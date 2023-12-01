Hyundai Kona Hybrid: цены на новый кроссовер в Украине.

В Украине начались продажи кроссовера Hyundai Kona Hybrid — комплектация и цены
Hyundai Kona Hybrid второго поколения продается в Украине с самозарядной гибридной силовой установкой в четырех переднеприводных комплектациях. По сравнению с предыдущей версией модели, авто претерпело существенные изменения.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Чем Hyundai Kona Hybrid отличается от предшественника
- Кузов длиннее на 175 мм (в общей сложности 4350 мм).
- Колесная база увеличилась на 60 мм (до 2660 мм).
- Багажный отсек расширился до 466 л.
Самозарядная гибридная силовая установка авто состоит из атмосферного бензинового двигателя с непосредственным впрыском 1.6 GDI и электродвигателя мощностью 43 л.с., а общая производительность системы — 141 л.с. и 147 Нм. Машина имеет 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Расход топлива — 4,5 л/100 км.
Цены на варианты комплектации Hyundai Kona Hybrid
- Express — 1 281 400 грн.
- Dynamic — 1 358 700 грн.
- Elegance — 1 429 200 грн.
- Top — 1 496 700 грн.
В первой комплектации предлагаются:
- цифровая приборная панель;
- мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма;
- навигация;
- поддержка Apple CarPlay/Android Auto;
- светодиодные дневные ходовые огни, фары головного света Multy MFR, задние светодиодные фонари;
- адаптивный круиз-контроль;
- кнопка запуска двигателя и система безключевого доступа в салон;
- электрический парковочный тормоз;
- ряд электронных ассистентов.
С ростом комплектаций расширяется функционал:
- салонное зеркало с фотохромным затмением;
- система окружающего осмотра;
- видеомониторинг слепых зон;
- электрическая регулировка и вентиляция передних кресел и др.
Желающие могут дополнительно заказать пакет внутренней и наружной отделки N Line для комплектаций Elegance и Top за 41,3 тыс. грн или 60 тыс. грн.
Раннее мы писали, как Hyundai в модели Stargazer X объединила минивэн и внедорожник. Также сообщалось, что Hyundai отозвала с рынка около 100 тыс. автомобилей Tucson и i30.
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