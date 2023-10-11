Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Украинцы приобрели рекордное количество гибридных авто в 2023 году arrow

Украинцы приобрели рекордное количество гибридных авто в 2023 году

11 октября 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Украинцы приобрели рекордное количество гибридных авто в 2023 году
Автолюбителям нравятся гибриды, прежде всего, за их топливную эффективность. Фото: whichcar.com.au
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

За январь-сентябрь 2023 украинцы купили почти 12 тыс. гибридных легковых автомобилей. Это рекордное количество с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, ведь показатель оказался на 42% выше продаж гибридов за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщил Укравтопром.

Читайте также:

Также показатели реализации гибридов в Украине за 9 месяцев 2023 только на 8% меньше по сравнению с результатами января-сентября 2021-го.

При этом доля новых гибридов составляла 65% от всего количества проданных авто такого типа. В общей сложности гибридные автомобили уже охватили 18% украинского рынка новых легковушек.

ТОП-3 новых гибридных авто в Украине за 9 месяцев 2023 года

  1. Toyota RAV-4 — продано 1447 единиц;
  2. Mercedes-Benz GLE — 599 ед.;
  3. Nissan Qashqai — 572 ед.

ТОП-3 подержанных гибридных авто с первой регистрацией в Украине за 9 месяцев 2023 года

  1. Ford Fusion US — 474 ед.;
  2. Toyota Prius — 355 ед.;
  3. Ford C-Max Hybrid — 330 ед.

Ранее мы представили ТОП-5 гибридов, которые можно очень выгодно продать после 3 лет эксплуатации. Также мы писали об обновленном гибридном купе Mercedes-AMG GT 63 SE Performance 4-Door Coupe, которое теперь может разгоняться до 100 км/ч за 2,9 секунды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз