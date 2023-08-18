Достаточно 10 минут: партнер Tesla выпустил сверхбыструю батарею для электрокаров

Производителем электрокаров, который будет использовать новую батарею, станет Avatr, совместное предприятие CATL, Changan и Huawei. Фото: carnewschina.com

Китайская аккумуляторная корпорация CATL, известная как поставщик Tesla, представила новую автомобильную батарею Shenxing, которая успевает зарядиться за 10 минут, чтобы электрокар мог преодолеть расстояние 400 км. Ожидается, что серийное производство таких аккумуляторов начнется уже в 2023 году, а оснащенные ими электромобили появятся в первом квартале 2024-го.

Об этом написал Green Car Congress.

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Shenxing Superfast Charging Battery является первым в мире литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) со сверхбыстрой зарядкой 4C. Аккумуляторы LFP известны своей низкой ценой и химической стабильностью, но обладают более низкой плотностью энергии, что ограничивает запас хода авто. Заявляется, что CATL с новым аккумулятором справился с этой проблемой, и электромобиль из Shenxing может преодолеть более 700 км на одной зарядке.

Чем отличается Shenxing

новым графитовым анодом;

новой формулой электролита;

более тонким и более безопасным сепаратором;

улучшенным переносом ионов;

пониженным тепловыделением;

усовершенствованной системой управления батареями (BMS).

По словам представителей CATL, аккумулятор Shenxing подходит для любого транспортного средства. Технический директор подразделения CATL по производству электромобилей Гао Хуан заявил, что первым Shenxing использует Avatr — совместное предприятие CATL, Changan и Huawei.

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