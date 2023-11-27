В Украину привезли электрический Citroën ё-С4: варианты и цены

В Украине начнутся продажи электрического Citroën ё-С4 — варианты и цены
27 ноября 2023 19:45
В Украине Citroën ё-С4 будет представлено авто только в максимальной комплектации Shine. Фото: infocar.ua
Сегодня в салоны украинских дилеров Citroën уже направляются электрические ё-С4 с новыми агрегатами. Автомобиль мощнее предшественников и имеет увеличенный запас хода.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
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Характеристики Citroёn ё-C4
- Электромотор на 156 л. с крутящим моментом 260 Нм.
- Обновлена батарея емкостью 54 кВт-ч с измененным химическим составом (80% никеля, 10% марганца, 10% кобальта).
- Запас хода до 420 км.
- Комфортабельная подвеска Progressive Hydraulic Cushions.
- Климат-контроль.
- Подогрев передних и задних сидений.
- Бесключевой доступ и запуск двигателя.
- Светодиодные фары.
- Сенсорный 10-дюймовый экран.
- Проекционный дисплей.
- Навигационная система.
Комплекс электронных ассистентов
- адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки;
- система предупреждения столкновения и экстренного торможения в городском цикле движения;
- удержание полосы движения;
- распознавание дорожных знаков;
- адаптивный режим дальнего света High Beam Assist;
- сканер слепых зон;
- передние и задние датчики парковки;
- камера заднего вида.
Цена Citroën ё-С4
В Украине будет представлен автомобиль только максимальной в комплектации Shine за 1 261 800 грн.
Возможен заказ дополнительных платных опций: система полуавтономного вождения, пакет наружной персонализации Anodised Red, панорамный люк с электроприводом, комбинированный с кожей салон.
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