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В Україні почалися продажі кросовера Hyundai Kona Hybrid — комплектація та ціни

1 грудня 2023 19:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Hyundai Kona Hybrid: ціни на новий кросовер в Україні
Дизайн Kona істотно змінився. Фото: completecar.ie
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Hyundai Kona Hybrid другого покоління продається в Україні лише з самозарядною гібридною силовою установкою у чотирьох передньопривідних комплектаціях. Порівняно з попередньою версією моделі, авто зазнало суттєвих змін.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Чим Hyundai Kona Hybrid відрізняється від попередника

  • Кузов довший на 175 мм (загалом 4350 мм).
  • Колісна база збільшилась на 60 мм (до 2660 мм).
  • Багажний відсік розширився до 466 літрів.

Самозарядна гібридна силова установка авто складається з атмосферного бензинового двигуна з безпосереднім впорскуванням 1.6 GDI та електродвигуна потужністю 43 к.с., а загальна продуктивність системи — 141 к.с. і 147 Н·м. Машина має 6-ступеневу роботизовану коробку передач з двома зчепленнями. Розхід пального — 4,5 л/100 км.

Ціни на варіанти комплектації Hyundai Kona Hybrid

  • Express — 1 281 400 грн.
  • Dynamic — 1 358 700 грн.
  • Elegance — 1 429 200 грн.
  • Top — 1 496 700 грн.

У першій комплектації пропонуються:

  • цифрова панель приладів;
  • мультимедійна система з екраном 12,3 дюйма;
  • навігація;
  • підтримка Apple CarPlay/Android Auto;
  • світлодіодні денні ходові вогні, фари головного світла Multy MFR, задні світлодіодні ліхтарі;
  • адаптивний круїз-контроль;
  • кнопка запуску двигуна та система безключового доступу до салону;
  • електричне паркувальне гальмо;
  • низка електронних асистентів.
Фото: oto.com.sg

Зі зростанням комплектацій розширюється функціонал:

  • салонне дзеркало з фотохромним затемненням;
  • система навколишнього огляду;
  • відеомоніторинг сліпих зон;
  • електричне регулювання та вентиляція передніх крісел тощо.

Бажаючі можуть додатково замовити пакет внутрішнього та зовнішнього оздоблення N Line для комплектацій Elegance та Top за 41,3 тис. грн або 60 тис. грн.

Раніше ми писали, як Hyundai в моделі Stargazer X об'єднала мінівен та позашляховик. Також повідомляли, що Hyundai відкликала з ринку майже 100 тис. автомобілів Tucson та i30.

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