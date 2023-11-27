В Україну привезли електричний Citroën ё-С4: варіанти та ціни

В Україні Citroën ё-С4 буде представлено авто лише в максимальній комплектації Shine. Фото: infocar.ua

Сьогодні до салонів українських дилерів Citroën уже прямують електричні ё-С4 з новими агрегатами. Автомобіль є потужнішим за попередників та має збільшений запас ходу.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики Citroёn ё-C4

Електромотор на 156 к.с. з крутним моментом 260 Н·м.

Оновлена батарея місткістю 54 кВт-год зі зміненим хімічним складом (80% нікелю, 10% марганцю, 10% кобальту).

Запас ходу до 420 кілометрів.

Комфортабельна підвіска Progressive Hydraulic Cushions.

Клімат-контроль.

Підігрів передніх та задніх сидінь.

Безключовий доступ та запуск двигуна.

Світлодіодні фари.

Фото: infocar.ua

Сенсорний 10-дюймовий екран.

Проєкційний дисплей.

Навігаційна система.

Комплекс електронних асистентів

адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки;

система попередження про зіткнення та екстреного гальмування у міському циклі руху;

утримання смуги руху;

розпізнавання дорожніх знаків;

адаптивний режим дальнього світла High Beam Assist;

сканер сліпих зон;

передні та задні датчики паркування;

камера заднього огляду.

Ціна Citroën ё-С4

В Україні буде представлено авто лише максимальній у комплектації Shine за 1 261 800 грн.

Можливе замовлення додаткових платних опцій: система напівавтономного водіння, пакет зовнішньої персоналізації Anodised Red, панорамний скляний люк з електроприводом, комбінований зі шкірою салон.

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