Украинцы приобрели рекордное количество гибридных авто в 2023 году
За январь-сентябрь 2023 украинцы купили почти 12 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордное количество с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, ведь показатель оказался на 42% выше продаж гибридов за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщил Укравтопром.
Также показатели реализации гибридов в Украине за 9 месяцев 2023 только на 8% меньше по сравнению с результатами января-сентября 2021-го.
При этом доля новых гибридов составляла 65% от всего количества проданных авто такого типа. В общей сложности гибридные автомобили уже охватили 18% украинского рынка новых легковушек.
ТОП-3 новых гибридных авто в Украине за 9 месяцев 2023 года
- Toyota RAV-4 — продано 1447 единиц;
- Mercedes-Benz GLE — 599 ед.;
- Nissan Qashqai — 572 ед.
ТОП-3 подержанных гибридных авто с первой регистрацией в Украине за 9 месяцев 2023 года
- Ford Fusion US — 474 ед.;
- Toyota Prius — 355 ед.;
- Ford C-Max Hybrid — 330 ед.
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