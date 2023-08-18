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Вистачає 10 хвилин: партнер Tesla випустив надшвидку батарею для електрокарів

18 серпня 2023 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Вистачає 10 хвилин: партнер Tesla випустив надшвидку батарею для електрокарів
Виробником електрокарів, який використовуватиме нову батарею першим, стане Avatr, спільне підприємство CATL, Changan та Huawei. Фото: carnewschina.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Китайська акумуляторна корпорація CATL, відома як постачальник Tesla, представила нову автомобільну батарею Shenxing, яка встигає зарядитися за 10 хвилин, щоб електрокар міг подолати відстань 400 км. Очікується, що серійне виробництво таких акумуляторів почнеться вже у 2023 році, а електромобілі, оснащені ними, з'являться в першому кварталі 2024-го.

Про це написав Green car congress.

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Shenxing Superfast Charging Battery є першим у світі літій-залізо-фосфатним акумулятором (LFP) із надшвидкою зарядкою 4C. Акумулятори LFP відомі своєю низькою ціною та хімічною стабільністю, але мають нижчу густину енергії, що обмежує запас ходу авто. Заявляється, що CATL з новим акумулятором подолав цю проблему, і електромобіль з Shenxing може подолати понад 700 км на одній зарядці.

Чим відрізняється Shenxing

  • новим графітовим анодом;
  • новою формулою електроліту;
  • тоншим та безпечнішим сепаратором;
  • покращеним перенесенням іонів;
  • зниженим тепловиділенням;
  • удосконаленою системою керування батареями (BMS).

За словами представників CATL, акумулятор Shenxing підходить для будь-якого транспортного засобу. Технічний директор підрозділу CATL з виробництва електромобілів Гао Хуан заявив, що першим Shenxing використає Avatr — спільне підприємство CATL, Changan та Huawei.

Раніше ми публікували ТОП-10 найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні у 2023 році. Також називали шість нових електрокарів, які суттєво знеціняться в Україні у 2024 році.

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