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Volvo та Geely випустили конкурента Tesla Model S Plaid потужністю 1265 к.с.

5 вересня 2023 19:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Volvo та Geely випустили конкурента Tesla Model S Plaid потужністю 1265 к.с.
Zeekr 001 FR розганяється до 100 км/год за 2,07 с. Фото: electrek.co
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями на ринок випустили електрокар Zeekr 001 FR, якому пророкують статус ще одного конкурента Tesla Model S Plaid. Електромобілі Zeekr є спільною розробкою китайської Geely Automobile та шведської Volvo.

Про це повідомило Car News China.

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Основні характеристики Zeekr 001 FR

  • Повнопривідний автомобіль з домінуючими задніми колесами має чотири незалежні електромотори потужністю 1 265 к.с.
  • Побудований на платформі з напругою 800 В та батареєю Qilin місткістю 100 кВт-год від CATL.
  • Автомобіль можна зарядити з 10% до 80% за 15 хвилин.
  • Розвиває максимальну швидкість 280 км/год.
  • Спереду автомобіль приводиться в рух парою двигунів потужністю 155 кВт, ззаду двома двигунами по 310 кВт.
  • Розгін до 100 км/год складає 2,07 секунди. Якщо вимірювати з урахуванням часу старту, то — 2,37 секунди.
  • Авто здатне виконувати розворот танка (U-образний розворот). За такого маневру піковий крутний момент на колесах досягає 10000 Нм.
  • Електрокар оснащений аеродинамічним обвісом з вуглецевого волокна та може витримувати максимальну бічну силу в 1,4 G.
  • Авто має гальмівну систему трекового рівня: 10-поршневі супорти AP Racing спереду та 4-поршневі ззаду, а також вуглецево-керамічні гальмівні диски Brembo.
  • Zeekr має гоночні колеса: 22-дюймові шини GTR2 від Giti Motorsport.

В салоні авто вбудований супутниковий телефон та навігація. Geely Group ще у 2022 році запустила на орбіту 9 супутників GeeSAT-1. В планах запустити ще 72 космічні апарати до 2025 року.

Попередні замовлення на авто в Китаї вже приймають. Хоча ціну на електрокар поки що не оголошено.

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У салоні автомобіля встановлено 15,4-дюймовий екран керування та 8,8-дюймову панель приладів під управлінням операційної системи Zeekr OS 5.0. Фото: carnewschina.com

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