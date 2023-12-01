Hyundai Kona Hybrid: ціни на новий кросовер в Україні

В Україні почалися продажі кросовера Hyundai Kona Hybrid — комплектація та ціни
Hyundai Kona Hybrid другого покоління продається в Україні лише з самозарядною гібридною силовою установкою у чотирьох передньопривідних комплектаціях. Порівняно з попередньою версією моделі, авто зазнало суттєвих змін.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Чим Hyundai Kona Hybrid відрізняється від попередника
- Кузов довший на 175 мм (загалом 4350 мм).
- Колісна база збільшилась на 60 мм (до 2660 мм).
- Багажний відсік розширився до 466 літрів.
Самозарядна гібридна силова установка авто складається з атмосферного бензинового двигуна з безпосереднім впорскуванням 1.6 GDI та електродвигуна потужністю 43 к.с., а загальна продуктивність системи — 141 к.с. і 147 Н·м. Машина має 6-ступеневу роботизовану коробку передач з двома зчепленнями. Розхід пального — 4,5 л/100 км.
Ціни на варіанти комплектації Hyundai Kona Hybrid
- Express — 1 281 400 грн.
- Dynamic — 1 358 700 грн.
- Elegance — 1 429 200 грн.
- Top — 1 496 700 грн.
У першій комплектації пропонуються:
- цифрова панель приладів;
- мультимедійна система з екраном 12,3 дюйма;
- навігація;
- підтримка Apple CarPlay/Android Auto;
- світлодіодні денні ходові вогні, фари головного світла Multy MFR, задні світлодіодні ліхтарі;
- адаптивний круїз-контроль;
- кнопка запуску двигуна та система безключового доступу до салону;
- електричне паркувальне гальмо;
- низка електронних асистентів.
Зі зростанням комплектацій розширюється функціонал:
- салонне дзеркало з фотохромним затемненням;
- система навколишнього огляду;
- відеомоніторинг сліпих зон;
- електричне регулювання та вентиляція передніх крісел тощо.
Бажаючі можуть додатково замовити пакет внутрішнього та зовнішнього оздоблення N Line для комплектацій Elegance та Top за 41,3 тис. грн або 60 тис. грн.
Раніше ми писали, як Hyundai в моделі Stargazer X об'єднала мінівен та позашляховик. Також повідомляли, що Hyundai відкликала з ринку майже 100 тис. автомобілів Tucson та i30.
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