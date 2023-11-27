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В Украине начнутся продажи электрического Citroën ё-С4 — варианты и цены

27 ноября 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Украину привезли электрический Citroën ё-С4: варианты и цены
В Украине Citroën ё-С4 будет представлено авто только в максимальной комплектации Shine. Фото: infocar.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Сегодня в салоны украинских дилеров Citroën уже направляются электрические ё-С4 с новыми агрегатами. Автомобиль мощнее предшественников и имеет увеличенный запас хода.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики Citroёn ё-C4

  • Электромотор на 156 л. с крутящим моментом 260 Нм.
  • Обновлена батарея емкостью 54 кВт-ч с измененным химическим составом (80% никеля, 10% марганца, 10% кобальта).
  • Запас хода до 420 км.
  • Комфортабельная подвеска Progressive Hydraulic Cushions.
  • Климат-контроль.
  • Подогрев передних и задних сидений.
  • Бесключевой доступ и запуск двигателя.
  • Светодиодные фары.
Фото: infocar.ua
  • Сенсорный 10-дюймовый экран.
  • Проекционный дисплей.
  • Навигационная система.

Комплекс электронных ассистентов

  • адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки;
  • система предупреждения столкновения и экстренного торможения в городском цикле движения;
  • удержание полосы движения;
  • распознавание дорожных знаков;
  • адаптивный режим дальнего света High Beam Assist;
  • сканер слепых зон;
  • передние и задние датчики парковки;
  • камера заднего вида.

Цена Citroën ё-С4

В Украине будет представлен автомобиль только максимальной в комплектации Shine за 1 261 800 грн.

Возможен заказ дополнительных платных опций: система полуавтономного вождения, пакет наружной персонализации Anodised Red, панорамный люк с электроприводом, комбинированный с кожей салон.

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