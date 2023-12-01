Hyundai Kona Hybrid: цены на новый кроссовер в Украине.

Дизайн Kona существенно поменялся. Фото: completecar.ie

Hyundai Kona Hybrid второго поколения продается в Украине с самозарядной гибридной силовой установкой в четырех переднеприводных комплектациях. По сравнению с предыдущей версией модели, авто претерпело существенные изменения.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Кузов длиннее на 175 мм (в общей сложности 4350 мм).

Колесная база увеличилась на 60 мм (до 2660 мм).

Багажный отсек расширился до 466 л.

Самозарядная гибридная силовая установка авто состоит из атмосферного бензинового двигателя с непосредственным впрыском 1.6 GDI и электродвигателя мощностью 43 л.с., а общая производительность системы — 141 л.с. и 147 Нм. Машина имеет 6-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Расход топлива — 4,5 л/100 км.

Цены на варианты комплектации Hyundai Kona Hybrid

Express — 1 281 400 грн.

Dynamic — 1 358 700 грн.

Elegance — 1 429 200 грн.

Top — 1 496 700 грн.

В первой комплектации предлагаются:

цифровая приборная панель;

мультимедийная система с экраном 12,3 дюйма;

навигация;

поддержка Apple CarPlay/Android Auto;

светодиодные дневные ходовые огни, фары головного света Multy MFR, задние светодиодные фонари;

адаптивный круиз-контроль;

кнопка запуска двигателя и система безключевого доступа в салон;

электрический парковочный тормоз;

ряд электронных ассистентов.

Фото: oto.com.sg

С ростом комплектаций расширяется функционал:

салонное зеркало с фотохромным затмением;

система окружающего осмотра;

видеомониторинг слепых зон;

электрическая регулировка и вентиляция передних кресел и др.

Желающие могут дополнительно заказать пакет внутренней и наружной отделки N Line для комплектаций Elegance и Top за 41,3 тыс. грн или 60 тыс. грн.

Раннее мы писали, как Hyundai в модели Stargazer X объединила минивэн и внедорожник. Также сообщалось, что Hyundai отозвала с рынка около 100 тыс. автомобилей Tucson и i30.