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За перепродажу нового Tesla Cybertruck предусмотрены немалые штрафы — подробности

14 ноября 2023 17:30
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Tesla Cybertruck: за перепродажу нового пикапа предусмотрены немалые штрафы
Даже если покупатель быстро разочаровался в Tesla Cybertruck, он не может его сразу продать. Фото: teslarati.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Покупатели Tesla Cybertruck обязаны владеть автомобилями как минимум год. Ведь в случае перепродажи пикапа на протяжении этого времени они получат штраф в 50 тыс. долларов.

О новом пункте Cybertruck Only в сделке купли-продажи Tesla сообщил Укравтопром.

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Также компания предупреждает, что нарушители этого пункта сделки могут лишить права покупать автомобили у Tesla в будущем.

Но в жизни может случиться всякое, поэтому предусмотрено, что в случае веской причины продать Cybertruck, компания Tesla может согласиться выкупить его обратно у клиента по начальной цене с вычетом:

  • 25 центов за каждую милю пробега;
  • износа;
  • стоимости необходимого ТО/ремонта

Таким образом, Tesla пытается сократить количество перепродаж Cybertruck по завышенной цене и краже технологий.

Характеристики Tesla Cybertruck

Весь модельный ряд Cybertruck имеет:

  • 250 кВт Supercharge;
  • рессорную подвеску;
  • выводы розеток на 110 и 220 вольт;
  • вес 2700 кг;
  • мощность двигателя 775 л.с.

Машины получили несущую конструкцию кузова — экзоскелет, в отличие от рамы в обычных пикапах. Можно заказать автопилот, заплатив дополнительные 7 тысяч долларов до цены всей конфигурации.

Конфигурации и цены Tesla Cybertruck

  • Single motor RWD: запас хода 482 км; ускорение до 100 км/ч за 6,5 с; максимальная скорость 170 км/ч; грузоподъемность 1587 кг; прицеп весом 3400 кг; цена 39 900 долларов.
  • Dual motor AWD: запас хода 600 км; ускорение до 100 км/ч за 4,5 с; максимальная скорость 193 км/ч; грузоподъемность 1587 кг; прицеп весом более 4535 кг; цена 49 900 долларов.
  • Tri motor AWD: запас хода более 800 км; ускорение до 100 км/ч за 2,9 с; максимальная скорость 210 км/ч; грузоподъемность 1587 кг; прицеп весом более 6350 кг; цена 69 900 долларов.

Ранее СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП 5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.

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