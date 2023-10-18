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Три автомобілі Hyundai, які рекомендують корейські автолюбителі

18 жовтня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Три автомобілі Hyundai, які рекомендують корейські автолюбителі
Hyundai випускає автомобіля як для бюджетних, так і для преміумпокупців. Фото: facebook
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Компанія Hyundai має багатий модельний ряд авто — від бюджетних машин до розкішних седанів та кросоверів Genesis. Але є три автомобілі, які водії Південної Кореї виділяють особливо.

Про це повідомив Telegraf.

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1. Hyundai Sonata

Фото: infocar.ua

Середньорозмірний седан подобається водіям за:

  • комфортний салон;
  • сучасний та елегантний дизайн;
  • різні варіації двигунів — бензинових та гібридних;
  • підтримку Android Auto та Apple CarPlay;
  • різноманітні безпекові функції;
  • низькі витрати палива;
  • надійність;
  • доступні ціні.

2. Hyundai Elantra

Фото: motorcar.com.ua

Компактний седан подобається водіям за:

  • якість;
  • доступні ціни;
  • дизайн;
  • різні типи двигунів — бензинових та гібридних;
  • Android Auto та Apple CarPlay;
  • сенсорну мультимедійну систему;
  • безпекові функції;
  • місткий задній ряд сидінь;
  • надійність;
  • доступні запчастини.

3. Hyundai Genesis

Фото: infocar

Автомобілі представницького класу подобаються водіям за:

  • високу якість та конкуренцію з іншими люксовими авто;
  • сучасний та елегантний дизайн;
  • різні типи двигунів — від 3 л до 5 л;
  • передові технології: мультимедійна система, системи безпеки, розпізнавання жестів, адаптивний круїз-контроль тощо.

Раніше ми повідомляли про найкращі авто, які рекомендують британські та китайські водії.

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