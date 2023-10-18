Три автомобілі Hyundai, які рекомендують корейські автолюбителі
18 жовтня 2023 19:45
Hyundai випускає автомобіля як для бюджетних, так і для преміумпокупців. Фото: facebook
Компанія Hyundai має багатий модельний ряд авто — від бюджетних машин до розкішних седанів та кросоверів Genesis. Але є три автомобілі, які водії Південної Кореї виділяють особливо.
Про це повідомив Telegraf.
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1. Hyundai Sonata
Середньорозмірний седан подобається водіям за:
- комфортний салон;
- сучасний та елегантний дизайн;
- різні варіації двигунів — бензинових та гібридних;
- підтримку Android Auto та Apple CarPlay;
- різноманітні безпекові функції;
- низькі витрати палива;
- надійність;
- доступні ціні.
2. Hyundai Elantra
Компактний седан подобається водіям за:
- якість;
- доступні ціни;
- дизайн;
- різні типи двигунів — бензинових та гібридних;
- Android Auto та Apple CarPlay;
- сенсорну мультимедійну систему;
- безпекові функції;
- місткий задній ряд сидінь;
- надійність;
- доступні запчастини.
3. Hyundai Genesis
Автомобілі представницького класу подобаються водіям за:
- високу якість та конкуренцію з іншими люксовими авто;
- сучасний та елегантний дизайн;
- різні типи двигунів — від 3 л до 5 л;
- передові технології: мультимедійна система, системи безпеки, розпізнавання жестів, адаптивний круїз-контроль тощо.
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