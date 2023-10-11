В Україні стартують продажі нового економічного Peugeot 2008: варіанти та ціни

В Україні Peugeot 2008 доступний у п'яти комплектаціях. Фото: Peugeot

Перші фото оновленого компактного кросовера Peugeot 2008 з'явилися в мережі ще навесні цього року. А зараз український імпортер опублікував варіанти комплектації та цін на французьку економічну машину для українського ринку.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Peugeot 2008 став черговим носієм нового стилю марки, який включає декоративну безрамкову решітку, масивний бампер, потрійні вертикалі світлодіодних ходових вогнів та подвійні світлові кубічні ліхтарі позаду.

Фото: Peugeot

В інтер’єрі початкові версії кросовера отримають мультимедійну систему з 10-дюймовим тачскріном та контурне підсвічування з можливістю вибору кольорів.

В Україні будуть представлено два двигуни для Peugeot 2008 (2023).

Бензиновий турбо 1.2 PureTech

Потужність 130 к.с. з обертальним моментом 230 Нм у парі зі 6-ступеневою АКПП.

Розгін до 100 км/год 10,2 с.

Максимальна швидкість — 199 км/год.

Турбодизель 1.5 BlueHDi

Потужність у 130 к.с. з обертальним моментом 300 Нм у парі зі 8-ступеневою АКПП.

Система Stop&Start додатково покращуватиме споживання пального — від 3,8 літра на 100 км на шосе до 4,4 л на 100 км у місті.

Варіанти комплектації та ціни на Peugeot 2008

Peugeot 2008 з бензиновим турбо 1.2 PureTech 130 зі 6-ступеневим автоматом у початковій комплектації Active — від 881 300 грн; Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 зі 6-ступеневим автоматом у середній комплектації Allure — від 986 800 грн; Peugeot 2008 з дизелем 1.5 BlueHDi 130, системою Stop&Start та 8-ступеневою АКПП у стартовому виконанні Active — від 962 000 грн; Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S А з 8-ступеневим АКПП у комплектації Allure — від 1 067 500 грн; Peugeot 2008 з турбодизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S з АКПП-8 у топовому виконанні GT — від 1 176 600 грн.

Фото: Peugeot

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