Три самых ненадежных моделей авто по мнению испанских водителей

Иногда и у известных брендов случаются технические неудачи. Фото: topgear.com

Несколько моделей известных брендов получили в Испании порцию сокрушительной критики. Причины — ненадежность автомобилей, из-за чего владельцы были вынуждены часто обращаться в СТО.

Об этом написала Avtosota.

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Форд Fiesta

Фото: wikipedia

У пользователей авто возникли проблемы с трансмиссией — автовладельцы жаловались на рывки и пробуксовки при переключении передач, особенно в версиях с АКПП. Требовался частый ремонт или замена деталей.

Volkswagen Golf V

Фото: wikipedia

Одна из известных моделей Volkswagen Golf имела проблемы с электроникой — водители жаловались на неисправности в датчиках, электропроводке и информационно-развлекательной системе автомобиля.

Renault Clio

Фото: wikipedia

Авто критиковали за частые проблемы с тормозной системой — владельцы жаловались на неэффективность торможения и непостоянную работу, что, конечно, вызывало беспокойство по безопасности.

Ранее были названы немецкие машины известных брендов, на которые сильно жалуются водители. Также автолюбители назвали три самые плохие модели автомобилей из Китая.