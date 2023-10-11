Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow В Україні стартують продажі нового економічного Peugeot 2008: варіанти та ціни arrow

В Україні стартують продажі нового економічного Peugeot 2008: варіанти та ціни

11 жовтня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
В Україні стартують продажі нового економічного Peugeot 2008: варіанти та ціни
В Україні Peugeot 2008 доступний у п'яти комплектаціях. Фото: Peugeot
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Перші фото оновленого компактного кросовера Peugeot 2008 з'явилися в мережі ще навесні цього року. А зараз український імпортер опублікував варіанти комплектації та цін на французьку економічну машину для українського ринку.

Про це повідомив AUTO.RIA.

Читайте також:

Peugeot 2008 став черговим носієм нового стилю марки, який включає декоративну безрамкову решітку, масивний бампер, потрійні вертикалі світлодіодних ходових вогнів та подвійні світлові кубічні ліхтарі позаду.

Фото: Peugeot

В інтер’єрі початкові версії кросовера отримають мультимедійну систему з 10-дюймовим тачскріном та контурне підсвічування з можливістю вибору кольорів.

В Україні будуть представлено два двигуни для Peugeot 2008 (2023).

Бензиновий турбо 1.2 PureTech

  • Потужність 130 к.с. з обертальним моментом 230 Нм у парі зі 6-ступеневою АКПП.
  • Розгін до 100 км/год 10,2 с.
  • Максимальна швидкість — 199 км/год.

Турбодизель 1.5 BlueHDi

  • Потужність у 130 к.с. з обертальним моментом 300 Нм у парі зі 8-ступеневою АКПП.
  • Система Stop&Start додатково покращуватиме споживання пального — від 3,8 літра на 100 км на шосе до 4,4 л на 100 км у місті.

Варіанти комплектації та ціни на Peugeot 2008

  1. Peugeot 2008 з бензиновим турбо 1.2 PureTech 130 зі 6-ступеневим автоматом у початковій комплектації Active — від 881 300 грн;
  2. Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 зі 6-ступеневим автоматом у середній комплектації Allure — від 986 800 грн;
  3. Peugeot 2008 з дизелем 1.5 BlueHDi 130, системою Stop&Start та 8-ступеневою АКПП у стартовому виконанні Active — від 962 000 грн;
  4. Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S А з 8-ступеневим АКПП у комплектації Allure — від 1 067 500 грн;
  5. Peugeot 2008 з турбодизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S з АКПП-8 у топовому виконанні GT — від 1 176 600 грн.
Фото: Peugeot

Раніше ми писали про найнадійніші позашляховики та кросовери в Україні у 2023 році. Також ми публікували ТОП 5 найкращих компактних кросоверів у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз