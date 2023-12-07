Полноприводные дизельные авто в Украине: за сколько купить в 2023 году

В Украине можно найти альтернативы Renault Duster на вторичном авторынке. Фото: autocar.co.uk

Почти безальтернативная звезда полноприводных дизелей в Украине — Renault Duster, но новое поколение румынского бюджетного кроссовера лишает его ряда конкурентных преимуществ. Какие машины смогут заменить его для украинских автолюбителей?

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Долгое время Renault Duster второго поколения возглавлял рейтинги продаж новых авто в Украине, прежде всего, из-за его демократической цены. Но модель нового поколения будет дороже. К тому же из-за давления экологов двигатель 1,5 dCi заменят более дорогой гибридной силовой установкой.

Поэтому украинцам придется искать авто с системой полного привода и дизелем среди машин совсем другого класса на вторичном авторынке.

ТОП-10 подержанных полноприводных дизелей доступных в Украине.

Ford Kuga — от 1 318 000 грн; двигатель: 2,0d (120 л.с.); предложений: 3. SEAT Ateca — от 1 368 000 грн; двигатель: 2,0d (150 л.с.); предложений: 6. SEAT Tarraco — от 1 499 000 грн; двигатель: 2,0d (200 л.с.); предложений: 10. Cupra Formentor — от 1 542 262 грн; двигатель: 2,0d (150 л.с.); предложений:1. Volkswagen Tiguan — от 1 559 703 грн; двигатель: 2,0d (150 л.с.); предложений: 49. Skoda Kodiaq — от 1 598 911 грн; двигатель: 2,0d (150 л.с.); предложений: 64. Mitsubishi Pajero Sport — от 1 645 000 грн; двигатель: 2,4d (181 л.с.); предложений: 15. Land Cruiser Prado — от 1 763 640 грн; двигатель: 2,8d (200 л.с.); предложений: 37. Hyundai Santa FE — от 2 011 000 грн; двигатель: 2,2d (202 л.с.); предложений: 25. Range Rover Evoque — от 2 147 082 грн; двигатель: 2,0d (163 л.с.); предложений: 3.

Ранее мы писали, какие новые полноприводные авто по цене до 1 млн. грн. продают в Украине в 2023 году. Также сообщали о доступных подержанных седанах с полным приводом.