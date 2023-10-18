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Три автомобиля Hyundai, которые рекомендуют корейские автолюбители

18 октября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Три автомобиля Hyundai, которые рекомендуют корейские автолюбители
Hyundai выпускает автомобили как для бюджетных, так и для премиум покупателей. Фото: facebook
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Компания Hyundai имеет богатый модельный ряд авто — от бюджетных машин до роскошных седанов и кроссоверов Genesis. Но есть три автомобиля, которые водители Южной Кореи выделяют особо.

Об этом сообщил Telegraf.

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1. Hyundai Sonata

Фото: infocar.ua

Среднеразмерный седан нравится водителям за:

  • комфортный салон;
  • современный и элегантный дизайн;
  • различные вариации двигателей — бензиновых и гибридных;
  • поддержку Android Auto и Apple CarPlay;
  • разнообразные функции безопасности;
  • низкие расходы топлива;
  • надежность;
  • доступные цены.

2. Hyundai Elantra

Фото: motorcar.com.ua

Компактный седан нравится водителям за:

  • качество;
  • доступные цены;
  • дизайн;
  • разные типы двигателей — бензиновых и гибридных;
  • Android Auto и Apple CarPlay;
  • сенсорную мультимедийную систему;
  • функции безопасности;
  • вместительный задний ряд сидений;
  • надежность;
  • доступные запчасти.

3. Hyundai Genesis

Фото: infocar

Автомобили представительского класса нравятся водителям за:

  • высокое качество и конкуренцию с другими люксовыми авто;
  • современный и элегантный дизайн;
  • разные типы двигателей — от 3 л до 5 л;
  • передовые технологии: мультимедийная система, системы безопасности, распознавание жестов, адаптивный круиз-контроль и т.д.

Ранее мы сообщали о лучших авто, которые рекомендуют британские и китайские водители.

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