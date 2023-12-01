Hyundai Kona Hybrid: ціни на новий кросовер в Україні

Дизайн Kona істотно змінився. Фото: completecar.ie

Hyundai Kona Hybrid другого покоління продається в Україні лише з самозарядною гібридною силовою установкою у чотирьох передньопривідних комплектаціях. Порівняно з попередньою версією моделі, авто зазнало суттєвих змін.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Кузов довший на 175 мм (загалом 4350 мм).

Колісна база збільшилась на 60 мм (до 2660 мм).

Багажний відсік розширився до 466 літрів.

Самозарядна гібридна силова установка авто складається з атмосферного бензинового двигуна з безпосереднім впорскуванням 1.6 GDI та електродвигуна потужністю 43 к.с., а загальна продуктивність системи — 141 к.с. і 147 Н·м. Машина має 6-ступеневу роботизовану коробку передач з двома зчепленнями. Розхід пального — 4,5 л/100 км.

Ціни на варіанти комплектації Hyundai Kona Hybrid

Express — 1 281 400 грн.

Dynamic — 1 358 700 грн.

Elegance — 1 429 200 грн.

Top — 1 496 700 грн.

У першій комплектації пропонуються:

цифрова панель приладів;

мультимедійна система з екраном 12,3 дюйма;

навігація;

підтримка Apple CarPlay/Android Auto;

світлодіодні денні ходові вогні, фари головного світла Multy MFR, задні світлодіодні ліхтарі;

адаптивний круїз-контроль;

кнопка запуску двигуна та система безключового доступу до салону;

електричне паркувальне гальмо;

низка електронних асистентів.

Фото: oto.com.sg

Зі зростанням комплектацій розширюється функціонал:

салонне дзеркало з фотохромним затемненням;

система навколишнього огляду;

відеомоніторинг сліпих зон;

електричне регулювання та вентиляція передніх крісел тощо.

Бажаючі можуть додатково замовити пакет внутрішнього та зовнішнього оздоблення N Line для комплектацій Elegance та Top за 41,3 тис. грн або 60 тис. грн.

Раніше ми писали, як Hyundai в моделі Stargazer X об'єднала мінівен та позашляховик. Також повідомляли, що Hyundai відкликала з ринку майже 100 тис. автомобілів Tucson та i30.