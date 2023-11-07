Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Три самые ненадежные модели авто по мнению испанских водителей arrow

Три самые ненадежные модели авто по мнению испанских водителей

7 ноября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Три самых ненадежных моделей авто по мнению испанских водителей
Иногда и у известных брендов случаются технические неудачи. Фото: topgear.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Несколько моделей известных брендов получили в Испании порцию сокрушительной критики. Причины — ненадежность автомобилей, из-за чего владельцы были вынуждены часто обращаться в СТО.

Об этом написала Avtosota.

Читайте также:

Форд Fiesta

Фото: wikipedia

У пользователей авто возникли проблемы с трансмиссией — автовладельцы жаловались на рывки и пробуксовки при переключении передач, особенно в версиях с АКПП. Требовался частый ремонт или замена деталей.

Volkswagen Golf V

Фото: wikipedia

Одна из известных моделей Volkswagen Golf имела проблемы с электроникой — водители жаловались на неисправности в датчиках, электропроводке и информационно-развлекательной системе автомобиля.

Renault Clio

Фото: wikipedia

Авто критиковали за частые проблемы с тормозной системой — владельцы жаловались на неэффективность торможения и непостоянную работу, что, конечно, вызывало беспокойство по безопасности.

Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн - 80x80

Шуляк рассказала, кто из оккупированных территорий может получить компенсацию более 200 тысяч грн

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

Актуальное по теме