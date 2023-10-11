В Україні стартують продажі нового економічного Peugeot 2008: варіанти та ціни
Перші фото оновленого компактного кросовера Peugeot 2008 з'явилися в мережі ще навесні цього року. А зараз український імпортер опублікував варіанти комплектації та цін на французьку економічну машину для українського ринку.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Peugeot 2008 став черговим носієм нового стилю марки, який включає декоративну безрамкову решітку, масивний бампер, потрійні вертикалі світлодіодних ходових вогнів та подвійні світлові кубічні ліхтарі позаду.
В інтер’єрі початкові версії кросовера отримають мультимедійну систему з 10-дюймовим тачскріном та контурне підсвічування з можливістю вибору кольорів.
В Україні будуть представлено два двигуни для Peugeot 2008 (2023).
Бензиновий турбо 1.2 PureTech
- Потужність 130 к.с. з обертальним моментом 230 Нм у парі зі 6-ступеневою АКПП.
- Розгін до 100 км/год 10,2 с.
- Максимальна швидкість — 199 км/год.
Турбодизель 1.5 BlueHDi
- Потужність у 130 к.с. з обертальним моментом 300 Нм у парі зі 8-ступеневою АКПП.
- Система Stop&Start додатково покращуватиме споживання пального — від 3,8 літра на 100 км на шосе до 4,4 л на 100 км у місті.
Варіанти комплектації та ціни на Peugeot 2008
- Peugeot 2008 з бензиновим турбо 1.2 PureTech 130 зі 6-ступеневим автоматом у початковій комплектації Active — від 881 300 грн;
- Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 зі 6-ступеневим автоматом у середній комплектації Allure — від 986 800 грн;
- Peugeot 2008 з дизелем 1.5 BlueHDi 130, системою Stop&Start та 8-ступеневою АКПП у стартовому виконанні Active — від 962 000 грн;
- Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 S&S А з 8-ступеневим АКПП у комплектації Allure — від 1 067 500 грн;
- Peugeot 2008 з турбодизелем 1.5 BlueHDi 130 S&S з АКПП-8 у топовому виконанні GT — від 1 176 600 грн.
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