Volvo та Geely випустили конкурента Tesla Model S Plaid потужністю 1265 к.с.

Zeekr 001 FR розганяється до 100 км/год за 2,07 с. Фото: electrek.co

Днями на ринок випустили електрокар Zeekr 001 FR, якому пророкують статус ще одного конкурента Tesla Model S Plaid. Електромобілі Zeekr є спільною розробкою китайської Geely Automobile та шведської Volvo.

Про це повідомило Car News China.

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Основні характеристики Zeekr 001 FR

Повнопривідний автомобіль з домінуючими задніми колесами має чотири незалежні електромотори потужністю 1 265 к.с.

Побудований на платформі з напругою 800 В та батареєю Qilin місткістю 100 кВт-год від CATL.

Автомобіль можна зарядити з 10% до 80% за 15 хвилин.

Розвиває максимальну швидкість 280 км/год.

Спереду автомобіль приводиться в рух парою двигунів потужністю 155 кВт, ззаду двома двигунами по 310 кВт.

Розгін до 100 км/год складає 2,07 секунди. Якщо вимірювати з урахуванням часу старту, то — 2,37 секунди.

Авто здатне виконувати розворот танка (U-образний розворот). За такого маневру піковий крутний момент на колесах досягає 10000 Нм.

Електрокар оснащений аеродинамічним обвісом з вуглецевого волокна та може витримувати максимальну бічну силу в 1,4 G.

Авто має гальмівну систему трекового рівня: 10-поршневі супорти AP Racing спереду та 4-поршневі ззаду, а також вуглецево-керамічні гальмівні диски Brembo.

Zeekr має гоночні колеса: 22-дюймові шини GTR2 від Giti Motorsport.

В салоні авто вбудований супутниковий телефон та навігація. Geely Group ще у 2022 році запустила на орбіту 9 супутників GeeSAT-1. В планах запустити ще 72 космічні апарати до 2025 року.

Попередні замовлення на авто в Китаї вже приймають. Хоча ціну на електрокар поки що не оголошено.

У салоні автомобіля встановлено 15,4-дюймовий екран керування та 8,8-дюймову панель приладів під управлінням операційної системи Zeekr OS 5.0. Фото: carnewschina.com

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