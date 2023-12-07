Вживані повнопривідні дизельні авто в Україні — за скільки купити у 2023 році
Майже безальтернативною зіркою повнопривідних дизелів в Україні є Renault Duster, але нове покоління румунського бюджетного кросовера позбавляє його низки конкурентних переваг. Які машини зможуть замінити його для українських автолюбителів.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Тривалий час Renault Duster другого покоління очолював рейтинги продажів нових авто в Україні насамперед через його демократичну ціну. Але модель нового покоління буде дорожчою. До того ж через тиск екологів двигун 1,5 dCi замінять дорожчою гібридною силовою установкою.
Тому українцям доведеться шукати авто з системою повного приводу та дизелем серед машин зовсім іншого класу на вторинному авторинку.
ТОП-10 вживаних повнопривідних дизелів доступних в Україні
- Ford Kuga — від 1 318 000 грн; двигун: 2,0d (120 к.с.); пропозицій: 3.
- SEAT Ateca — від 1 368 000 грн; двигун: 2,0d (150 к.с.); пропозицій: 6.
- SEAT Tarraco — від 1 499 000 грн; двигун: 2,0d (200 к.с.); пропозицій: 10.
- Cupra Formentor — від 1 542 262 грн; двигун: 2,0d (150 к.с.); пропозицій:1.
- Volkswagen Tiguan — від 1 559 703 грн; двигун: 2,0d (150 к.с.); пропозицій: 49.
- Skoda Kodiaq — від 1 598 911 грн; двигун: 2,0d (150 к.с.); пропозицій: 64.
- Mitsubishi Pajero Sport — від 1 645 000 грн; двигун: 2,4d (181 к.с.); пропозицій: 15.
- Land Cruiser Prado — від 1 763 640 грн; двигун: 2,8d (200 к.с.); пропозицій: 37.
- Hyundai Santa FE — від 2 011 000 грн; двигун: 2,2d (202 к.с.); пропозицій: 25.
- Range Rover Evoque — від 2 147 082 грн; двигун: 2,0d (163 к.с.); пропозицій: 3.
Раніше ми писали, які нові повнопривідні авто за ціною до 1 млн грн продають в Україні у 2023 році. Також повідомляли про доступні вживані седани з повним приводом.
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