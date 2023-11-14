Tesla Cybertruck: за перепродажу нового пикапа предусмотрены немалые штрафы

Даже если покупатель быстро разочаровался в Tesla Cybertruck, он не может его сразу продать. Фото: teslarati.com

Покупатели Tesla Cybertruck обязаны владеть автомобилями как минимум год. Ведь в случае перепродажи пикапа на протяжении этого времени они получат штраф в 50 тыс. долларов.

О новом пункте Cybertruck Only в сделке купли-продажи Tesla сообщил Укравтопром.

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Также компания предупреждает, что нарушители этого пункта сделки могут лишить права покупать автомобили у Tesla в будущем.

Но в жизни может случиться всякое, поэтому предусмотрено, что в случае веской причины продать Cybertruck, компания Tesla может согласиться выкупить его обратно у клиента по начальной цене с вычетом:

25 центов за каждую милю пробега;

износа;

стоимости необходимого ТО/ремонта

Таким образом, Tesla пытается сократить количество перепродаж Cybertruck по завышенной цене и краже технологий.

Характеристики Tesla Cybertruck

Весь модельный ряд Cybertruck имеет:

250 кВт Supercharge;

рессорную подвеску;

выводы розеток на 110 и 220 вольт;

вес 2700 кг;

мощность двигателя 775 л.с.

Машины получили несущую конструкцию кузова — экзоскелет, в отличие от рамы в обычных пикапах. Можно заказать автопилот, заплатив дополнительные 7 тысяч долларов до цены всей конфигурации.

Конфигурации и цены Tesla Cybertruck

Single motor RWD: запас хода 482 км; ускорение до 100 км/ч за 6,5 с; максимальная скорость 170 км/ч; грузоподъемность 1587 кг; прицеп весом 3400 кг; цена 39 900 долларов.

Dual motor AWD: запас хода 600 км; ускорение до 100 км/ч за 4,5 с; максимальная скорость 193 км/ч; грузоподъемность 1587 кг; прицеп весом более 4535 кг; цена 49 900 долларов.

Tri motor AWD: запас хода более 800 км; ускорение до 100 км/ч за 2,9 с; максимальная скорость 210 км/ч; грузоподъемность 1587 кг; прицеп весом более 6350 кг; цена 69 900 долларов.

Ранее СМИ сообщали, что Tesla с подачи Илона Маска завышает данные о запасе хода своих электрокаров. Также в ТОП 5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.