Украинцы приобрели рекордное количество гибридных авто в 2023 году

Автолюбителям нравятся гибриды, прежде всего, за их топливную эффективность. Фото: whichcar.com.au

За январь-сентябрь 2023 украинцы купили почти 12 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордное количество с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, ведь показатель оказался на 42% выше продаж гибридов за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Также показатели реализации гибридов в Украине за 9 месяцев 2023 только на 8% меньше по сравнению с результатами января-сентября 2021-го.

При этом доля новых гибридов составляла 65% от всего количества проданных авто такого типа. В общей сложности гибридные автомобили уже охватили 18% украинского рынка новых легковушек.

ТОП-3 новых гибридных авто в Украине за 9 месяцев 2023 года

Toyota RAV-4 — продано 1447 единиц; Mercedes-Benz GLE — 599 ед.; Nissan Qashqai — 572 ед.

ТОП-3 подержанных гибридных авто с первой регистрацией в Украине за 9 месяцев 2023 года

Ford Fusion US — 474 ед.; Toyota Prius — 355 ед.; Ford C-Max Hybrid — 330 ед.

Ранее мы представили ТОП-5 гибридов, которые можно очень выгодно продать после 3 лет эксплуатации. Также мы писали об обновленном гибридном купе Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe, которое теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.