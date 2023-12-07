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Вживані повнопривідні дизельні авто в Україні — за скільки купити у 2023 році

7 грудня 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Вживані повнопривідні дизельні авто в Україні: за скільки купити у 2023 році
В Україні можна знайти альтернативи Renault Duster на вторинному авторинку. Фото: autocar.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Майже безальтернативною зіркою повнопривідних дизелів в Україні є Renault Duster, але нове покоління румунського бюджетного кросовера позбавляє його низки конкурентних переваг. Які машини зможуть замінити його для українських автолюбителів.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Тривалий час Renault Duster другого покоління очолював рейтинги продажів нових авто в Україні насамперед через його демократичну ціну. Але модель нового покоління буде дорожчою. До того ж через тиск екологів двигун 1,5 dCi замінять дорожчою гібридною силовою установкою.

Тому українцям доведеться шукати авто з системою повного приводу та дизелем серед машин зовсім іншого класу на вторинному авторинку.

ТОП-10 вживаних повнопривідних дизелів доступних в Україні

  1. Ford Kuga — від 1 318 000 грн; двигун: 2,0d (120 к.с.); пропозицій: 3.
  2. SEAT Ateca — від 1 368 000 грн; двигун: 2,0d (150 к.с.); пропозицій: 6.
  3. SEAT Tarraco — від 1 499 000 грн; двигун: 2,0d (200 к.с.); пропозицій: 10.
  4. Cupra Formentor — від 1 542 262 грн; двигун: 2,0d (150 к.с.); пропозицій:1.
  5. Volkswagen Tiguan — від 1 559 703 грн; двигун: 2,0d (150 к.с.); пропозицій: 49.
  6. Skoda Kodiaq — від 1 598 911 грн; двигун: 2,0d (150 к.с.); пропозицій: 64.
  7. Mitsubishi Pajero Sport — від 1 645 000 грн; двигун: 2,4d (181 к.с.); пропозицій: 15.
  8. Land Cruiser Prado — від 1 763 640 грн; двигун: 2,8d (200 к.с.); пропозицій: 37.
  9. Hyundai Santa FE — від 2 011 000 грн; двигун: 2,2d (202 к.с.); пропозицій: 25.
  10. Range Rover Evoque — від 2 147 082 грн; двигун: 2,0d (163 к.с.); пропозицій: 3.

Раніше ми писали, які нові повнопривідні авто за ціною до 1 млн грн продають в Україні у 2023 році. Також повідомляли про доступні вживані седани з повним приводом.

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