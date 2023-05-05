Volkswagen протестировал обновленный T-Cross – что изменилось

Обновленный Volkswagen T-Cross на тест–драйве. Фото: скриншот с YouTube

Автомобильный концерн Volkswagen презентовал и начал тестировать модернизированный кроссовер Volkswagen T–Cross, несколько отличающийся от своей линейки. Известно, что обновленный автомобиль получит определенные изменения, но они будут не столь значительными.

Подробности нового автомобиля разместили на официальном сайте компании Volkswagen.

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Стоит отметить, что передняя панель вокруг противотуманных фар сделана так, чтобы этот автомобиль был похож на T–Cross текущего года выпуска. Но в компании отметили, что передняя часть обновленного кроссовера будет выглядеть по–другому.

Обновленный Volkswagen T–Cross на тест-драйве. Фото: скриншот с YouTube

Что касается задней части, то там тоже есть маскировка. Но этот кроссовер будет иметь обновленные бамперы, новую радиаторную решетку, новые фары, а также фонари позади. Несколько изменится и внешний вид дисков на колесах немецкого автомобиля.

Если говорить о внутреннем виде, то в салоне обновленного кроссовера будет не так много перемен. Вероятно, изменится кое–что в технологии, оборудовании и, может быть, будут добавлены новые материалы в салоне.

Обновленный Volkswagen T–Cross. Фото: Volkswagen

А вот что касается двигателя, то в этой линейке ничего меняться не будет, а если говорить о моторах, то они даже не будут модернизированными. В Европе будет по–прежнему трехцилиндровый 1,0–литровый двигатель TSI, а топовым будет двигатель TSI с объемом на 1,5 литра.

Обновленный Volkswagen T–Cross. Фото: Volkswagen

Официально представить обновленный кроссовер Volkswagen T–Cross могут в конце этого года, ведь уже сейчас его тестируют в минимальном камуфляже. Что касается продажи, то купить этот автомобиль можно будет в конце этого года или начале следующего года.

В Украине сейчас Volkswagen T–Cross в комплектации Life можно купить за 900 тысяч гривен. Он имеет под капотом двигатель TSI с мощностью 115 л. с. и объемом в один литр. Комплектация Style стоит от одного миллиона гривен, он имеет такой же двигатель, как и Life.

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