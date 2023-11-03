В стилі Harley-Davidson: в США випустили електробайк з запасом ходу 660 км

Evoke 6061-GT має дизайн класичного круїзера. Фото: captainelectro.com

Новий електричний мотоцикл Evoke 6061-GT у змішаному циклі здатний подолати 495 км, а у місті — 660 км без підзарядки. Завдяки швидкій зарядці батарея поповнюється всього за 30 хвилин, а від розетки вдома — за ніч.

Про це на своєму сайті повідомив американський виробник електробайків Evoke.

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Характеристики Evoke 6061-GT

Висота: 1120 мм

Ширина: 820 мм

Висота сидіння: 740 мм

Колісна база: 1760 мм

Дорожній просвіт: 185 мм

Вага: 240 кг.

Батарея: 29,8 кВт-год.

Кількість циклів заряду акумулятора: 1500.

Термін служби акумулятора: 400 тис. км.

Охолодження: повітряне.

Мотор на 120 к.с. та 221 Н∙м.

Максимальна швидкість: 230 км/год.

Розгін до 100 км/год: 3,6 с.

Wi-Fi;

7-дюйсмовий кольоровий РК-екран;

ABS;

контроль тиску в шинах.

Запас ходу

змішаний цикл — 495 км;

у місті — 660 км;

на трасі — 335 км.

Ціна та доступність

Електробайк вже доступний для замовлення в Північній Америці.

Ціна — від 24 995 доларів.

По місту Evoke 6061-GT може їхати 660 км на одному заряді. Фото: evoke

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