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В Украине начались продажи кроссовера Hyundai Kona Hybrid — комплектация и цены

1 декабря 2023 19:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Hyundai Kona Hybrid: цены на новый кроссовер в Украине.
Дизайн Kona существенно поменялся. Фото: completecar.ie
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Hyundai Kona Hybrid второго поколения продается в Украине с самозарядной гибридной силовой установкой в четырех переднеприводных комплектациях. По сравнению с предыдущей версией модели, авто претерпело существенные изменения.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Чем Hyundai Kona Hybrid отличается от предшественника

  • Кузов длиннее на 175 мм (в общей сложности 4350 мм).
  • Колесная база увеличилась на 60 мм (до 2660 мм).
  • Багажный отсек расширился до 466 л.

Самозарядная гибридная силовая установка авто состоит из атмосферного бензинового двигателя с непосредственным впрыском 1.6 GDI и электродвигателя мощностью 43 л.с., а общая производительность системы — 141 л.с. и 147 Нм. Машина имеет 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Расход топлива — 4,5 л/100 км.

Цены на варианты комплектации Hyundai Kona Hybrid

  • Express — 1 281 400 грн.
  • Dynamic — 1 358 700 грн.
  • Elegance — 1 429 200 грн.
  • Top — 1 496 700 грн.

В первой комплектации предлагаются:

  • цифровая приборная панель;
  • мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма;
  • навигация;
  • поддержка Apple CarPlay/Android Auto;
  • светодиодные дневные ходовые огни, фары головного света Multy MFR, задние светодиодные фонари;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • кнопка запуска двигателя и система безключевого доступа в салон;
  • электрический парковочный тормоз;
  • ряд электронных ассистентов.
Фото: oto.com.sg

С ростом комплектаций расширяется функционал:

  • салонное зеркало с фотохромным затмением;
  • система окружающего осмотра;
  • видеомониторинг слепых зон;
  • электрическая регулировка и вентиляция передних кресел и др.

Желающие могут дополнительно заказать пакет внутренней и наружной отделки N Line для комплектаций Elegance и Top за 41,3 тыс. грн или 60 тыс. грн.

Раннее мы писали, как Hyundai в модели Stargazer X объединила минивэн и внедорожник. Также сообщалось, что Hyundai отозвала с рынка около 100 тыс. автомобилей Tucson и i30.

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