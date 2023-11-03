В стилі Harley-Davidson: в США випустили електробайк з запасом ходу 660 км

В США випустили електробайк в стилі Harley-Davidson з запасом ходу 660 км
3 листопада 2023 11:00
Evoke 6061-GT має дизайн класичного круїзера. Фото: captainelectro.com
Новий електричний мотоцикл Evoke 6061-GT у змішаному циклі здатний подолати 495 км, а у місті — 660 км без підзарядки. Завдяки швидкій зарядці батарея поповнюється всього за 30 хвилин, а від розетки вдома — за ніч.
Про це на своєму сайті повідомив американський виробник електробайків Evoke.
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Характеристики Evoke 6061-GT
- Висота: 1120 мм
- Ширина: 820 мм
- Висота сидіння: 740 мм
- Колісна база: 1760 мм
- Дорожній просвіт: 185 мм
- Вага: 240 кг.
- Батарея: 29,8 кВт-год.
- Кількість циклів заряду акумулятора: 1500.
- Термін служби акумулятора: 400 тис. км.
- Охолодження: повітряне.
- Мотор на 120 к.с. та 221 Н∙м.
- Максимальна швидкість: 230 км/год.
- Розгін до 100 км/год: 3,6 с.
- Wi-Fi;
- 7-дюйсмовий кольоровий РК-екран;
- ABS;
- контроль тиску в шинах.
Запас ходу
- змішаний цикл — 495 км;
- у місті — 660 км;
- на трасі — 335 км.
Ціна та доступність
- Електробайк вже доступний для замовлення в Північній Америці.
- Ціна — від 24 995 доларів.
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