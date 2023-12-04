Лайфхак для водіїв: як за лічені хвилини розморозити лобове скло авто

Обдування скла пічкою забере багато часу. Фото: pixabay

Розморозити скло гарячою водою — погана ідея, адже через різкий контраст температур воно може тріснути. Обдування скла пічкою забере багато часу, але є інший, швидкий та безпечний, спосіб.

Про це написав Focus.

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Розчин у домашніх умовах

Для очищення лобового скла від шару льоду потрібно приготувати простий розчин. Для цього візьміть три речі:

міцний алкогольний напій (горілку);

воду;

пляшку з розпилювачем.

Як наносити розчин та видалити кригу:

розведіть алкоголь водою у співвідношенні 1 до 2:

перелийте розчин в розпилювач;

рівномірно нанесіть розчин на лобове скло;

коли крига розм'якне, видаліть лід за допомогою м'якого скребка або щітки.

Спеціальний спрей "Антилід"

Таких засобів на АЗС та в спеціалізованих магазинах продається дуже багато, як вітчизняного виробництва так й імпортних. Вони призначені для швидкого видалення льоду із зовнішнього боку лобового скла, дзеркал, замків тощо.

Як правило, ці засоби не пошкоджують двірники, інші гумові та пластикові деталі авто. Вони не лише знімають кригу, а й перешкоджають її появі.

Як застосовувати спрей:

заведіть двигун;

увімкніть продування вітрового скла;

нанесіть засіб, тримаючи його у вертикальному положенні;

за кілька хвилин очистіть кригу скребком або щіткою.

Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також розповідали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло.