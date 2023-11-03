В стиле Harley-Davidson: в США выпустили электробайк с запасом хода 660 км

Evoke 6061-GT имеет дизайн классического круизера. Фото: captainelectro.com

Новый электрический мотоцикл Evoke 6061-GT в смешанном цикле способен преодолеть 495 км, а в городе — 660 км без подзарядки. Благодаря быстрой зарядке батарея пополняется всего за 30 минут, а от розетки дома — за ночь.

Об этом на своем сайте сообщил американский производитель электробайков Evoke.

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Характеристики Evoke 6061-GT

Высота: 1120 мм

Ширина: 820 мм

Высота сиденья: 740 мм

Колесная база:1760 мм

Дорожный просвет: 185 мм

Вес: 240 кг.

Батарея емкостью 29,8 кВт-ч.

Число циклов заряда аккумулятора: 1500.

Срок службы аккумулятора: 400 тыс. км.

Охлаждение: воздушное.

Мотор на 120 л. и 221 Н∙м.

Максимальная скорость: 230 км/ч.

Разгон до 100 км/ч: 3,6 с.

Wi-Fi;

7-дюйсмовый цветной ЖК-экран;

ABS;

контроль давления в шинах

Запас хода

смешанный цикл — 495 км;

в городе — 660 км;

на трассе — 335 км.

Цена и доступность

Электробайк уже доступен для заказа в Северной Америке.

Цена — от 24 995 долларов.

По городу Evoke 6061-GT может ехать 660 км на одном заряде. Фото: evoke

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