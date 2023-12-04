Лайфхак для водителей: как за считанные минуты разморозить лобовое стекло авто

Обдувание стекла печкой займет много времени. Фото: pixabay

Разморозить стекло горячей водой — плохая идея, ведь из-за резкого контраста температур оно может треснуть. Обдув стекла печкой займет много времени, но есть другой, быстрый и безопасный, способ.

Об этом написал Focus.

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Раствор в домашних условиях

Для очищения лобового стекла от слоя льда нужно приготовить простой раствор. Для этого возьмите три вещи:

крепкий алкогольный напиток (водку);

воду;

бутылку с распылителем.

Как наносить раствор и удалить лед:

разведите алкоголь водой в соотношении 1 к 2:

перелейте раствор в распылитель;

равномерно нанесите раствор на лобовое стекло;

когда лед размякнет, удалите его с помощью мягкого скребка или щетки.

Специальный спрей "Антилед"

Таких средств на АЗС и в специализированных магазинах продается очень много, как отечественного производства, так и импортных. Они предназначены для быстрого удаления льда с наружной стороны лобового стекла, зеркал, замков и т.д.

Как правило, эти средства не повреждают дворники, другие резиновые и пластиковые детали авто. Они не только снимают лед, но и препятствуют его появлению.

Как применять спрей:

заведите двигатель;

включите продувку ветрового стекла;

нанесите средство, держа его в вертикальном положении;

через несколько минут очистите лед скребком или щеткой.

Ранее мы писали о трех способах быстро прогреть двигатель и салон авто. Также рассказывали, как самостоятельно отремонтировать треснувшее лобовое стекло.