет богатый модельный ряд авто — от бюджетных машин до роскошных седанов и кроссоверов Genesis. Но есть три автомобиля, которые водители Южной Кореи выделяют особо.

Об этом сообщил Telegraf.

Читайте также:

1. Hyundai Sonata

Фото: infocar.ua

Среднеразмерный седан нравится водителям за:

комфортный салон;

современный и элегантный дизайн;

различные вариации двигателей — бензиновых и гибридных;

поддержку Android Auto и Apple CarPlay;

разнообразные функции безопасности;

низкие расходы топлива;

надежность;

доступные цены.

2. Hyundai Elantra

Фото: motorcar.com.ua

Компактный седан нравится водителям за:

качество;

доступные цены;

дизайн;

разные типы двигателей — бензиновых и гибридных;

Android Auto и Apple CarPlay;

сенсорную мультимедийную систему;

функции безопасности;

вместительный задний ряд сидений;

надежность;

доступные запчасти.

3. Hyundai Genesis

Фото: infocar

Автомобили представительского класса нравятся водителям за:

высокое качество и конкуренцию с другими люксовыми авто;

современный и элегантный дизайн;

разные типы двигателей — от 3 л до 5 л;

передовые технологии: мультимедийная система, системы безопасности, распознавание жестов, адаптивный круиз-контроль и т.д.

Ранее мы сообщали о лучших авто, которые рекомендуют британские и китайские водители.