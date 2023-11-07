Три найбільш ненадійних моделей авто на думку іспанських водіїв

Інколи й у відомих брендів трапляються технічні невдачі. Фото: topgear.com

Кілька моделей відомих брендів отримали в Іспанії порцію нищівної критики. Причини — ненадійність автомобілів, через яку власники були змушені часто звертатися до СТО.

Про це написала Avtosota.

Читайте також:

Ford Fiesta

Фото: wikipedia

У користувачів авто виникли проблеми з трансмісією — автовласники скаржилися на ривки та пробуксовки при перемиканні передач, особливо в версіях з АКПП. Потрібен був частий ремонт або заміна деталей.

Volkswagen Golf V

Фото: wikipedia

Одна з відомих моделей Volkswagen Golf мала проблемами з електронікою — водії скаржилися на несправності в датчиках, електропроводці та інформаційно-розважальній системі автомобіля.

Renault Clio

Фото: wikipedia

Авто критикували за часті проблеми з гальмівною системою — власники скаржилися на неефективність гальмування та непостійну роботу, що, звичайно, викликало занепокоєння щодо безпеки.

Раніше були названі німецькі машини відомих брендів, на які сильно скаржаться водії. Також автолюбителі назвали три найгірші моделі автомобілів з Китаю.