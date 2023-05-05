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Volkswagen протестував оновлений кросовер T–Cross: фото та відео

5 травня 2023 19:57
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор
Volkswagen протестував оновлений T-Cross – що змінилося
Оновлений Volkswagen T–Cross на тест–драйві. Фото: скріншот з YouTube
555f20fb-e3d2-496b-d948-41f22ec4ed00 - Віктор Крот
Віктор Крот
Редактор

Автомобільний концерн Volkswagen презентував та почав тестувати модернізований кросовер Volkswagen T–Cross, який дещо відрізняється від своєї лінійки. Відомо, що оновлений автомобіль отримає певні зміни, але вони будуть не такими значними.

Подробиці нового автомобілю розмістили на офіційному сайті компанії Volkswagen.

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Варто зазначити, що передня панель навколо протитуманних фар зроблена так, щоб цей автомобіль був схожий на T–Cross поточного року випуску. Але у компанії зазначили, що передня частина оновленого кросоверу виглядатиме інакше.

Оновлений Volkswagen T-Cross
Оновлений Volkswagen T–Cross на тест-драйві. Фото: скріншот з YouTube

Що стосується задньої частини, то там теж є маскування. Але цей кросовер матиме оновлені бампери, нову решітку радіатора, нові фари, а також ліхтарі позаду. Дещо зміниться й зовнішній вигляд дисків на колесах німецького автомобілю.

Якщо говорити про внутрішній вигляд, то в салоні оновленого кросовера буде не так багато змін. Ймовірно, зміниться дещо в технології, обладнанні та, мабуть, будуть додані нові матеріали у салоні.

Оновлений Volkswagen T-Cross
Оновлений Volkswagen T–Cross. Фото: Volkswagen

А ось що стосується двигуна, то у цій лінійці нічого змінюватися не буде, а якщо говорити про мотори, то вони навіть не модернізуватимуть їх. В Європі буде, як раніше, трициліндровий 1,0–літровий двигун TSI, а топовим буде двигун TSI з об’ємом на 1,5 літри.

Оновлений Volkswagen T-Cross
Оновлений Volkswagen T–Cross. Фото: Volkswagen

Офіційно представити оновлений кросовер Volkswagen T–Cross можуть наприкінці поточного року, адже вже зараз його тестують у мінімальному камуфляжі. Що стосується продажу, то купити цей автомобіль можна буде наприкінці цього року або на початку наступного року.

В Україні зараз Volkswagen T–Cross у комплектації Life можна придбати за 900 тисяч гривень. Він має під капотом двигун TSI з потужністю 115 к.с. та об’ємом один літр. Комплектація Style коштує від одного мільйона гривень, він має такий самий двигун, як і Life.

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