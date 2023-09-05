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Volvo и Geely выпустили конкурента Tesla Model S Plaid мощностью 1265 л.с.

5 сентября 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Volvo и Geely выпустили конкурента Tesla Model S Plaid мощностью 1265 л.с.
Zeekr 001 FR разгоняется до 100 км/ч за 2,07 с. Фото: electrek.co
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях на рынок выпустили электрокар Zeekr 001 FR, которому прочат статус еще одного конкурента Tesla Model S Plaid. Электромобили Zeekr являются совместной разработкой китайской Geely Automobile и шведской Volvo.

Об этом сообщил Car News China.

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FR расшифровывается как Future Roads (дороги будущего).

Основные характеристики Zeekr 001 FR

  • Полноприводный автомобиль с доминирующими задними колесами имеет четыре независимых электромотора мощностью 1265 л.с.
  • Построен на платформе с напряжением 800 В и батареей Qilin емкостью 100 кВтч от CATL.
  • Автомобиль можно зарядить с 10 до 80% за 15 минут.
  • Развивает максимальную скорость 280 км/ч.
  • Впереди автомобиль приводится в движение парой двигателей мощностью 155 кВт, сзади двумя двигателями по 310 кВт.
  • Разгон до 100 км/ч составляет 2,07 секунды. Если измерять с учетом времени старта, то — 2,37 секунды.
  • Автомобиль способен выполнять разворот танка (U-образный разворот). При таком маневре пиковый крутящий момент на колесах достигает 10 000 Нм.
  • Электрокар оснащен аэродинамическим обвесом из углеродного волокна и может выдерживать максимальную боковую силу в 1,4G.
  • Авто имеет тормозную систему трекового уровня: 10-поршневые суппорты AP Racing спереди и 4-поршневые сзади, а также углеродно-керамические тормозные диски Brembo.
  • У Zeekr есть гоночные колеса: 22-дюймовые шины GTR2 от Giti Motorsport.

В салоне авто встроен спутниковый телефон и навигация. Geely Group еще в 2022 году запустила на орбиту 9 спутников GeeSAT-1. В планах запустить еще 72 космических аппарата до 2025 года.

Предзаказ на авто в Китае уже принимают. Хотя цена на электрокар пока не объявлена.

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В салоне автомобиля установлен 15,4-дюймовый экран управления и 8,8-дюймовая приборная панель под управлением операционной системы Zeekr OS 5.0. Фото: carnewschina.com

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