Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Використовуйте цей розчин — лобове скло розморозиться за кілька хвилин arrow

Використовуйте цей розчин — лобове скло розморозиться за кілька хвилин

4 грудня 2023 11:19
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Лайфхак для водіїв: як за лічені хвилини розморозити лобове скло авто
Обдування скла пічкою забере багато часу. Фото: pixabay
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Розморозити скло гарячою водою — погана ідея, адже через різкий контраст температур воно може тріснути. Обдування скла пічкою забере багато часу, але є інший, швидкий та безпечний, спосіб.

Про це написав Focus.

Читайте також:

Розчин у домашніх умовах

Для очищення лобового скла від шару льоду потрібно приготувати простий розчин. Для цього візьміть три речі:

  • міцний алкогольний напій (горілку);
  • воду;
  • пляшку з розпилювачем.

Як наносити розчин та видалити кригу:

  • розведіть алкоголь водою у співвідношенні 1 до 2:
  • перелийте розчин в розпилювач;
  • рівномірно нанесіть розчин на лобове скло;
  • коли крига розм'якне, видаліть лід за допомогою м'якого скребка або щітки.

Спеціальний спрей "Антилід"

Таких засобів на АЗС та в спеціалізованих магазинах продається дуже багато, як вітчизняного виробництва так й імпортних. Вони призначені для швидкого видалення льоду із зовнішнього боку лобового скла, дзеркал, замків тощо.

Як правило, ці засоби не пошкоджують двірники, інші гумові та пластикові деталі авто. Вони не лише знімають кригу, а й перешкоджають її появі.

Як застосовувати спрей:

  • заведіть двигун;
  • увімкніть продування вітрового скла;
  • нанесіть засіб, тримаючи його у вертикальному положенні;
  • за кілька хвилин очистіть кригу скребком або щіткою.

Раніше ми писали про три способи швидко прогріти двигун та салон авто. Також розповідали, як самостійно відремонтувати тріснуте лобове скло.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці - 80x80

Міняють вікна замість купівлі обладнання — чи запрацює реабілітаційний центр у Пуща-Водиці

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

Актуальне по темі