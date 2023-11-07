Три самых ненадежных моделей авто по мнению испанских водителей

Три самые ненадежные модели авто по мнению испанских водителей
Несколько моделей известных брендов получили в Испании порцию сокрушительной критики. Причины — ненадежность автомобилей, из-за чего владельцы были вынуждены часто обращаться в СТО.
Об этом написала Avtosota.
Форд Fiesta
У пользователей авто возникли проблемы с трансмиссией — автовладельцы жаловались на рывки и пробуксовки при переключении передач, особенно в версиях с АКПП. Требовался частый ремонт или замена деталей.
Volkswagen Golf V
Одна из известных моделей Volkswagen Golf имела проблемы с электроникой — водители жаловались на неисправности в датчиках, электропроводке и информационно-развлекательной системе автомобиля.
Renault Clio
Авто критиковали за частые проблемы с тормозной системой — владельцы жаловались на неэффективность торможения и непостоянную работу, что, конечно, вызывало беспокойство по безопасности.
Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая.
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