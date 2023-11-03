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В США выпустили электробайк в стиле Harley-Davidson с запасом хода 660 км

3 ноября 2023 11:00
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В стиле Harley-Davidson: в США выпустили электробайк с запасом хода 660 км
Evoke 6061-GT имеет дизайн классического круизера. Фото: captainelectro.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Новый электрический мотоцикл Evoke 6061-GT в смешанном цикле способен преодолеть 495 км, а в городе — 660 км без подзарядки. Благодаря быстрой зарядке батарея пополняется всего за 30 минут, а от розетки дома — за ночь.

Об этом на своем сайте сообщил американский производитель электробайков Evoke.

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Характеристики Evoke 6061-GT

  • Высота: 1120 мм
  • Ширина: 820 мм
  • Высота сиденья: 740 мм
  • Колесная база:1760 мм
  • Дорожный просвет: 185 мм
  • Вес: 240 кг.
  • Батарея емкостью 29,8 кВт-ч.
  • Число циклов заряда аккумулятора: 1500.
  • Срок службы аккумулятора: 400 тыс. км.
  • Охлаждение: воздушное.
  • Мотор на 120 л. и 221 Н∙м.
  • Максимальная скорость: 230 км/ч.
  • Разгон до 100 км/ч: 3,6 с.
  • Wi-Fi;
  • 7-дюйсмовый цветной ЖК-экран;
  • ABS;
  • контроль давления в шинах

Запас хода

  • смешанный цикл — 495 км;
  • в городе — 660 км;
  • на трассе — 335 км.

Цена и доступность

  • Электробайк уже доступен для заказа в Северной Америке.
  • Цена — от 24 995 долларов.
По городу Evoke 6061-GT может ехать 660 км на одном заряде. Фото: evoke

Ранее мы писали о трех электромобилях, которые заряжаются менее чем за 30 минут. Также представляли ТОП 10 маленьких городских электрокаров для покупки в 2023 году.

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