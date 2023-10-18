Три автомобиля Hyundai, которые рекомендуют корейские автолюбители
18 октября 2023 19:45
Hyundai выпускает автомобили как для бюджетных, так и для премиум покупателей. Фото: facebook
Компания Hyundai имеет богатый модельный ряд авто — от бюджетных машин до роскошных седанов и кроссоверов Genesis. Но есть три автомобиля, которые водители Южной Кореи выделяют особо.
Об этом сообщил Telegraf.
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1. Hyundai Sonata
Среднеразмерный седан нравится водителям за:
- комфортный салон;
- современный и элегантный дизайн;
- различные вариации двигателей — бензиновых и гибридных;
- поддержку Android Auto и Apple CarPlay;
- разнообразные функции безопасности;
- низкие расходы топлива;
- надежность;
- доступные цены.
2. Hyundai Elantra
Компактный седан нравится водителям за:
- качество;
- доступные цены;
- дизайн;
- разные типы двигателей — бензиновых и гибридных;
- Android Auto и Apple CarPlay;
- сенсорную мультимедийную систему;
- функции безопасности;
- вместительный задний ряд сидений;
- надежность;
- доступные запчасти.
3. Hyundai Genesis
Автомобили представительского класса нравятся водителям за:
- высокое качество и конкуренцию с другими люксовыми авто;
- современный и элегантный дизайн;
- разные типы двигателей — от 3 л до 5 л;
- передовые технологии: мультимедийная система, системы безопасности, распознавание жестов, адаптивный круиз-контроль и т.д.
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