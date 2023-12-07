Подержанные полноприводные дизельные авто в Украине — за сколько купить в 2023 году
Почти безальтернативная звезда полноприводных дизелей в Украине — Renault Duster, но новое поколение румынского бюджетного кроссовера лишает его ряда конкурентных преимуществ. Какие машины смогут заменить его для украинских автолюбителей?
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Долгое время Renault Duster второго поколения возглавлял рейтинги продаж новых авто в Украине, прежде всего, из-за его демократической цены. Но модель нового поколения будет дороже. К тому же из-за давления экологов двигатель 1,5 dCi заменят более дорогой гибридной силовой установкой.
Поэтому украинцам придется искать авто с системой полного привода и дизелем среди машин совсем другого класса на вторичном авторынке.
ТОП-10 подержанных полноприводных дизелей доступных в Украине.
- Ford Kuga — от 1 318 000 грн; двигатель: 2,0d (120 л.с.); предложений: 3.
- SEAT Ateca — от 1 368 000 грн; двигатель: 2,0d (150 л.с.); предложений: 6.
- SEAT Tarraco — от 1 499 000 грн; двигатель: 2,0d (200 л.с.); предложений: 10.
- Cupra Formentor — от 1 542 262 грн; двигатель: 2,0d (150 л.с.); предложений:1.
- Volkswagen Tiguan — от 1 559 703 грн; двигатель: 2,0d (150 л.с.); предложений: 49.
- Skoda Kodiaq — от 1 598 911 грн; двигатель: 2,0d (150 л.с.); предложений: 64.
- Mitsubishi Pajero Sport — от 1 645 000 грн; двигатель: 2,4d (181 л.с.); предложений: 15.
- Land Cruiser Prado — от 1 763 640 грн; двигатель: 2,8d (200 л.с.); предложений: 37.
- Hyundai Santa FE — от 2 011 000 грн; двигатель: 2,2d (202 л.с.); предложений: 25.
- Range Rover Evoque — от 2 147 082 грн; двигатель: 2,0d (163 л.с.); предложений: 3.
Ранее мы писали, какие новые полноприводные авто по цене до 1 млн. грн. продают в Украине в 2023 году. Также сообщали о доступных подержанных седанах с полным приводом.
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