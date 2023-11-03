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В США випустили електробайк в стилі Harley-Davidson з запасом ходу 660 км

3 листопада 2023 11:00
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
В стилі Harley-Davidson: в США випустили електробайк з запасом ходу 660 км
Evoke 6061-GT має дизайн класичного круїзера. Фото: captainelectro.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Новий електричний мотоцикл Evoke 6061-GT у змішаному циклі здатний подолати 495 км, а у місті — 660 км без підзарядки. Завдяки швидкій зарядці батарея поповнюється всього за 30 хвилин, а від розетки вдома — за ніч.

Про це на своєму сайті повідомив американський виробник електробайків Evoke.

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Характеристики Evoke 6061-GT

  • Висота: 1120 мм  
  • Ширина: 820 мм  
  • Висота сидіння: 740 мм    
  • Колісна база: 1760 мм    
  • Дорожній просвіт: 185 мм
  • Вага: 240 кг.
  • Батарея: 29,8 кВт-год.
  • Кількість циклів заряду акумулятора: 1500.
  • Термін служби акумулятора: 400 тис. км.
  • Охолодження: повітряне.
  • Мотор на 120 к.с. та 221 Н∙м.
  • Максимальна швидкість: 230 км/год.
  • Розгін до 100 км/год: 3,6 с.
  • Wi-Fi;
  • 7-дюйсмовий кольоровий РК-екран;
  • ABS;
  • контроль тиску в шинах.

Запас ходу

  • змішаний цикл — 495 км;
  • у місті — 660 км;
  • на трасі — 335 км.

Ціна та доступність

  • Електробайк вже доступний для замовлення в Північній Америці.
  • Ціна — від 24 995 доларів.
По місту Evoke 6061-GT може їхати 660 км на одному заряді. Фото: evoke

Раніше ми писали про три електромобілі, які заряджаються менш як за 30 хвилин. Також представляли ТОП 10 маленьких міських електрокарів для купівлі у 2023 році.

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