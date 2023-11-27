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В Україні розпочнуться продажі електричного Citroën ё-С4 — варіанти та ціни

27 листопада 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
В Україну привезли електричний Citroën ё-С4: варіанти та ціни
В Україні Citroën ё-С4 буде представлено авто лише в максимальній комплектації Shine. Фото: infocar.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Сьогодні до салонів українських дилерів Citroën уже прямують електричні ё-С4 з новими агрегатами. Автомобіль є потужнішим за попередників та має збільшений запас ходу.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики Citroёn ё-C4

  • Електромотор на 156 к.с. з крутним моментом 260 Н·м.
  • Оновлена батарея місткістю 54 кВт-год зі зміненим хімічним складом (80% нікелю, 10% марганцю, 10% кобальту).
  • Запас ходу до 420 кілометрів.
  • Комфортабельна підвіска Progressive Hydraulic Cushions.
  • Клімат-контроль.
  • Підігрів передніх та задніх сидінь.
  • Безключовий доступ та запуск двигуна.
  • Світлодіодні фари.
Фото: infocar.ua
  • Сенсорний 10-дюймовий екран.
  • Проєкційний дисплей.
  • Навігаційна система.

Комплекс електронних асистентів

  • адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки;
  • система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху;
  • утримання смуги руху;
  • розпізнавання дорожніх знаків;
  • адаптивний режим дальнього світла High Beam Assist;
  • сканер сліпих зон;
  • передні та задні датчики паркування;
  • камера заднього огляду.

Ціна Citroën ё-С4

В Україні буде представлено авто лише максимальній у комплектації Shine за 1 261 800 грн.

Можливе замовлення додаткових платних опцій: система напівавтономного водіння, пакет зовнішньої персоналізації Anodised Red, панорамний скляний люк з електроприводом, комбінований зі шкірою салон.

Раніше ми писали, що експлуатація електрокара дорожча, ніж використання авто з ДВЗ. Також ми представляли ТОП 10 найефективніших електромобілів у 2023 році.

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