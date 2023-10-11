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В Украине стартуют продажи нового экономичного Peugeot 2008: варианты и цены

11 октября 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В Украине стартуют продажи нового экономичного Peugeot 2008: варианты и цены
Peugeot 2008 доступен в пяти комплектациях. Фото: Peugeot
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Первые фото обновленного компактного кроссовера Peugeot 2008 появились в сети еще весной этого года. Сейчас украинский импортер опубликовал варианты комплектации и цен на французскую экономичную машину для украинского рынка.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Peugeot 2008 стал очередным носителем нового стиля марки, включающего декоративную безрамочную решетку, массивный бампер, тройные вертикали светодиодных ходовых огней и двойные световые кубические фонари сзади.

Фото: Peugeot

В интерьере начальные версии кроссовера получат мультимедийную систему с 10-дюймовым тачскрином и контурную подсветку с возможностью выбора цветов.

В Украине будут представлены два двигателя для Peugeot 2008 (2023).

Бензиновый турбо 1.2 PureTech

  • Мощность 130 л.с. с крутящим моментом 230 Нм в паре с 6-ступенчатой АКПП.
  • Разгон до 100 км/ч 10,2 с.
  • Максимальная скорость — 199 км/ч.

Турбодизель 1.5 BlueHDi

  • Мощность в 130 л.с. с крутящим моментом 300 Нм в паре с 8-ступенчатой АКПП.
  • Система Stop&Start дополнительно улучшит потребление горючего — от 3,8 литра на 100 км на шоссе до 4,4 л на 100 км в городе.

Варианты комплектации и цены на Peugeot 2008

  1. Peugeot 2008 с бензиновым турбо 1.2 PureTech 130 с 6-ступенчатым автоматом в начальной комплектации Active — от 881 300 грн;
  2. Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 с 6-ступенчатым автоматом в средней комплектации Allure — от 986 800 грн;
  3. Peugeot 2008 с дизелем 1.5 BlueHDi 130, системой Stop&Start и 8-ступенчатой АКПП в стартовом исполнении Active — от 962 000 грн;
  4. Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S А с 8-ступенчатым АКПП в комплектации Allure — от 1 067 500 грн;
  5. Peugeot 2008 с турбодизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S с АКПП-8 в топовом исполнении GT — от 1 176 600 грн.
Фото: Peugeot

Ранее мы писали о самых надежных внедорожниках и кроссоверах в Украине в 2023 году. Также мы публиковали ТОП 5 лучших компактных кроссоверов в 2023 году.

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