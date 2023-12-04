Лайфхак для водителей: как за считанные минуты разморозить лобовое стекло авто

Используйте этот раствор — лобовое стекло разморозится через несколько минут
Разморозить стекло горячей водой — плохая идея, ведь из-за резкого контраста температур оно может треснуть. Обдув стекла печкой займет много времени, но есть другой, быстрый и безопасный, способ.
Об этом написал Focus.
Раствор в домашних условиях
Для очищения лобового стекла от слоя льда нужно приготовить простой раствор. Для этого возьмите три вещи:
- крепкий алкогольный напиток (водку);
- воду;
- бутылку с распылителем.
Как наносить раствор и удалить лед:
- разведите алкоголь водой в соотношении 1 к 2:
- перелейте раствор в распылитель;
- равномерно нанесите раствор на лобовое стекло;
- когда лед размякнет, удалите его с помощью мягкого скребка или щетки.
Специальный спрей "Антилед"
Таких средств на АЗС и в специализированных магазинах продается очень много, как отечественного производства, так и импортных. Они предназначены для быстрого удаления льда с наружной стороны лобового стекла, зеркал, замков и т.д.
Как правило, эти средства не повреждают дворники, другие резиновые и пластиковые детали авто. Они не только снимают лед, но и препятствуют его появлению.
Как применять спрей:
- заведите двигатель;
- включите продувку ветрового стекла;
- нанесите средство, держа его в вертикальном положении;
- через несколько минут очистите лед скребком или щеткой.
Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также рассказывали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло.
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