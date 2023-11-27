В Украину привезли электрический Citroën ё-С4: варианты и цены

В Украине Citroën ё-С4 будет представлено авто только в максимальной комплектации Shine. Фото: infocar.ua

Сегодня в салоны украинских дилеров Citroën уже направляются электрические ё-С4 с новыми агрегатами. Автомобиль мощнее предшественников и имеет увеличенный запас хода.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Citroёn ё-C4

Электромотор на 156 л. с крутящим моментом 260 Нм.

Обновлена батарея емкостью 54 кВт-ч с измененным химическим составом (80% никеля, 10% марганца, 10% кобальта).

Запас хода до 420 км.

Комфортабельная подвеска Progressive Hydraulic Cushions.

Климат-контроль.

Подогрев передних и задних сидений.

Бесключевой доступ и запуск двигателя.

Светодиодные фары.

Фото: infocar.ua

Сенсорный 10-дюймовый экран.

Проекционный дисплей.

Навигационная система.

Комплекс электронных ассистентов

адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки;

система предупреждения столкновения и экстренного торможения в городском цикле движения;

удержание полосы движения;

распознавание дорожных знаков;

адаптивный режим дальнего света High Beam Assist;

сканер слепых зон;

передние и задние датчики парковки;

камера заднего вида.

Цена Citroën ё-С4

В Украине будет представлен автомобиль только максимальной в комплектации Shine за 1 261 800 грн.

Возможен заказ дополнительных платных опций: система полуавтономного вождения, пакет наружной персонализации Anodised Red, панорамный люк с электроприводом, комбинированный с кожей салон.

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