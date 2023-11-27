В Україну привезли електричний Citroën ё-С4: варіанти та ціни

В Україні розпочнуться продажі електричного Citroën ё-С4 — варіанти та ціни
Сьогодні до салонів українських дилерів Citroën уже прямують електричні ё-С4 з новими агрегатами. Автомобіль є потужнішим за попередників та має збільшений запас ходу.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Характеристики Citroёn ё-C4
- Електромотор на 156 к.с. з крутним моментом 260 Н·м.
- Оновлена батарея місткістю 54 кВт-год зі зміненим хімічним складом (80% нікелю, 10% марганцю, 10% кобальту).
- Запас ходу до 420 кілометрів.
- Комфортабельна підвіска Progressive Hydraulic Cushions.
- Клімат-контроль.
- Підігрів передніх та задніх сидінь.
- Безключовий доступ та запуск двигуна.
- Світлодіодні фари.
- Сенсорний 10-дюймовий екран.
- Проєкційний дисплей.
- Навігаційна система.
Комплекс електронних асистентів
- адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки;
- система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху;
- утримання смуги руху;
- розпізнавання дорожніх знаків;
- адаптивний режим дальнього світла High Beam Assist;
- сканер сліпих зон;
- передні та задні датчики паркування;
- камера заднього огляду.
Ціна Citroën ё-С4
В Україні буде представлено авто лише максимальній у комплектації Shine за 1 261 800 грн.
Можливе замовлення додаткових платних опцій: система напівавтономного водіння, пакет зовнішньої персоналізації Anodised Red, панорамний скляний люк з електроприводом, комбінований зі шкірою салон.
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