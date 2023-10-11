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Українці придбали рекордну кількість гібридних авто протягом 2023 року

11 жовтня 2023 11:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Українці придбали рекордну кількість гібридних авто протягом 2023 року
Автолюбителям подобаються гібриди насамперед за їхню паливну ефективність. Фото: whichcar.com.au
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

За січень-вересень 2023 року українці купили майже 12 тис. гібридних легкових автомобілів. Це рекордна кількість від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, адже показник виявився на 42% вищим, ніж продажі гібридів за аналогічний період торік.

Про це повідомив Укравтопром.

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Також показники реалізації гібридів в Україні за 9 місяців 2023 року лише на 8% менше у порівнянні з результатами січня-вересня 2021-го.

При цьому частка нових гібридів становила 65% від усієї кількості проданих авто такого типу. Загалом гібридні автомобілі вже охопили 18% українського ринку нових легковиків.

ТОП-3 нових гібридних авто в Україні за 9 місяців 2023 року

  1. Toyota RAV-4 — продано 1447 одиниць;
  2. Mercedes-Benz GLE — 599 од.;
  3. Nissan Qashqai — 572 од.

ТОП-3 вживаних гібридних авто з першою реєстрацією в Україні за 9 місяців 2023 року

  1. Ford Fusion US — 474 од.;
  2. Toyota Prius — 355 од.;
  3. Ford C-Max Hybrid — 330 од.

Раніше ми представили ТОП-5 гібридів, які можна дуже вигідно продати після 3 років експлуатації. Також ми писали про оновлене гібридне купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe, яке тепер може розганятися до 100 км/год за 2,9 секунди.

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