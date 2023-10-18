Три автомобілі Hyundai, які рекомендують корейські автолюбителі

Hyundai випускає автомобіля як для бюджетних, так і для преміумпокупців. Фото: facebook

Компанія Hyundai має багатий модельний ряд авто — від бюджетних машин до розкішних седанів та кросоверів Genesis. Але є три автомобілі, які водії Південної Кореї виділяють особливо.

Про це повідомив Telegraf.

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1. Hyundai Sonata

Фото: infocar.ua

Середньорозмірний седан подобається водіям за:

комфортний салон;

сучасний та елегантний дизайн;

різні варіації двигунів — бензинових та гібридних;

підтримку Android Auto та Apple CarPlay;

різноманітні безпекові функції;

низькі витрати палива;

надійність;

доступні ціні.

2. Hyundai Elantra

Фото: motorcar.com.ua

Компактний седан подобається водіям за:

якість;

доступні ціни;

дизайн;

різні типи двигунів — бензинових та гібридних;

Android Auto та Apple CarPlay;

сенсорну мультимедійну систему;

безпекові функції;

місткий задній ряд сидінь;

надійність;

доступні запчастини.

3. Hyundai Genesis

Фото: infocar

Автомобілі представницького класу подобаються водіям за:

високу якість та конкуренцію з іншими люксовими авто;

сучасний та елегантний дизайн;

різні типи двигунів — від 3 л до 5 л;

передові технології: мультимедійна система, системи безпеки, розпізнавання жестів, адаптивний круїз-контроль тощо.

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