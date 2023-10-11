В Украине стартуют продажи нового экономичного Peugeot 2008: варианты и цены
Первые фото обновленного компактного кроссовера Peugeot 2008 появились в сети еще весной этого года. Сейчас украинский импортер опубликовал варианты комплектации и цен на французскую экономичную машину для украинского рынка.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Peugeot 2008 стал очередным носителем нового стиля марки, включающего декоративную безрамочную решетку, массивный бампер, тройные вертикали светодиодных ходовых огней и двойные световые кубические фонари сзади.
В интерьере начальные версии кроссовера получат мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином и контурную подсветку с возможностью выбора цветов.
В Украине будут представлены два двигателя для Peugeot 2008 (2023).
Бензиновый турбо 1.2 PureTech
- Мощность 130 л.с. с крутящим моментом 230 Нм в паре с 6-ступенчатой АКПП.
- Разгон до 100 км/ч 10,2 с.
- Максимальная скорость — 199 км/ч.
Турбодизель 1.5 BlueHDi
- Мощность в 130 л.с. с крутящим моментом 300 Нм в паре с 8-ступенчатой АКПП.
- Система Stop&Start дополнительно улучшит потребление горючего — от 3,8 литра на 100 км на шоссе до 4,4 л на 100 км в городе.
Варианты комплектации и цены на Peugeot 2008
- Peugeot 2008 с бензиновым турбо 1.2 PureTech 130 с 6-ступенчатым автоматом в начальной комплектации Active — от 881 300 грн;
- Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 с 6-ступенчатым автоматом в средней комплектации Allure — от 986 800 грн;
- Peugeot 2008 с дизелем 1.5 BlueHDi 130, системой Stop&Start и 8-ступенчатой АКПП в стартовом исполнении Active — от 962 000 грн;
- Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S А с 8-ступенчатым АКПП в комплектации Allure — от 1 067 500 грн;
- Peugeot 2008 с турбодизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S с АКПП-8 в топовом исполнении GT — от 1 176 600 грн.
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