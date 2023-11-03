В стиле Harley-Davidson: в США выпустили электробайк с запасом хода 660 км

В США выпустили электробайк в стиле Harley-Davidson с запасом хода 660 км
3 ноября 2023 11:00
Evoke 6061-GT имеет дизайн классического круизера. Фото: captainelectro.com
Новый электрический мотоцикл Evoke 6061-GT в смешанном цикле способен преодолеть 495 км, а в городе — 660 км без подзарядки. Благодаря быстрой зарядке батарея пополняется всего за 30 минут, а от розетки дома — за ночь.
Об этом на своем сайте сообщил американский производитель электробайков Evoke.
Читайте также:
Характеристики Evoke 6061-GT
- Высота: 1120 мм
- Ширина: 820 мм
- Высота сиденья: 740 мм
- Колесная база:1760 мм
- Дорожный просвет: 185 мм
- Вес: 240 кг.
- Батарея емкостью 29,8 кВт-ч.
- Число циклов заряда аккумулятора: 1500.
- Срок службы аккумулятора: 400 тыс. км.
- Охлаждение: воздушное.
- Мотор на 120 л. и 221 Н∙м.
- Максимальная скорость: 230 км/ч.
- Разгон до 100 км/ч: 3,6 с.
- Wi-Fi;
- 7-дюйсмовый цветной ЖК-экран;
- ABS;
- контроль давления в шинах
Запас хода
- смешанный цикл — 495 км;
- в городе — 660 км;
- на трассе — 335 км.
Цена и доступность
- Электробайк уже доступен для заказа в Северной Америке.
- Цена — от 24 995 долларов.
Ранее мы писали о трех электромобилях, которые заряжаются менее чем за 30 минут. Также представляли ТОП 10 маленьких городских электрокаров для покупки в 2023 году.
Читайте Новини.LIVE!